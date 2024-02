60 años de la noche que cambió la historia

La nostalgia viene en forma de blanco y negro. Y los tiempos que fueron mejores, que sin duda los hubo y hace años ya pasaron, llevan la música de los Beatles como banda sonora desde el principio hasta el final. Aunque pasen las décadas en esta forma sorprendente y cada vez más rápida en la que pasan, sus canciones se vuelven cada vez más relevantes.



(También le puede interesar: Milei, Bukele y las elecciones colombianas de 2026)

Esta semana se cumplen sesenta años de la llegada del cuarteto a Estados Unidos y del comienzo de la fantástica ‘Beatlemanía’, que cambió para siempre la historia de la música y la cultura. Fue también la conquista musical más excepcional de la historia y para los Beatles representó el punto más alto de su fama, en la cual supieron mantenerse durante seis años, hasta su separación en 1970.

Tal vez lo más heroico de la historia de su conquista de Estados Unidos es lo pacientes que fueron los Beatles para lograrlo. Sabían que muchos artistas británicos habían fracasado en sus visitas a esa nueva potencia de la cultura y tomaron la decisión, junto con su mánager Brian Epstein –sería imposible contar esta historia sin mencionarlo y recordar su infinito aporte a la música contemporánea–: sólo viajarían cuando alguna de sus canciones alcanzara el número 1 de Billboard en EE.UU.

Fue en medio de una noche en París, luego de dar un concierto en el teatro Olympia que poco impresionó al grupo, cuando recibieron una llamada que ninguno esperaba: ‘I Want To Hold Your Hand’ había alcanzado el primer lugar de reproducciones y ventas. Fue el propio Ed Sullivan, el conductor de televisión que había lanzado a Elvis a la fama mundial, quien le contó la noticia a Epstein en esa llamada y le ofreció llevarlos como invitados a su programa de televisión. El momento de conquistar el mundo había llegado.

Las imágenes de los Beatles en el show de Ed Sullivan se convirtieron en uno de los más reconocibles momentos de toda una generación. FACEBOOK

TWITTER

Los Beatles aterrizaron en Nueva York y durante las tres semanas de su estancia alegraron a una nación que por esa época pasaba por uno de sus momentos de mayor angustia y luto, luego de la crisis de los misiles y el asesinato de Kennedy, que había ocurrido apenas tres meses atrás. Su primera aparición en el show de Ed Sullivan el 9 de febrero marcó un récord de audiencia para su época, que aún hoy es difícil de superar: alcanzaron los 73 millones de televidentes y se convirtieron en el principal tema de conversación de todo el país. Sus canciones sonaban modernas, como siguen sonando hoy, y combinaban lo salvaje del rock and roll con la bella elaboración de coros a tres y algunas veces hasta cuatro voces. Durante su primera visita a Estados Unidos, los Beatles mostraron que representaban todo lo “nuevo” que necesitaba el mundo y que eran capaces de unir con sus canciones a un planeta más dividido que nunca.

Las imágenes de los Beatles en el show de Ed Sullivan se convirtieron en uno de los más reconocibles momentos de toda una generación. A partir de sus tres apariciones en el programa rompieron todos los récords de su tiempo –e incluso del nuestro– y lograron mantenerse en el estrellato con canciones que parecían ser cada una mejor que la anterior. En abril de ese mismo año los Beatles lograron lo que ningún otro artista en el mundo ha logrado y que quizás jamás volverá a repetirse: dominar los primeros cinco lugares del Top 100 de Billboard.

Con 'Can't Buy Me Love', 'Twist and Shout’, ‘She Loves You’, ‘I Want to Hold Your Hand’ y 'Please Please Me', respectivamente. Durante varias semanas de 1964 fueron la única banda en controlar completamente el top 5 de las canciones más exitosas, y el mérito es doble si se compara con las listas de hoy, pues antes la música tenía que ser comprada y ahora basta con ser reproducida en aplicaciones móviles.

El legado inmenso de esa visita no solo se tradujo en el éxito global del grupo, sino también en la forma en que abrieron las puertas del continente americano para toda una invasión de grupos británicos, que poco habían sonado por esta región antes de ese inolvidable febrero del 64. Pero sin duda el logro más inigualable de la aparición de los Beatles durante tres semanas seguidas en el programa de Ed Sullivan fue la manera en que motivaron a una generación entera de jóvenes a tomar una guitarra y emprender el sueño generacional más bello en medio de un siglo de guerras y desastres: armar una nueva banda de rock y cambiar el mundo desde la música y el arte.

Hoy resulta casi increíble que hubo un tiempo –sí: cada vez más lejano– en el que músicos extraordinarios enloquecieron al mundo entero haciendo buena música. Cómo ha cambiado todo desde entonces. Poco antes de morir, George Harrison contaba con gracia y humor que durante la primera presentación de los Beatles en el show de Ed Sullivan no hubo ningún crimen reportado en Estados Unidos. "Hasta los criminales se tomaron un descanso para vernos en nuestra presentación", decía.

Podrán pasar otros sesenta años y sus canciones se mantendrán tan vivas como ahora.

(Lea todas las columnas de Fernando Posada en EL TIEMPO, aquí)