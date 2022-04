Nueva crisis de la deuda

Es altamente probable que Sri Lanka y Líbano sean las primeras economías emergentes en entrar o haber ya entrado en cesación de pagos ‘default’, pero ciertamente no serán las únicas. En cuanto a la primera, la rupia se ha desplomado a niveles récord frente al dólar de los Estados Unidos, enfrentando tres serias crisis: energética, alimentaria y política. Con US 500 millones de reservas internacionales, enfrenta pagos por servicio de su deuda externa (intereses y amortización del principal) de billones de dólares en los próximos meses, sin contar con las elevadas, onerosas y poco transparentes deudas con China, entre otras para modernizar el puerto de Colombo que podrían perderlo al haberlo pignorado a los chinos (‘Preventing a crisis in emerging markets’, NYT, 9 de abril de 2022).

Las tragedias en el Líbano son múltiples, resultado de los malos manejos, la corrupción y la fragmentación política y religiosa, que hacen al país ingobernable frente a una contracción económica sin precedentes. La masiva fuga de capitales precipitó una cesación de pagos en marzo del 2020. A pesar de ello, el gobierno débil de turno ha logrado milagrosamente un acuerdo, en principio, con el Staff del Fondo Monetario Internacional (ver: ‘IMF Reaches Staff-Level Agreement on Economic Policies with Lebanon for a Four-Year Extended Fund Facility’, 7 de abril de 2022). Aún con financiamiento muy concesional de cerca de tres 3 billones de dólares, la agenda de reformas es enorme, ya que implica resolver una seria crisis de insolvencia bancaria, la quiebra del Estado y problemas de gobernabilidad y transparencia, que tendrá que aceptar un parlamento muy polarizado y corrupto. Además de ello, será necesario reestructurar su deuda externa y lograr un compromiso precario sobre su sostenibilidad. Será otro milagro si se logra implementar toda esta agenda de reformas.



La brutal agresión de Rusia a Ucrania ha elevado los precios internacionales del petróleo y los cereales, especialmente el trigo, y los aumentos inminentes de las tasas de interés en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), en especial, en Estados Unidos hacen que las cargas de la deuda externa de las economías emergentes se vuelvan insostenibles.

El panorama económico internacional no es nada halagador y la prolongación de la absurda guerra de Putin contra Ucrania agrava la situación de empobrecimiento y hambre mundial. FACEBOOK

Los acuerdos de reestructuración anteriores se volvieron inoperantes, al no incluir a China, que es el principal acreedor bilateral de muchos países, ni a los tenedores privados de bonos de deuda externa. Sin acuerdos amplios de todos los acreedores externos, no será posible ofrecer alivio (reducción del principal) y/o reestructurar los pagos, difiriendo el servicio en el tiempo hasta que pase lo peor de la crisis y los países puedan poner su casa en orden mediante ajustes fiscales impopulares, pero necesarios. El artículo antes citado indica que, según el Banco Mundial, a finales del 2020, los países de ingresos medianos y bajos debían cinco veces más a sus acreedores comerciales que a los prestamistas bilaterales. Dado que el Grupo de los Veinte está en crisis, contemplando la expulsión o suspensión de Rusia, las iniciativas anteriores para crear un vehículo que permita congregar a todos los acreedores y lograr acuerdos que todas las partes consideren equitativos, se ve hoy como una solución más bien remota, sin la voluntad política para contemplar soluciones.



¿Quiénes siguen en la lista de países que posiblemente entrarán en cesación de pagos? Los indicadores de peligro incluyen aquellos países con: (i) elevada deuda externa como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB); (ii) elevado servicio de la deuda (intereses más amortizaciones) como porcentaje de sus exportaciones y de su recaudo fiscal; (iii) países con una alta composición de deuda externa sobre el total de su deuda y de deudas comerciales sobre el total de endeudamiento externo; (iv) países altamente dependientes de importaciones de alimentos y productos energéticos (petróleo, gas y carbón) y bajo nivel de exportaciones; (v) países con alta inflación (que obliga a dejar sobrevaluar o a depreciar la tasa de cambio de su moneda nacional); (vi) países de bajos ingresos con ningún o limitado acceso a los mercados internacionales para refinanciar sus deudas; (vii) países con un bajo nivel de reservas internacionales con relación a su nivel de endeudamiento externo; (viii) países con una elevada concentración de compromisos de servicio de deuda externa; (ix) países con elevadas salidas de capital y diferenciales de tasas de interés (ajustados por la tasa de devaluación de su tasa de cambio); (x) países con inestabilidad política y social; y (xi) países con récords de poca seriedad en el cumplimiento de sus compromisos contractuales, con episodios anteriores de suspensión de pagos.



La anterior no es una lista exhaustiva, pero sí capta los principales indicadores de peligro. Candidatos muy posibles incluye numerosos países africanos y del Oriente Medio (particularmente Egipto y, a pesar de su nivel avanzado y sofisticación, no excluyo a Turquía, cuya inflación alcanzó un 61 por ciento en marzo y la Lira se ha depreciado en forma alarmante, a pesar de haber perdido una parte importante de sus reservas internacionales defendiendo la paridad contra el dólar).



El panorama económico internacional no es nada halagador y la prolongación de la absurda guerra de Putin contra Ucrania agrava la situación de empobrecimiento y hambre mundial. ¡Una verdadera tragedia!

FERNANDO MONTES

