¿Una nueva crisis bancaria global?

La respuesta (tentativa) a esta pregunta es no. Sin embargo, la transición de un régimen de bajísima inflación y tasas de interés cercanas a cero, con abundante liquidez, que existía antes de la pandemia, a uno de elevada inflación y apretón a la expansión monetaria (QT por la siglas en Inglés de “Quantitative Tightening”), no podía ocurrir sin causar volatilidad y, como hemos visto, la quiebra de algunos bancos (SVB y Signature Bank) –con malos sistemas de control de riesgos y en particular incapaces de tener sistemas adecuados para manejar los descalces de liquidez entre activos y pasivos (ALM - “Asset Liability Management”) en sus balances–.



Sobre esto último, es esencial entender dos conceptos financieros básicos: duración (“duration” en Inglés) y apuestas unidireccionales (“unidirectional bets” en inglés). En cuanto al primero, desde 1938 entendemos, gracias a Frederick Macaulay, que cuando existe volatilidad en las tasas de interés, los valores de las inversiones en bonos y otros activos financieros con tasas fijas están también sujetas a volatilidad. Es decir, el valor de un bono fluctúa en sentido inverso a las tasas de interés. Por ejemplo, el valor de un bono a 5 años (sin cupones) caería en aproximadamente un 5 % por cada 1 % de aumento en las tasas de interés de mercado. Así mismo, si las tasas caen 1 %, el valor del bono aumenta en un 5 %. La razón es que la inversión requerida para lograr el rendimiento pactado se reduce cuando las tasas de interés aumentan y si se quiere vender el bono tocaría aceptar un menor precio al de compra.

El segundo concepto de apuestas unidireccionales consiste en pensar que las variables económicas siguen una tendencia predeterminada y no se desvían de ellas. Así, la apuesta a que las tasas de interés permanecerán bajas (cercanas a cero) como en el pasado, llevó al SVB a invertir en papeles públicos (bonos del Tesoro Americano) a largos plazos (diez años, sin cobertura de riego de interés) para obtener un mejor rendimiento por la transformación de plazos de depósitos a la vista captados a tasa cero.

Cuando el Banco de la Reserva Federal subió las tasas de interés de prácticamente cero al 5 %, el banco incurrió en pérdidas enormes (estimadas en US$ 1,6 billones) que prácticamente borraron su capital, forzando su intervención y posterior quiebra. Otro elemento sui generis de este banco era su especialización en empresas nuevas de tecnología (venture capital), con elevados depósitos, por sumas muy por encima del límite de los depósitos asegurados (US$ 250.000). Estas circunstancias y el manejo verdaderamente irresponsable de este banco y su deficiente supervisión prudencial, no quiere decir que otros bancos no enfrenten problemas similares, si bien menos severos (especialmente los bancos grandes, mucho más diversificados y con menos riesgo de enfrentar una corrida de depósitos).

Para completar los problemas, la administración Trump debilitó la regulación y supervisión prudencial de los bancos con activos inferiores a US$ 250 billones, excluyéndolos de ciertas restricciones y de efectuar pruebas de esfuerzo sobre sus exposiciones a diferentes riesgos. El gobernador del Banco de Inglaterra mencionó que hace más de un año advirtieron al FED de los riesgos en el SVB como resultado de la inspección de su filial en Inglaterra.

Por las razones anteriores parecería que estamos enfrentados, en los Estados Unidos, más a una crisis idiosincrática, que afectará sobre todo a bancos regionales medianos y pequeños, y no a un problema sistémico más serio.

Ello no quiere decir que las quiebras de estos bancos no tenga un impacto desestabilizador sobre la política monetaria, ya que contribuye a amplificar las restricciones monetarias resultantes del aumento de las tasas de interés, al asustar a la banca en general, lo que posiblemente se traducirá en que serán más exigente en otorgar nuevos créditos. También los problemas de este segmento de los bancos obligó al Fed a crear cuantiosas líneas de crédito especiales para otorgar liquidez a fin de compensar la fuga de depósitos de los bancos más pequeños hacia los grandes bancos (flight to quality), que puede llevar a una mayor consolidación del sistema bancario en los Estados Unidos.

Los problemas bancarios en Estados Unidos coincidieron con la liquidación, disfrazada de fusión, del enorme banco Suizo Credit Suisse (CS) y de los problemas crónicos de Deutsche Bank. Los problemas de estos bancos sistémicos europeos vienen de vieja data por una serie de malas decisiones de crédito (en el caso de CS pérdidas en las operaciones con Greensill, Archegos, etc.) y de elevadas multas por violacion de las normas de lavado de dinero y violacion del régimen de sanciones a Irán.

No se pueden desaprovechar las lecciones, aun de pequeñas crisis. De este episodio, quedó claro que los sistemas de manejo de riesgo, la gobernanza corporativa de algunos bancos, las regulaciones de los bancos de menor tamaño y la supervisión prudencial fallaron. Igualmente, la interferencia política y la captura, por parte de la industria, de los supervisores son hechos que hay que reconocer y corregir.

La pregunta es si los bancos centrales gozan de independencia a nivel constitucional, ¿por qué no otorgar la misma protección a los reguladores y supervisores prudenciales? Al fin y al cabo, ambos manejan el dinero y los ahorros del público.

FERNANDO MONTES NEGRET

