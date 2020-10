A John Lennon, en su cumpleaños 80

El próximo 9 de octubre se cumplirán 80 años del nacimiento de John Winston Lennon, en Liverpool, en medio de un intenso bombardeo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Por sus luchas, por su obra y sus contradicciones, Lennon logró encarnar mejor que nadie el espíritu agitado y revolucionario de la segunda mitad del siglo XX. Ochenta años después de su nacimiento, su obra se mantiene cada día más moderna y relevante.

Desde sus más tempranos días como estudiante del colegio de Quarry Banks, Lennon demostró que a partir de su humor y su rebeldía buscaría llenar cada uno de los vacíos familiares de sus padres ausentes, mientras sus anticuados tíos lo criaban en un suburbio de Liverpool. Fue expulsado de su colegio por la irreverencia que en tantos aprietos lo metería durante el resto de su vida y renunció a todas la expectativas familiares que reposaban sobre él para darlo todo por el único sueño que lo obsesionaba: armar una banda de rock and roll y ser más grande que su ídolo Elvis.



Pero no solamente con los Beatles Lennon formó la banda más exitosa de la historia en términos musicales y comerciales. También cambió para siempre el concepto del artista como un entretenedor servil al poder y ajeno a las discusiones más controversiales de la política y la sociedad. Desde muy temprano, Lennon se especializó en incomodar a los gobiernos, a las religiones y a sus propios colegas en la música. En sus años como Beatle y en la primera etapa de su carrera solista, fue un polemista como ningún otro, aprovechando la atención que su fama le permitía para hacer visibles algunos de sus reclamos, entre los que resaltó su rotundo rechazo a la guerra de Vietnam.



Aunque estuvo lejos de ser un cantante de protesta, canciones como Imagine y Working Class Hero lo convirtieron en un ícono sin igual de las profundas transformaciones sociales que vivió su generación. “Fuimos el primer grupo de músicos de la clase trabajadora que nunca quisieron dejar de ser de la clase trabajadora”, explicaba Lennon con su inconfundible acento porteño en una entrevista. Cinco años atrás, en protesta por la participación del Reino Unido en la guerra de Vietnam, le había devuelto a la reina Isabel el título de Miembro del Imperio Británico (MBE, en inglés) que había recibido en la cúspide de la Beatlemanía. Por la contundencia en sus actos y en su música, pocas personas fueron tan emblemáticas durante su época y al mismo tiempo adelantadas a su tiempo como Lennon. Y fue en medio esos años tan turbulentos, a comienzos de los 70, que sufrió la persecución mientras intentaba volver a comenzar su vida en Nueva York, dejando de ser el Beatle provocador para construir una carrera individual.



Es imposible hablar de la corta carrera solista de John Lennon sin concluir una sola cosa: lo increíble que resulta que un artista pudiera lograr tanto aun cuando le faltó vivir la mitad de la vida. Porque este año, además de conmemorarse ochenta años de su nacimiento, también se cumplen cuarenta años de su brutal asesinato en Nueva York. Y es inevitable pensar en todo lo que tenía pendiente en términos musicales y personales cuando aún tenía toda la vida por delante. En el momento de su muerte, Lennon recibía la década de los 80 con especial entusiasmo, regresando al mundo de la música luego de cuatro años de retiro y con un nuevo álbum bajo su brazo: Double Fantasy. Ahí le cantaba su amor a Yoko, su compañera que potenció su carrera como artista y lo ayudó a entender que después de los Beatles existía la vida. No le importaba cuánto la odiaba la fanaticada que pedía que los Beatles fueran eternos: para Lennon, la vida sin Yoko parecía cada vez más imposible, mientras que construía con ella y su hijo Sean un hogar por fin tranquilo.



Eran muchos los sueños pendientes que tenía John hace cuarenta años, en su último cumpleaños, mientras volvía a los estudios para grabar Double Fantasy. Planeaba dar su primera gira, luego de 14 años sin dar conciertos por el mundo. En toda su carrera solamente había dado dos conciertos como solista (uno en Toronto, en 1969, y otro en Nueva York, en 1972), y el comienzo de la década de los 80 le había devuelto el deseo de tocar en vivo. No había terminado su disco de regreso cuando ya grababa un segundo disco, que sería el póstumo Milk and Honey, y se había reconciliado con sus antiguos compañeros de los Beatles. Luego de años de ataques, se habían vuelto a acercar y en varias entrevistas había admitido que planeaba un reencuentro de la banda. (Pocas cosas le hicieron más falta a la historia que ese reencuentro de los Beatles que nunca fue).



Hace pocos años, en una canción dedicada a Lennon, Bob Dylan escribió a su difunto amigo con quien tantos tropiezos y momentos memorables vivió “qué brillante alumbra tu luz”. Qué extraño es pensar que alguien eternamente joven, como es Lennon en la memoria de todos los que lo admiramos, estaría cumpliendo ochenta años en un mundo tan enrarecido como el de hoy. Hoy nos recuerda que hay quienes definiendo lo que es ser inolvidable no envejecerán jamás.



Fernando Posada

