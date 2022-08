La precaria cuenta corriente de Colombia

Cada vez que leo un número de The Economist, termino mirando al final de la revista la excelente tabla de “Indicadores Económicos y Financieros” para 42 países, de todas las regiones y niveles de desarrollo del mundo, incluida Colombia. Dentro del grupo de los seis países Latinoamericanos que allí aparecen, comparo los indicadores de Colombia con los de Chile y Perú, que me parecen buenos referentes. Resaltan las muy elevadas tasas de desempleo de Colombia (12-13 %) y los muy negativos resultados de la cuenta corriente (CC) como porcentaje del PIB (4%). Ocasionalmente, Brasil presenta aún más altos niveles de desempleo, pero ¡ninguno de los países tiene peores indicadores de la CC! Ello revela la triste realidad de que exportamos muy poco, con ingresos externos, en los mejores años, de apenas un 20 % del PIB (frente al 40 % de Chile), y con casi el 60 % de los ingresos externos generados por el petróleo y el carbón.



En forma anecdótica, me escandaliza tener que comprar aquí en Estados Unidos naranjas de Sudáfrica, papayas malucas de Guyana, espárragos del Perú, arándanos de Argentina y mandarinas enanas de Uruguay. ¡Ni una fruta del emporio agroindustrial que es o podría ser Colombia! Se dan muchas explicaciones: falta de escala, altos costos de producción y transporte locales, proteccionismo Americano, problemas fitosanitarios, etc. Todas esas explicaciones no parecen enteramente satisfactorias.



El nuevo Ministro Ocampo ha identificado, correctamente, el déficit de la CC de la balanza de pagos como uno de los problemas más urgentes del país. No hay duda de que Colombia necesita exportar mucho más, con mayor valor agregado y en forma diversificada. Creo que a futuro podríamos ser una potencia agro-industrial, pero por ahora ¿cuáles son las consecuencias del elevado y sostenido déficit de cuenta corriente?



En primer lugar, la CC no es solo la balanza comercial (exportaciones menos importaciones de bienes y servicios), ya que también incluye los ingresos netos del exterior y las transferencias netas (en particular las remesas de colombianos en el exterior, que son muy significativas y en Colombia alcanzaron en el primer trimestre de este año a la nada despreciable suma de US $ 2.046 millones). En síntesis, si la CC es positiva el país es acreedor frente al resto del mundo y si es negativa el país es deudor neto frente al resto del mundo. Los déficits acumulados de la CC de Colombia como porcentaje del PIB entre los años 2015 y 2019 suman un elevado 22 por ciento del PIB, fluctuando entre un mínimo del 3.3 % (2017) y un máximo del 6.3 % (2015). Tales déficits no son buenos o malos , pero deben ser financiados, reduciendo las reservas internacionales del país o aumentando el endeudamiento externo, entre otros componentes de la cuenta de capitales (como la inversión extranjera directa).

La Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos presentó en el primer trimestre de este año ingresos por US $ 8.3 billones, como resultado de inversiones extranjeras directas de US $ 5.2 billones, desembolsos de préstamos externos por US $ 2.3 billones (que habrá que pagar) e inversiones extranjeras de cartera de US $ 800 millones. Cabe mencionar que las salidas de capital colombiano aumentaron en US $ 5.8 billones en el primer trimestre del 2022 frente al mismo periodo del 2021 (US $ 3.8 billones), reflejando, en parte, la incertidumbre política.



En el primer trimestre de este año Colombia presenta un deterioro de la CC, con un saldo negativo de US $ 5.37 billones o 6.4 % del PIB, peor que el déficit más alto registrado en la década anterior y muy por encima del mismo periodo del 2021 (déficit de US $ 3.1 billones o 4.1 % del PIB), a pesar de entradas netas de capital de US $ 4.7 billones (5.6 % del PIB) y reservas internacionales estables. Ello refleja la rápida recuperación post-covid, con un aumento de las importaciones de bienes y servicios, atenuado por mayores transferencias corrientes (US $ 3.2 billones. Ver B. de la R., “Evolución de la Balanza de Pagos y de la Posición de Inversión Internacional: Enero- marzo 2022”, junio, 2022). ¿Cuáles serán las consecuencias negativas de más de 10 años de elevados déficits de la balanza comercial y de la CC? No podemos seguir pagando indefinidamente por importaciones de más de US $ 17 billones con exportaciones de sólo US $ 13.8 billones, como ocurrió en el primer trimestre de este año, y con saldos negativos en todos los trimestres por años, a pesar de mejoras en los términos de intercambio (índice de precios de las exportaciones frente a las importaciones).



Algunas de las conclusiones que surgen de revisar los datos y las tendencias de la CC del país son: (i) que los ingresos externos de Colombia son muy bajos comparados con el tamaño de la economía y frente a otras economías emergentes; (ii) que los ingresos externos están muy concentrados en exportaciones primarias del sector de hidrocarburos y carbón, con bajísimo valor agregado y malas perspectivas de largo plazo; (iii) que tenemos una balanza por servicios muy negativa; y (iv) que el destino geográfico de las exportaciones está muy concentrado en un país (Estados Unidos). Todos estos factores incrementan enormemente la vulnerabilidad del país, incluyendo la capacidad de continuar sirviendo la creciente y costosa deuda externa (que ya absorbe cerca del 23 % de todos los ingresos del gobierno, con pagos netos de US $ 900 millones en el primer trimestre de este año por el sector público). La acumulación de déficits por encima del 4 % del PIB por periodos prolongados a la postre llevan a una crisis externa con una depreciación abrupta del peso y una caída pronunciada de la inversión, escenario que Colombia debe evitar a toda costa.

FERNANDO MONTES NEGRET

