Rescatar el Estado laico

De cara a los retos en materia de integración social y diversidad cultural que planteaba la llegada del siglo XXI, la declaración de la libertad de cultos y de la laicidad del Estado colombiano representó una de las transformaciones más determinantes introducidas por la Constitución del 91. La arriesgada decisión de la Asamblea Nacional Constituyente significó una profunda ruptura con anteriores concepciones de la sociedad y del rol entre la Iglesia y el Estado, teniendo en cuenta la estrecha relación que ambas habían mantenido durante más de cuatro siglos en Colombia.

Como herencia de la construcción española de la idea del Estado, desde los tiempos de la Conquista, la Iglesia católica había sostenido un inmenso poder en diferentes esferas de la vida política, pública y privada de la sociedad. La educación, la justicia, las Fuerzas Armadas y el registro ciudadano son apenas algunas de las instituciones sobre las cuales durante muchas décadas, la jerarquía católica mantuvo una enorme influencia.



Pero aquella ciudadanía –mayoritariamente católica–, como tantas veces se ha repetido a lo ancho de los libros de historia en justificación de la injerencia de la Iglesia como eje de organización social, se transformó con agilidad a partir de la segunda mitad del siglo XX. Fenómenos como el surgimiento de más de dos mil iglesias pentecostales y el crecimiento del ateísmo en el país, sumados a los ya establecidos credos musulmanes y judíos, dejaron claro que el mapa religioso del país era cada vez más heterogéneo y menos católico. Bajo un marco constitucional exclusivamente católico, eran millones las personas que se quedaban por fuera.



A diferencia de la conservadora Constitución de 1886, que de entrada era introducida con el postulado confesional de “en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad”, la Constitución del 91 declaró la libertad de cultos en su artículo 19. Enunciando que “todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”, el artículo 19 cambió para siempre el rol de la Iglesia católica en la sociedad colombiana. Pero el paso hacia un Estado no confesional y laico no ha sido logrado en su totalidad, aunque han pasado 27 años desde la entrada en vigor de la nueva Constitución.



En buena parte debido a que los credos derivados del cristianismo siguen sumando una mayoría en Colombia, la religión aún se mantiene como un eje central en la esfera pública de la vida. La alusión a elementos del catolicismo y a su simbología es permanente en tiempos de campañas políticas y en los mensajes de los mandatarios. Uno de los ejemplos más insólitos tuvo lugar esta misma semana, cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez invitó a los colombianos a “pedirle a Dios que haya una salida de la dictadura venezolana”, eso sí, “sin importar cuál sea la religión que profesen”.



Es en casos como ese, que en Colombia se conocen casi a diario, cuando más claro queda que aunque la libertad de cultos y la laicidad del Estado son una realidad constitucional, sigue tratándose de un conjunto de promesas incumplidas en la práctica. Y, aunque esté lejos de ser prioridad para un gobierno conservador y cercano a sectores como la Iglesia católica y las iglesias pentecostales, la ciudadanía debe insistirle a la clase política en la necesidad de construir una sociedad más respetuosa por la diversidad religiosa.



Rescatar la promesa de un Estado laico y lograr su cumplimiento es una deuda histórica todavía pendiente en Colombia. En la práctica, son muchos los retos que representa la construcción de un Estado diverso y respetuoso de las diferencias religiosas. Es urgente el replanteamiento de aquella idea tan frecuente entre muchos creyentes, evidenciada en las palabras de la Vicepresidenta, de que quienes sostienen creencias distintas a las tradicionales deben regresar a esa “luz” al menos durante un momento. En el marco de un Estado garante de la libertad de cultos, es inaceptable cualquier intento de conquistar nuevos adeptos, reduciendo sus creencias al nivel de erróneas o confusas. Y debería ser, entonces, una tarea de los jefes políticos promover el respeto hacia la diversidad de creencias.



Que el afán de tantos líderes, sobre todo los elegidos por voto popular, por quedar bien con las mayorías cristianas no los obligue a desconocer la realidad de un país diverso que clama por el respeto a las diferencias. Tal como lo contempla la Constitución.