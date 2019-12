El valor de la distopía

Mucho se ha discutido sobre la importancia de la utopía en el ideario colectivo humano desde campos tan diversos y separados como la literatura, las ciencias y el arte. El deseo permanente de que este sea algún día un mundo mejor, sobre todo en sus tiempos más difíciles, es una de las últimas esperanzas —incluso superando cualquier límite de lo racional— que alguien se atrevería a soltar.

Pero no menos importante debe ser su parte contraria, la incómoda y perturbadora distopía. Hablar sobre distopía es hablar de un mundo donde las peores pesadillas se hacen realidad. Pensar y escribir sobre tiempos hipotéticos de horror es darle algo de claridad a un asunto que no debería ser menos que fundamental para cualquier proyecto de sociedad: la discusión sobre los tipos de futuros a los que no quisiera llegarse jamás.



Al menos por ese motivo, la distopía debe ser un elemento esencial en la literatura y el arte, explorando los miedos más profundos de la humanidad, incluso muchas veces de manera exagerada. Y esto debería, a su vez, conducirnos a una nueva forma de tomar decisiones como sociedad, en la que si bien existen tantos desacuerdos sobre el futuro incierto, también debe ser conceptualizado y librado en profundidad el debate sobre los destinos a los cuales jamás quisiéramos llegar.

Debemos evitar caer en los engañosos y siempre atractivos discursos de quienes prometen solucionar los problemas de nuestro contexto con proyectos capaces de abrir las puertas a nuevas amenazas FACEBOOK

TWITTER

Una de las obras más famosas sobre una edad de distopía es la magnífica novela ‘1984’ de George Orwell, en la que un partido totalitario liderado por el ahora famoso Gran Hermano asume el control absoluto de todas las esferas de la vida de los ciudadanos, incluyendo aspectos tan íntimos y privados como el pensamiento, la autonomía y la contemplación de la estética, reduciéndolos a poco más que individuos al servicio de los intereses partidistas. Algo tan humano y esencial como el amor es un acto revolucionario y prohibido en los tiempos de ‘1984’, mientras que el partido Ingsoc busca erradicar cualquier forma de deseo de las mentes de los gobernados.



La conclusión al pensar en una distopía suele ser casi siempre la misma: ningún camino, en la vida real o en la ficción, que prometa devolver el orden en tiempos de caos a cambio de suprimir derechos y libertades será sostenible o exitoso. Y es precisamente esa una de las características más importantes de una distopía. Muchas veces, en un principio, es ofrecida como una atractiva solución en medio de épocas de desesperación y angustia. La distopía suele comenzar en forma de ruptura frente a las preocupaciones humanas más profundas en tiempos de dificultades: el miedo al desorden, a la violencia y a la incertidumbre. Pero es en su proceder, su evolución y su desenlace cuando entendemos los nuevos peligros que antes habíamos sido incapaces de calcular. Y entonces suele ser demasiado tarde.



Pero también las distopías y las utopías cambian de forma y de contenido con el paso del tiempo. Hace ochenta o cien años, por ejemplo, nadie habría imaginado que un mundo conectado por la tecnología traería desenlaces tan preocupantes para las libertades y la vida privada de la ciudadanía como los que hoy conocemos. Lo que antes era una promesa de democratización en el acceso a la información, en la comunicación y el conocimiento, es hoy también el motivo de nuevos dolores de cabeza, en un mundo en el que la vida privada cada vez parece estar más vigilada por actores sobre los cuales poco sabemos.



Por eso es tan valioso leer historias de distopía que les ponen nombre, fecha y lugar a los relatos de un horror que, aunque ficticios, no son imposibles de convertirse en realidad. Despertar de una pesadilla es una forma de apreciar nuestra condición verdadera, aun en medio de tantas imperfecciones. Al final de cuentas, pensar en distopías es, sobre todo, y no sin algo de cinismo, una manera de entender que el mundo en el que vivimos está lejos de ser el peor posible.



Es por eso que debemos luchar con todo el esfuerzo disponible para proteger y extender cada una de las libertades y derechos que la humanidad ha conquistado con sacrificio durante siglos, particularmente desde las revoluciones liberales. Y evitar caer en los engañosos y siempre atractivos discursos de quienes prometen solucionar los problemas de nuestro contexto con proyectos capaces de abrir las puertas a nuevas y peores amenazas hasta ahora desconocidas.

@fernandoposada_