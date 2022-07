De paces pendientes

Leí con detenimiento la carta que más de 30 grupos armados ilegales enviaron al presidente electo Gustavo Petro proponiendo una negociación de paz que conlleve al fin de esas organizaciones armadas. La idea ahí planteada reabre uno de los debates más relevantes y necesarios sobre el futuro de la paz en Colombia.



Los grupos armados firmantes, entre los cuales figuran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Rastrojos, proponen un cese al fuego desde el 7 de agosto, así como la entrega de las armas y el sometimiento a una figura de justicia restaurativa, aunque piden que las penas sean alternativas a la cárcel. El gobierno entrante, por su parte, ha mostrado una positiva disposición hacia la apertura de una negociación con estos actores. Pero las líneas rojas en materia jurídica, política y ética de parte del Estado deben ser muy claras y deben estar presentes desde el comienzo.



Esta eventual negociación debería tener como objetivo un proceso de desarme y sometimiento a la justicia, en condiciones que tendrían que discutirse a profundidad, cuyo eje central deben ser las víctimas, la construcción de paz en los territorios más golpeados por el narcotráfico, la verdad y la no repetición. Aunque estas negociaciones podrían ofrecer un paso importante hacia una paz más completa, el escenario está lejos de ser un proceso de paz como los que firmó el Estado con guerrillas como las Farc y el M19. Nada de curules ni de justicia especial, por solo citar dos ejemplos, debe estar sobre la mesa en este caso.



Si bien la firma del acuerdo con la guerrilla de las Farc en 2016 fue el paso más importante hacia el fin del conflicto colombiano en más de cincuenta años, aún siguen pendientes algunos pasos fundamentales hacia la paz, como la negociación con el Eln. La administración entrante ha incluido entre sus prioridades la bandera de la paz, la cual el gobierno Duque condenó a un irrelevante segundo plano y que solamente visibilizó durante sus viajes internacionales, y estos nuevos tiempos podrían significar el paso hacia una paz más completa.

Es significativo lo que la negociación con grupos armados al margen de la ley podría ofrecer hacia la sustancial reducción de la violencia en algunas de las regiones.

Cualquier acercamiento con las organizaciones armadas que han propuesto una negociación con el gobierno Petro debe darse bajo dos condiciones claras: en primer lugar, que todas las formas de hostilidades contra la fuerza pública y la ciudadanía deben cesar inmediatamente, así como también debe ser inmediata la liberación de los secuestrados en poder de esos grupos. En segundo lugar, debe quedar claro desde el inicio que una negociación no puede ser aprovechada para entregar estatus político a grupos dedicados al crimen organizado. Debe existir absoluta claridad sobre la profunda diferencia entre un hipotético caso de sometimiento, como el planteado en la carta al nuevo gobierno, y procesos de paz con guerrillas, cuyos orígenes históricos tuvieron un evidente componente político.



Sin embargo, es significativo lo que la negociación con grupos armados al margen de la ley podría ofrecer hacia la sustancial reducción de la violencia en algunas de las regiones más golpeadas por el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia. Sacar de las dinámicas de la violencia a decenas de miles de personas y retirar de la circulación sus armas siempre será una apuesta que valdrá la pena. La pregunta que debemos plantearnos a estas alturas es qué debe ofrecer el Estado sin cruzar ninguna de las ya mencionadas líneas rojas.



También debe ser claro desde el inicio que quienes abandonaron el acuerdo con las Farc no pueden tener cabida en una eventual negociación y borrar, de la nada, su incumplimiento frente al proceso de paz y su burla a la confianza ciudadana. De la seriedad y la claridad en las reglas de un eventual proceso de sometimiento dependerá su credibilidad y su aceptación entre los colombianos.



Pero de fondo debemos tener en cuenta que muy poco o nada cambiará si el nuevo gobierno abre la puerta de la “paz total”, como la ha denominado el senador Iván Cepeda, si esta iniciativa no viene acompañada de una revisión extensiva de la política de drogas en Colombia, acompañada por cambios reales, porque si algo ha demostrado la historia en los últimos cuarenta años es que el rentable negocio ilegal del narcotráfico está lejos de acabarse ante la desintegración de un cartel o tras la caída de un jefe. Este problema, que ha sido la gasolina del conflicto en Colombia, requiere una solución desde la raíz.

FERNANDO POSADA@fernandoposada_

