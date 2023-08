¿Un acuerdo nacional con quién?

La construcción de un gran acuerdo nacional se ha convertido en una de las propuestas cada vez más mencionadas en los discursos del presidente Petro. Pero si bien el mandatario habla de abrir las puertas de un diálogo nacional e intersectorial, al mismo tiempo su tono contra muchos de los potenciales participantes de esa conversación se vuelve más beligerante.

La idea de un pacto de dimensión nacional y con la presencia de diversos sectores de la vida política puede aportar de gran manera a la construcción de una agenda hacia el mediano y largo plazo para el país. La creación de acuerdos interpartidistas e intersectoriales ha sido fundamental para el desarrollo de muchas naciones en Europa y América, pues el compromiso colectivo en temas esenciales como la educación, la justicia, la política social y la transparencia permite el avance en el largo plazo y evita que cada nuevo gobierno llegue a revertir los logros de sus antecesores. Algo similar propuso en su momento Álvaro Gómez Hurtado, bajo el nombre de un acuerdo sobre lo fundamental.

Cualquier diálogo en el marco del siglo XXI debe incluir voces de todos los sectores y regiones. Contrario a los pactos propios de otros tiempos, como el del Frente Nacional, un acuerdo moderno e incluyente debe abrir espacios para liderazgos de todas las tendencias políticas, así como también de todos los territorios y comunidades, y no dejar a un lado sectores determinantes de la economía, el activismo, la política y la academia. Son tantos los campos esenciales para construir una hoja de ruta para el futuro del país, que la convocatoria oportuna y la creación de un ambiente favorable al diálogo deberían ser prioridades de la administración nacional.

Por eso resulta preocupante que el gobierno hasta ahora no haya buscado ofrecer una actitud conciliadora: un ingrediente fundamental y básico para avanzar en cualquier escenario de diálogo. Todo lo contrario, en estos meses recientes, la administración Petro ha radicalizado notablemente su lenguaje frente a sectores imprescindibles para una eventual conversación. No hay semana en la que el presidente no comience una pelea nueva —casi siempre innecesaria—con actores que van desde la academia hasta la industria, pasando por instituciones esenciales en una democracia como los partidos políticos, el Congreso y los medios de comunicación.

Quizás el más reciente episodio en la larga lista de ataques del presidente a todos los sectores que no lo aplauden fue la semana pasada en el Congreso de la Andi, donde Petro se ausentó y rompió con una tradición de presencia del ejecutivo por más de medio siglo. Durante el trámite de la reforma laboral no faltaron los calificativos del Presidente contra los gremios, a los cuales llegó a tildar de esclavistas y de enemigos de la dignidad de los trabajadores. La tensa relación del Gobierno con todo lo que le suene al sector privado se mantiene, como si el presidente ignorara que se trata de un gremio determinante como pocos para enfrentar el mal momento económico que vive el país.

El presidente Petro tampoco ha detenido su lenguaje de ataques y señalamientos hacia los partidos políticos. Ante las críticas de los integrantes de su propia coalición en el Congreso frente a algunos puntos de reformas como la de la salud y la laboral, el presidente cerró casi cualquier puerta de diálogo con sus dirigentes. Cuando esta última reforma se vio hundida, Petro aseguró que “los dueños del capital” habían cooptado el Congreso, lo cual denota un lenguaje muy distante del de un estadista que busca construir acuerdos con sectores distintos para aprobar una agenda de reformas. ¿Cómo espera Petro consolidar un gran pacto nacional con sectores tan diversos y llenos de complejidades si aún no ha podido llegar a un acuerdo con los mismos partidos de la coalición?

Los medios de comunicación han sido otro de los permanentes objetivos de los pronunciamientos del Presidente y muchos de sus líderes cercanos. El Gobierno no pierde oportunidad para descalificar a los medios de comunicación, iniciar confrontaciones con distintos periodistas y entrar en controversia con sus contenidos. El obvio desenlace del discurso de rivalidad del Gobierno frente al ejercicio del periodismo es el del desgaste, la división y la construcción de generalizaciones frente a la prensa por parte de sus seguidores: nada cercano al tono conciliador de un líder capaz de convocar diálogos entre sectores diversos.

La gran pregunta a estas alturas es con quiénes buscará el gobierno alcanzar el gran acuerdo nacional, mientras insiste en crear nuevas rivalidades y construir relaciones antagónicas con diferentes gremios y sectores. Es una contradicción mayúscula que el Gobierno que promueve la bandera del diálogo sea también el más beligerante en su lenguaje ante cada uno de sus contradictores y críticos. Más parece, hasta ahora, que los únicos sectores bienvenidos por el Gobierno son aquellos que lo aplauden. Mientras tanto, y sin importar los vientos de diálogo en el Palacio de Nariño, los críticos tienen asegurados ataques y palabras de discordia que lo único que pueden conseguir es profundizar divisiones.

FERNANDO POSADA

