Pocas veces el debate público en Colombia se había visto reducido a un solo tema de una manera tan aguda como en las últimas dos semanas. Y más que de un solo tema, se trata de un nombre: el del expresidente Uribe. La eterna discusión sobre el pasado y el futuro del expresidente mantiene al país en un jaque político sin precedentes.

Lo que olvidan muchos, sobre todo los mayores críticos del expresidente, es que el fenómeno del uribismo –como debería ocurrir con todos los políticos del pasado– hay que trascenderlo y entenderlo como parte de un contexto que cada vez pierde más vigencia. Las alternativas no pueden ser, entonces, mantenerlo eternamente vivo desde el acontecer político como insisten sus detractores y seguidores, o “superarlo” como señalan ingenuamente otros. Estas dos posiciones que han surgido en medio del intenso e incierto debate sobre su futuro judicial y político han logrado una especial cabida en el ideario de millones de colombianos. Pero ambos planteamientos son imprecisos e insuficientes, y deben ser trascendidos con urgencia.



La primera tesis, repetida a diario por panelistas y columnistas de opinión en todo el país, consiste en un planteamiento básico y simplista: que desde el debate público –y sobre todo los mayores críticos del expresidente– “superen” a Uribe. Pero esta proposición ingenua olvida que las disciplinas que estudian la política y la historia deben precisamente explicar y conceptualizar cada era que ha marcado la vida de una nación. Sugerir que la crítica debe “superar” al mayor elector de las últimas dos décadas es una salida descaradamente light y carente de cualquier profundidad deseable.



Lejos de “superar” a Uribe, los académicos, los periodistas y los analistas políticos deben seguir buscando explicar esa tardía y aún vigente llegada del caudillismo a la Colombia moderna. Sería sumamente grave que por congraciarse con quienes insisten en que hay que pasar la página del uribismo, el periodismo investigativo perdiera su compromiso con la documentación de los cada vez más claros excesos de sus periodos en el poder. Desde la imprescindible tarea de conceptualizar y analizar la historia, es fundamental entender a profundidad el proyecto que institucionalizó un nocivo caudillismo moderno en el país, que suma más años que la duración de todo el Frente Nacional y que acabó con la hegemonía bipartidista que controló el poder de manera casi ininterrumpida por más de un siglo.



Pero se equivocan también quienes insisten en culpar a Uribe de todos los males que azotan al país, otra reducción simplista de los muy complejos problemas que enfrentamos como nación. Porque aquella obsesión que muchos profesan en el debate público con el expresidente Uribe ha traído consigo un nefasto efecto bumerán: la crítica obsesiva también mantiene vivo un proyecto político que en muchas de sus tesis ha demostrado fracasos y obsolescencia. Mantener a un político como centro del debate público, así sea desde la crítica permanente, es también entregarle una vigencia constante que difícilmente alcanzaría en un país más determinado a avanzar en sus discusiones principales.



Jamás las interpretaciones simplistas podrán permitir un entendimiento profundo, crítico y con algún grado de objetividad de un asunto tan complejo. Claro que el país debe dar con claridad y apertura el debate político y jurídico sobre el fenómeno del uribismo, de sus logros en el poder y de los repetidos escándalos que tuvieron lugar durante su gobierno. En ningún país con memoria, y menos en uno que avanza lentamente hacia la paz, pasar la página e ignorar un momento tan determinante de su historia debería ser una opción. Pero así mismo, el debate público no puede seguir nublando las decenas de historias y discusiones determinantes que se han visto opacadas mientras el país político solo se concentra en este tema. Hay debates necesarios y trascendentales que van más allá del uribismo y el antiuribismo, y si bien la ciudadanía debe tomar posturas políticas claras y pedir resultados de la justicia en esta discusión, no debe reducirse únicamente a ella.



Ni la obsesión con Uribe ni la ligera invitación a “superarlo”, como coloquialmente repiten tantos, conducirá al único camino que a estas alturas podrá salvar al país: el del surgimiento de nuevos debates y liderazgos que abran las puertas de un futuro que tanto se ha demorado en llegar, lejos del nocivo caudillismo uribista. Lejos de olvidarlo para siempre o recordarlo a diario, el fenómeno del uribismo hay que investigarlo y analizarlo en toda su complejidad, pero también trascenderlo con urgencia.



Fernando Posada

Twitter: @fernandoposada_