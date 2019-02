Una despedida en la azotea

A comienzos de 1969, los Beatles parecían perder las esperanzas ante la necesidad de mejorar las relaciones internas de la banda, luego de las difíciles sesiones del ‘Álbum Blanco’. Tres años atrás, en la ciudad de San Francisco, habían dado su último concierto agendado y se habían retirado a los estudios para concentrarse en la calidad de sus producciones. Fue durante ese periodo que concibieron algunos de sus más complejos discos, como ‘Sgt. Pepper’ y ‘Magical Mystery Tour’. Pero si bien la falta de presentaciones en vivo elevó las conquistas musicales del grupo, también sustrajo la emoción de las giras y la intensa cercanía que solo las actuaciones en vivo ofrecían a sus cuatro miembros.

La llegada de 1969 era la última oportunidad para recuperar la complicidad que lentamente habían perdido, por lo que se entregaron a proyectos nuevos y retadores. Volvieron a pensar en las presentaciones en vivo y en la necesidad de construir un nuevo repertorio que pudieran interpretar en conciertos futuros. Para registrar ese proceso de escritura y grabación se encerraron en los estudios cinematográficos de Twickenham en Londres, donde filmaron el material que se convertiría en la frustrante película de ‘Let It Be’, que terminó retratando la separación de la banda. Las relaciones entre los miembros se hacían cada vez más tensas, como puede ser visto en los videos de las sesiones de ‘Let It Be’: mientras Paul McCartney tomaba un mayor liderazgo en el sonido del grupo, George Harrison y John Lennon mostraban un menor interés por el rumbo que la banda parecía tomar.

A pesar de las disputas y las diferencias que los habían dividido, durante toda la presentación demostraron ser un grupo amistoso y con la misma fluidez musical de los años más tempranos

La decisión relámpago de subirse a la azotea del edificio 3 Savile Row, donde los Beatles tenían sus oficinas y funcionaba su productora Apple Corps, era el intento de la banda por respirar y volver a hacer lo que mejor sabían: tocar en vivo. Aunque inicialmente habían pensado en grabar su regreso a las tarimas, que de paso sería el final de la película de ‘Let It Be’, desde escenarios más excéntricos que iban desde anfiteatros griegos hasta un bote en medio de un río, la idea de subir a la azotea fue la que mejor se ajustó a los cortos tiempos de que disponían.



Quienes caminaban ese 30 de enero de 1969, hace exactamente 50 años, por la calle Savile Row, donde todavía se encuentran algunas de las sastrerías más famosas de Londres, recibieron con sorpresa los acordes de guitarra que sonaban desde el techo del edificio número tres, que muchos sabían que pertenecía a los Beatles. El nuevo repertorio de la banda, acompañada por el pianista Billy Preston, incluía canciones hasta ese momento desconocidas para el afortunado público y que luego se convertirían en clásicos indiscutibles, como ‘Get Back’, ‘Don´t Let Me Down’ y ‘I’ve Got a Feeling’, reivindicándolos como un ensamble sólido y decidido a regresar a sus raíces en tonalidades rocanroleras como la y mi.



Aquella tarde era fría, y los Beatles debieron luchar contra el fuerte viento. A pesar de las disputas y las diferencias que los habían dividido, durante toda la presentación demostraron ser un grupo amistoso y con la misma fluidez musical de los años más tempranos. Durante los casi cincuenta minutos que duró el concierto sorpresa, cientos de personas llegaron a la calle para escucharlos. Aunque llevaban tres años ausentes de los escenarios, seguían siendo la banda más famosa del mundo cuyas canciones seguían ocupando el primer lugar de las listas.



Resulta imposible ver los videos del que fue el último concierto de los Beatles, y que ya cumple cincuenta años, sin llegar a concluir que el grupo todavía tenía mucho futuro musical por delante, contrario a lo que tantos han afirmado. También produce una nostalgia enorme ver durante esa presentación a un enérgico John Lennon, quien nueve meses más tarde renunció al grupo y desencadenó su separación, aún bromeando y asumiendo el liderazgo de la banda. Es inevitable preguntarse si de haber regresado a los escenarios antes, el grupo habría podido sanar sus heridas profundas para durar algunos años más.



El concierto final de los Beatles, corto y modesto en su formato, selló el final de una etapa memorable en la historia de la música. Los fanáticos de la banda que lograron llegar a escucharlos ya no eran adolescentes, ni los sonidos se ahogaban en medio de los gritos de miles de mujeres. Los Beatles tampoco eran ya el grupo de jóvenes uniformados que habían conquistado el mundo de la música, y en cambio dejaban claro que eran cuatro adultos que tomaban rumbos diferentes hacia la creación de canciones más maduras y complejas. Así, la banda que había edificado buena parte de las bases de la música del futuro regresaba a los sonidos de sus raíces cincuenteras, con la certeza de que el final no estaba muy lejos.



Luego de terminar el concierto, atormentados por los policías que habían subido decididos a apagar los amplificadores de la banda por las quejas de un vecino, los Beatles bajaron de la azotea emocionados por haber vuelto a tocar ante un público. Antes de volver al interior del edificio, John Lennon se acercó a un micrófono y dijo: “De parte del grupo, espero que hayamos pasado la audición”. Y sí que la pasaron...