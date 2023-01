Los ‘shocks’ financieros del 2022

El año que acaba de terminar será recordado por los mercados financieros como uno de los peores desde la crisis global del 2008. No solo los precios de las acciones cayeron aproximadamente un 20 %, sino también el valor de los bonos han caído a medida que las tasas de interés se incrementaron. El aumento de 400 puntos básicos de las tasas de interés del Banco de la Reserva Federal redujo los precios de los bonos del Tesoro Americano en un 17 % en el año. A esto hay que añadirle la volatilidad de los precios de las materias primas, sobre todo el petróleo y el gas (que llegó a subir un 140 %), y el colapso de los cripto-mercados (Bitcoin cayó un 60 %) agravados por el escandaloso fraude de FTX. Todo esto ha generado pérdidas de trillones de dólares.

Nadie pensaba a comienzos del año que las acciones de Facebook (Meta) y Tesla cayeran más de un 60 % y las acciones de Google y Amazon cayeran 40 % y 50 %, respectivamente, según cifras de Reuters.

No en vano a menudo se comparan los mercados financieros con “montañas rusas”, donde los coches sobre rieles suben a las alturas para luego caer en forma precipitada, con los pasajeros aterrorizados, pero riendo y gritando nerviosamente. Las etapas de subida ocurrieron en el año 2021 de la post-pandemia, cuando el índice de valores de Standard & Poor 's logró máximos históricos en 70 de los 261 días donde hubo transacciones en bolsa (“Financial Markets: What Goes Up”, The Economist, Febrero 12, 2022). Con las caídas de precios experimentadas en el 2022, nadie está riendo, sino lamentando profundamente la caída pronunciada de los mercados y comparando ese año con 1929, año antes de la Gran Depresión.

Este ciclo de subidas y caídas pronunciadas de los mercados no son difíciles de explicar y mucho tienen que ver con un periodo de tasas de interés cercanas a cero, dinero gratis (2021), seguido por aumentos acelerados de tasas y restricciones a la liquidez del mercado, con la decisión de no comprar más títulos del Tesoro, y por el contrario iniciar el desmonte de la montaña de papeles que adquirió el Fed antes y durante la pandemia (2022). Lamentablemente, la liquidación de esos títulos generará importantes pérdidas para el FED y menos recursos para el Gobierno (además del aumento acelerado del servicio de la enorme deuda pública).

El 2022 termina como uno de los años en que hubo una mayor destrucción de riqueza de los últimos 100 años (“Wealth industry battles one of the worst years for a century”, FT, Enero 3, 2023), cuando es probable que al menos una cuarta parte de la riqueza de los billonarios haya desaparecido entre la pérdida de valor real de los activos financieros (caída de precios y erosión de su valor real por la alta inflación), además del efecto novedoso de una alta correlación entre los precios de las acciones y los bonos (que normalmente se movían antes en direcciones opuestas y sólo en la misma dirección negativa en tres de los últimos cien años). Esto último redujo o anuló los beneficios de la diversificación en los portafolios de los inversionistas.

Así, el 2023 se inicia con gran incertidumbre en los mercados y pesimismo sobre una resolución de la guerra demencial contra Ucrania desatada por Putin en Febrero 24 del 2022. Pero, paradójicamente, no parece haber excesiva preocupación sobre una posible crisis del sistema bancario. Si bien algunas de las pérdidas en los mercados de valores las tendrán que absorber, directa o indirectamente los bancos. La realidad es que el sistema bancario está hoy mejor capitalizado y menos expuesto a los riesgos tradicionales de crédito.

El desafío para los inversionistas en este nuevo año es lograr rendimientos reales positivos con una inflación del 8 %, ello requiere rentabilidades de dos dígitos —algo difícil de lograr, sobre todo si este resulta ser un año de recesión económica—, y ni hablar de recuperar las pérdidas del 2022 estimadas en más de US$30 trillones.

Pero como se dice de los generales que “casi siempre están peleando la guerra anterior”, es posible que nos pase ahora lo mismo a los economistas. Así una futura crisis financiera posiblemente será muy diferente a las anteriores, ya que los mercados financieros, sobre todo en los países avanzados, se han transformado dramáticamente y estaremos operando en un nuevo mundo con inflación y altas tasas de interés (“A new era: the end of cheap money”, FT, Diciembre 31, 2022). La pregunta hacia adelante es si las fuerzas que generaron baja inflación y tasas de interés cercanas a cero retornaran (impulsadas por fuerzas demográficas) o si realmente entramos en una nueva era.

Lo que sí parece probable es que una eventual crisis financiera futura será muy diferente a las anteriores, ya que la arquitectura financiera se ha modificado en por lo menos tres aspectos críticos: ¿Quienes controlan los activos financieros? ¿Cuáles son las principales firmas dedicadas a intermediar dichos activos? ¿Cómo se completan las transacciones en los mercados financieros?

Las respuestas a estas preguntas apuntan a que los intermediarios financieros no bancarios habrán de jugar, para bien o para mal, un papel mucho más importante que en el pasado. A veces los analistas financieros se refieren al nuevo sistema como “bank light”. El peligro es que no existe un banco central para los mercados de capitales como tal y será más difícil encontrar soluciones rápidas. Habrá que abrocharse los cinturones de seguridad mientras nos ingeniamos una nueva malla de seguridad (safety net) para los “trapesistas” que por lo general son empresas e individuos con elevadas deudas y riesgosos apalancamientos.

FERNANDO MONTES NEGRET

