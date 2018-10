Intentos de aplazar una guerra anunciada

A finales de septiembre de 1938, hace exactamente ochenta años, las potencias europeas se reunieron en busca de un último recurso para evitar una guerra que se avecinaba con temible certeza. Lo increíble del asunto es que Alemania, el gran derrotado de la Primera Guerra Mundial, era el potencial detonador del anunciado conflicto, luego de un proceso de feroz rearme y de radicalización en sus discursos de guerra.

Al mismo tiempo eran sus vencedores quienes paradójicamente le ofrecían algunas concesiones a cambio de evitar otra confrontación. Los gobiernos de Francia e Inglaterra, que veinte años atrás habían impuesto sus condiciones a Alemania como causante de la guerra, tenían claro que no estaban preparados para un nuevo conflicto de semejante escala, en gran parte debido a la devastación de la Gran Guerra y la Crisis del 29.



Para Alemania, el panorama era otro. Luego de haber sufrido profundamente la crisis económica de finales de los años 20 y de haber atravesado algunos de sus años de mayor inestabilidad política, el proyecto fascista de Hitler parecía convertirse en una solución ante los ojos de las mayorías. Su proyecto expansionista, antiliberal y revanchista, pregonaba que la Conferencia de Paz de París de 1919 y el consiguiente Tratado de Versalles habían conducido a Alemania a la miseria económica y a la desintegración de su imperio. Desde su llegada al poder en 1933, Hitler dejó claros dos objetivos de su proyecto político que no dudó en poner en marcha: el rearme del ejército alemán, violando el pacto de Versalles, y la ocupación de territorios que, según él, pertenecían a una Alemania ancestral e ideal.



Luego de invadir Austria en marzo de 1938, Hitler tenía en su objetivo la ocupación de un extenso territorio en Checoslovaquia, un Estado creado luego de la desintegración del Imperio Aaustrohúngaro veinte años atrás. Las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial veían con preocupación los intentos de Alemania por reconfigurar el mapa europeo, junto con su creciente poderío militar. En un último y desesperado intento por frenar el proyecto expansionista de Hitler, que planeaba ocupar posteriormente territorios de Estados como Polonia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Rusia, los líderes de Francia e Inglaterra se encontraron con Hitler en Múnich.



Su objetivo era uno: convencer al Führer alemán, dentro de los parámetros pacíficos, de poner un fin, o al menos un límite, a su proyecto expansionista. Durante el encuentro con Chamberlain y Daladier, primeros ministros de Francia y Reino Unido, y con su aliado Mussolini, Hitler expresó una voluntad inflexible por ocupar la región de los Sudetes (Sudetenland en alemán), mayoritariamente en el sur, norte y oeste de Checoslovaquia, donde se concentraba una alta población alemana que superaba los tres millones y que en el último siglo había migrado al este. El pacto de Múnich, buscando un recurso último para evitar una guerra anunciada, o al menos aplazarla por el mayor tiempo posible, autorizó la ocupación alemana de los Sudetes en Checoslovaquia. A cambio, Hitler se comprometió a poner un freno a sus aspiraciones expansionistas en el resto de Europa. Paradójicamente, la nación invadida no fue invitada a participar en la negociación en la que su territorio se repartió.



La estrategia de apaciguamiento ante Hitler en el Acuerdo de Múnich representó un último intento de los futuros aliados para evitar una guerra inminente. Pero el ‘statu quo’ que se pretendía conservar, como años después lo calificó el historiador Eric Hobsbawm, era insostenible y buscaba un pragmático punto medio entre dos premisas que demostraron ser irreconciliables: evitar a todo costo una guerra y frenar el dominio del fascismo en Europa (al final, Francia e Inglaterra tuvieron que enfrentar ambas amenazas durante los seis años de mayor sacrificio y horror de su historia).



En su regreso a Londres, Chamberlain fue recibido por muchos como un héroe y de manera triunfante anunció un acuerdo entre dos naciones que no deseaban repetir el horror de la Primera Guerra Mundial, asegurando “la paz de estos tiempos”. De manera paradójica, menos de un año después, también en septiembre, el mundo escucharía en Polonia los primeros disparos de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, el capítulo más oscuro de la historia de la humanidad.



El Acuerdo de Múnich, que ya cumple ochenta años, devuelve la mirada a un episodio menos discutido de la historia de las guerras: el de los intentos, muchas veces fallidos y desesperados, por poner un freno a los conflictos anunciados por gobernantes megalómanos desde años atrás, al tiempo que los escenarios de paz se esfumaban. Pocos pronósticos son tan devastadores para una sociedad y tan oscuros para su futuro como el que se dibujó en Europa hace ochenta años, cuando era claro que una nueva guerra de escala mayor tendría lugar y que todos los esfuerzos debían destinarse a aplazarla. Así mismo, el desenlace fatídico que el acuerdo falló en evitar recuerda la manera indolente como tantos líderes mundiales fueron incapaces de ponerse de acuerdo en que bajo ninguna circunstancia merecían volver a ser vividos tantos horrores, ante la mirada atónita e impotente de la ciudadanía.



FERNANDO POSADA ÁNGEL