Periodismo: entre la credibilidad y las tendencias

En medio de la crisis mundial que vive el periodismo en estos tiempos, uno de los casos ejemplares de supervivencia y crecimiento, a pesar de las adversidades que enfrenta el gremio, es el protagonizado por The New York Times. Su objetivo de hacer un periodismo crítico, a profundidad y de calidad en tiempos de la llamada ‘posverdad’, debe enseñarles mucho a los demás medios del mundo.

En medio de la fuerte tensión entre el gobierno de Trump en Estados Unidos y los medios de comunicación que han cuestionado sus decisiones y su manera de hacer política, The New York Times ha asumido una postura ejemplar que debería recordarnos a todos los que ejercemos esta labor la que tiene que ser nuestra única prioridad: defender y mantener la credibilidad como nuestro mayor activo, por encima de las tentaciones de la era de los clics y las redes sociales. No es coincidencia que el NYT, en su defensa abierta de la credibilidad y el rigor como su principal fuente de lectura, esté creciendo notablemente en suscripciones en los últimos años, al mismo tiempo que decenas de medios cierran sus puertas semana tras semana.



Pero también crece en el mundo una práctica en el contexto de la digitalización de los contenidos del periodismo que puede entenderse como un esfuerzo de supervivencia desde las salas de redacción y un intento de innovación de quienes lideran los proyectos digitales en los medios. En el mundo del internet, con sus tendencias y sus protagonistas, ha logrado cada vez una mayor cabida una nueva forma de contenidos que poco aportan a la sostenibilidad deseable para los medios de comunicación hacia un largo plazo.



Se trata del periodismo ‘tendencia’, un nuevo tipo de contenidos cuyo principal objetivo es lograr la mayor cantidad de clics y visibilidad ‘pegándose’ de los temas más comentados en las redes sociales. El problema es que muchas veces en ese camino se sacrifican la sagrada credibilidad y el imperdible criterio, y se ponen en serio riesgo los pilares de la ética y la calidad que han inspirado a los periodistas y a sus públicos durante más de un siglo.



Es un hecho que el periodismo ‘tendencia’, ese que busca en las redes sociales si un cantante dio ‘me gusta’ a la publicación de una influenciadora en Instagram, para

construir un artículo sobre algo tan superficial y poco periodístico, está ganando terreno en muchas salas de redacción del mundo. Cada día son más los titulares en las ediciones digitales de muchos medios de comunicación que buscan convertir lo que ocurre en las redes en noticia. Sin embargo, muchas veces la especulación y la intriga deliberada –dos prácticas muy poco periodísticas– logran que los contenidos abarquen asuntos íntimos de la vida privada de celebridades del mundo real y del mundo digital. El daño suele ser doble: uno inaceptable a la intimidad de una persona, y otro irreparable a la credibilidad de los medios de comunicación.



Es por eso que debe recordarse la experiencia ejemplar de The New York Times, seguida por muchos medios de comunicación locales en el mundo entero, de poner sobre el centro de la mesa la premisa de construir un periodismo cuyos principales activos sean la credibilidad, la seriedad, el balance y la creación de contenidos bien documentados. La cabida del chisme y del periodismo ‘tendencia’ en un contexto de verdadera innovación y de cara a los inmensos retos que enfrentan los medios de comunicación en el mundo entero debe ser seriamente replanteada.



Porque una crisis como la que ya es evidente es también una oportunidad para construir proyectos de periodismo con mejor calidad, y no lo contrario. Es el momento de recordar que la credibilidad debe ser nuestro mayor activo y su defensa nuestra mayor obsesión. Difícilmente esa tendencia reciente de buscar volver noticia todo lo que ocurre en las redes sociales, poniendo de paso en riesgo la credibilidad y los métodos del periodismo, nos llevará a un destino distinto al de la profundización de la crisis misma.



Fernando Posada

@fernandoposada_