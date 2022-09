La difícil transición de oposición a gobierno en el Congreso

Una de las mayores consecuencias de la casi permanente concentración del poder en manos de los mismos sectores políticos a lo largo de la historia del país ha sido la fragilidad en el ejercicio de la oposición. Tanto para quienes la ejercen como para quienes la enfrentan, es mucho lo que aún sigue pendiente en materia de profesionalización del rol de la oposición en Colombia. La históricamente inédita transición de los sectores alternativos a partido de gobierno del petrismo ilustra muchas de las fallas del ejercicio de la oposición en el país y sobre cómo sus errores pueden terminar devolviéndose con el paso de los años.



Todos los vientos apuntan hacia una verdad evidente: que Colombia necesita una mejor oposición. El problema es que muchas de las deficiencias de esa labor fueron aprovechadas –y debe decirse, profundizadas– por sectores que ahora entran a hacer parte del nuevo gobierno. La oposición entrante difícilmente abandonará esas prácticas, buscando repetir la manera en que sus rivales las emplearon exitosamente hace pocos años. Lo grave es que reducir la oposición al facilismo de la perpetua indignación (siempre podrán encontrarse motivos para convocarla) y la creciente obsesión por los ‘likes’ en las redes sociales, aunque muchas veces en el camino sea sacrificada la verdad, solo restará seriedad y credibilidad a un debate que pocos procuran enaltecer.



Esto solo se ve agravado en medio de la confusión que se evidencia en el Congreso: los nuevos opositores tienen poca experiencia en ese rol y al mismo tiempo muchos de los congresistas del nuevo partido de gobierno mantienen su mentalidad, sus discursos y prácticas de cuando ejercían la oposición. Aún más difícil resulta esta tarea cuando varios de los congresistas que componen este sector vienen de ser influenciadores de la opinión pública y su mayor prioridad es sostener el fervor entre sus seguidores de las redes sociales, aún si eso implica hacer públicas las disputas internas naturales de cualquier colectividad política. Su rol, debe saberlo, ya no es el de abuchear y quejarse, sino el de construir una agenda confiable y posible de ser implementada. El problema es que muchos han demostrado que prefieren ser héroes ante sus propias audiencias y así no habrá unidad política que sobreviva.



Los líderes del ahora partido de gobierno en el Congreso tendrán que entender dos cosas cuanto antes. Por un lado, deben buscar elevar el nivel de debates y argumentos que muchas veces ayudaron a reducir y simplificar en el cuatrienio pasado (véase el caso de la reforma tributaria). Por otro lado, tendrán que asumir que su rol ya no será mantener indignado a un sector de la política tradicionalmente insatisfecho, sino lograr que los más descontentos sientan que por fin se están dando pasos hacia la construcción de los cambios que por tanto tiempo han demandado.



De fondo, el reto es enorme y debe ser entendido con rapidez. Para asegurar un buen gobierno, con aciertos y logros en su primera oportunidad como mayoría en la historia moderna, el nuevo partido de gobierno debe dejar de actuar y pensar como la oposición que ha sido siempre. Esto resulta especialmente complejo si se tiene en cuenta que implica sacrificios individuales en busca de consensos colectivos. Y si algo se le dificulta inmensamente a los sectores de izquierda –y a la misma vez se le ha facilitado siempre a los sectores políticos tradicionales de derecha– es poner a un lado las búsquedas personales de muchos de sus líderes para avanzar hacia un proyecto de mayor peso.

Otro desafío ético y estético que enfrentará la nueva bancada de gobierno será uno que la nueva oposición le reclamará a diario: sus contradicciones como antiguos opositores y como nuevo partido de gobierno. Esto siempre resulta especialmente cómodo para los sectores más críticos, que en este caso solo deben sentarse a esperar los errores de una bancada de gobierno para denunciar su incoherencia. Este reto será especialmente complejo para un sector político que durante los últimos cuatro años legitimó toda forma de ataques –aún los más bajos– contra el expresidente Duque ante cada uno de sus errores, incluso los más intrascendentes. De hecho, a este último tipo de errores dedicaron una especial cantidad de tiempo y atención.



Quienes hace apenas meses armaban el más inmenso despelote por lapsus tan poco significantes, como el famoso “así lo querí”, ahora descubren la inmensa presión de tener que defender a un presidente que pasa diez horas diarias ante las cámaras y que a pesar de cualquier dote de carisma será propenso a lo mismo que cualquier otro humano que ocupe ese cargo: a equivocarse. Pasar de ser quienes no perdonaban el más ligero error del anterior gobierno a pedir mesura frente a los errores de la administración entrante será una pirueta argumentativa muy difícil de lograr y que a diario los opositores les recordarán con pantallazos y videos.



Por el bien del país deseo que la nueva bancada de gobierno asuma los sacrificios que conlleva estar en el poder y abandone el excesivo individualismo al que los líderes de la oposición se acostumbraron. Así mismo, espero que la oposición a la administración Petro sea una de mayor altura a la que enfrentaron los gobiernos de Santos y Duque y, sobre todo, una que se enfoque menos en lo insignificante. El país merece algo mejor que la parálisis del debate público por cuenta de una oposición como la saliente, que disfrutó cada palabra mal dicha del presidente Duque y que ahora tendrá que buscar elevar el nivel de las discusiones que ellos mismos ayudaron a reducir a galerías de insultos y burlas. Será, en todo caso, una transición interesante de ver.

FERNANDO POSADA

