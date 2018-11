El Álbum Blanco y la separación anunciada de los Beatles

A finales de noviembre de 1968, una herida en el interior de la banda más importante de la historia parecía ser cada vez más profunda, anunciando la inminente llegada de su final definitivo. Los seis años previos, los Beatles habían alcanzado más de lo que cualquier músico en la historia había logrado. Pero aquella gran amistad entre sus cuatro miembros tenía los días contados.

El lanzamiento del icónico Álbum Blanco (en realidad, titulado llanamente ‘The Beatles’), hace ya cinco décadas, preocupó de inmediato a muchos fanáticos de la banda y a los críticos musicales. Aunque contenía canciones prodigiosas e innovadoras para su tiempo, también era evidente que la unidad que había caracterizado a la banda en discos previos, siendo ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ la cúspide de esa época dorada, se estaba desdibujando drásticamente en pocos meses. Los cuatro miembros, que atravesaban procesos de vida diferentes y a veces chocantes, habían desarrollado sonidos y estilos fáciles de distinguir. Pero era claro que aquellos caminos individuales cada vez se distanciaban más entre sí. La revista ‘Rolling Stone’ llegó a definirlo de la mejor manera posible: el Álbum Blanco compiló cuatro discos solistas bajo un solo techo.



En un corto tiempo, las cosas habían cambiado radicalmente para la banda. Desde 1967, luego de la muerte de su mánager Brian Epstein, quien había jugado un rol reconciliador en medio de la fuerte lucha de egos, al grupo le faltaba un liderazgo aterrizado, en capacidad de manejar los negocios millonarios que abarcaba el ensamble musical más famoso del mundo. Además, dos años atrás habían abandonado las giras para concentrarse en la calidad de sus producciones de estudio. Aunque en ese sentido la transformación musical había sido innegable, también era evidente que sin presentaciones en vivo los miembros de la banda pasaban menos tiempo juntos. Y mientras la distancia entre los cuatro compañeros aumentaba, llegaban nuevas personas al círculo más cercano, desbalanceando el equilibrio que durante años habían logrado mantener. Quizás el caso más notable fue la intrusiva presencia de Yoko Ono durante las sesiones de grabación, rompiendo una regla que el grupo había pactado años atrás, al prohibir el ingreso de parejas y amigos a los estudios.

Los Beatles cada día suenan mejores y más vigentes, y aunque su final llegó muy pronto, el corto tiempo les resultó más que suficiente para cambiar para siempre la historia. FACEBOOK

TWITTER



Durante las sesiones del Álbum Blanco era cada vez más claro que la ilusión y la juventud de las canciones más tempranas se había ido agotando, en medio del inevitable curso del tiempo y de los caminos diferentes tomados por cada uno de los miembros. La pérdida de comunicación entre los cuatro Beatles coincidió inconvenientemente con las mejoras tecnológicas en los estudios de grabación, que permitían a un solo músico grabar pista por pista una canción sin necesidad de la presencia de sus otros compañeros. El resultado inminente fue la producción y grabación de casi todo el Álbum Blanco como parte de procesos independientes: mientras Lennon grababa en un estudio las bases de ‘Yer Blues’, McCartney podía escribir su legendaria ‘Blackbird’. Para ese momento, escasamente se dirigían la palabra. Y entonces, mientras la unidad de los Beatles agonizaba durante la grabación del sufrido disco, nacían las brillantes carreras solistas de sus integrantes.



A diferencia de otros lanzamientos de los Beatles, como ‘Revolver’ o ‘Abbey Road’, el doble Álbum Blanco no es sublime en su entereza ni todas las canciones resultan igualmente imprescindibles. Pero sí contiene ingredientes esenciales para la historia del rock, que denotan el inicio de la etapa más madura de la banda, siendo este el álbum más roquero de toda su discografía. Canciones como ‘While My Guitar Gently Weeps’, ‘Back In The U.S.S.R.’, ‘Helter Skelter’ y ‘Happiness Is A Warm Gun’ fueron verdaderos adelantos de lo que sería el rock más pesado de la siguiente década. Y, al mismo tiempo, el disco permite a los oyentes conocer uno de los lados más sensibles e íntimos de la banda, con la dupla acústica de ‘I Will’ y ‘Julia’, dos canciones vecinas en las que Lennon y McCartney, respectivamente, parecían competir por quién era capaz de escribir una canción más melancólica.



El cumpleaños 50 del Álbum Blanco es también el aniversario del comienzo del final anunciado de los Beatles ante los ojos de un público que idolatraba a la banda y tenía claro que su separación, a esas alturas, solo era una cuestión de días (de hecho, once meses después del lanzamiento del disco, los Beatles se reunieron para una sesión de fotos sin saber que sería el último encuentro entre los cuatro). En conmemoración de los cincuenta años del Álbum Blanco, una nueva edición especial ha sido lanzada, incluyendo más de cuarenta grabaciones inéditas que hasta la fecha no conocían la luz pública. Escuchar cincuenta años después el disco entero, así como las canciones descartadas durante su grabación, permite entender las transformaciones musicales y humanas que vivió la banda durante aquella época de regreso a sus raíces roqueras.



Dos conclusiones resultan inevitables al regresar al Álbum Blanco en su aniversario: que los Beatles cada día suenan mejores y más vigentes, y que, aunque su final llegó muy pronto, el corto tiempo les resultó más que suficiente para cambiar para siempre la historia.