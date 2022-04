La tragedia en Ucrania, para mí, es personal

Después de haber dedicado tres años de mi vida a trabajar por el desarrollo del sistema financiero en China, incluyendo recrear el Banco Central –que el régimen de Mao había reducido a ser una dependencia del Ministerio de Finanzas– y montar el sistema de pagos del país, el Banco Mundial consideró que había aprendido suficiente sobre la transición de las economías socialistas a economías de mercado y me asignó la tarea de cubrir y asesorar a los bancos centrales sobre los sectores financieros de varias economías de Europa Oriental (especialmente Polonia) y a dos antiguas repúblicas soviéticas (Ucrania y Bielorrusia), que, o bien experimentaban crisis financieras o tenían un largo camino para desarrollar su legislación financiera y las necesarias regulaciones prudenciales para establecer mejores prácticas de supervisión bancaria.



(También le puede interesar: Estancamiento con inflación)



Fue así como llegué a Kiev y luego a Minsk con colegas especialistas, buscando contribuir a la resolución de los serios problemas macroeconómicos y sectoriales. Qué desilusión enfrentarme a situaciones de corrupción insólitas, incluyendo tener reuniones secretas en bares ruidosos de Kiev para evitar que nos grabaran las conversaciones, donde un supervisor bancario asustado nos mostraba la tablita de tarifas que debían pagar los bancos para recibir ciertas firmas y conseguir la aprobación por parte de funcionarios del Banco Central de Ucrania de indicadores financieros falsos.



También, en una de las primeras visitas conocí al subgerente del Banco, Victor Yuschenko, quien me impresionó positivamente como un dinámico y promisorio funcionario, quien sería luego gerente del Banco Central –después del aparente asesinato su predecesor– y a quien en el 2004 habrían envenenado con dioxina agentes rusos, durante su campaña presidencial.

Sin esos actos ilegales del pasado, Ucrania sería un país mucho más desarrollado, con unas instituciones más fuertes y quizá hubiera podido defenderse con más éxito de la actual invasión. FACEBOOK

TWITTER

En años posteriores, cuando ya había ascendido a director para el sector financiero y privado, tuvimos que enfrentar una crisis sistémica muy seria con la insolvencia e intervención del banco privado más grande (Privat), después del aparente saqueo por parte de uno de los oligarcas ucranianos. Allí tuve que tratar con la hermosa y aparentemente corrupta primera ministra Yulia Tymoshenko. Luego vendrían las tragedias propiciadas de nuevo por Rusia con el venal régimen de Yanukovich y la masacre de ciudadanos en la Plaza Maidan, en Kiev.



En esos años, por temor a la falta de seguridad de los vuelos en las aerolíneas ucranianas, tomaba una litera de tren compartida, en el trayecto Kiev-Minsk. Salía al final de la tarde y en el verano era una maravilla ver los campos dorados de trigo y la belleza del paisaje. No en vano la bandera de Ucrania recoge el amarillo del trigo y el cielo azul de un hermoso país. Minsk siempre me gustó como ciudad, muy limpia y ordenada, con un Banco Central mucho más serio que el de Ucrania. En esa época pensaba que las perspectivas de Bielorrusia eran mejores que las de Ucrania por el profesionalismo de los funcionarios del banco central y del gobierno, y un menor grado de corrupción. Eso, hasta la llegada de Lukashenko y la desaparición en la cárcel del gobernador del Banco Central con el que tratábamos. ¡Un desastre!



Ante la violenta invasión militar a Ucrania ordenada por el psicópata de Putin, he reflexionado de cómo fueron de antipatrióticos los actos de corrupción de los que fui testigo. La corrupción que atrasó el desarrollo de Ucrania tuvo repercusiones que hoy en día el país sufre. Sin esos actos ilegales del pasado –por parte de algunos de esos funcionarios– Ucrania sería un país mucho más desarrollado, con unas instituciones más fuertes y quizá hubiera podido defenderse con más éxito de la actual invasión.



Estamos con horror viendo cómo la barbarie de Putin lleva a la destrucción de ciudades enteras y a la masacre de civiles indefensos. Hoy, el sitio de Mariúpol nos recuerda el de Stalingrado por los nazis, y la herejía de Vasil. Comparar hoy la novela épica Vida y destino, de Grossman –que para algunos es la secuela del siglo XX de la Guerra y la paz, de Tolstoi– frente a lo que vemos en televisión es impresionante.



Pero más allá de ello, la reflexión que debemos hacernos todos hoy es que las decisiones que tomemos o dejemos de tomar tienen en muchas ocasiones repercusiones buenas o malas en el mediano y largo plazo. Pensemos en, por ejemplo, el acto de abstenernos de votar en las elecciones presidenciales que se aproximan en Colombia. Un resultado desastroso puede ser la consecuencia de esa decisión.



Hay que mirar los eventos a los que nos enfrentamos con una visión de más largo plazo y evaluar la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos amantes de la libertad y la democracia, que con tanto valor y sacrificio hacen hoy los ucranianos. Si miro con disgusto los actos de corrupción de los que fui testigo que sucedieron en mi vida profesional, hoy me preocupa que los ciudadanos tomen a la ligera sus responsabilidades con el país y se laven las manos, sin pensar en las consecuencias funestas que pueden derivarse de renunciar a un derecho y a una responsabilidad democrática.

FERNANDO MONTES NEGRET

(Lea todas las columnas de Fernando Montes Negret en EL TIEMPO, aquí)