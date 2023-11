Implicaciones de mantener mayores tasas de interés por más tiempo

Los anuncios de los principales bancos centrales de que mantendrán por más tiempo elevadas tasas de interés, a fin de combatir la inflación, tiene implicaciones domésticas e internacionales importantes.



Empezando por estas últimas, ello implica para los bancos centrales de la región, incluido el Banco de la República, que no podrán reducir sus tasas de intervención más rápido, por tres tipos de riesgos principales: el riesgo de debilitar las tasas de cambio de sus monedas, incluido el peso colombiano; segundo, el temor a desincentivar las inversiones extranjeras en títulos del Gobierno, y, finalmente, no incentivar las salidas de capital en busca de mayores rendimientos (en función de la brecha entre las tasas de interés internacionales y domésticas, para riesgos similares). Obviamente, también habrá implicaciones vía mayores costos de la deuda pública externa y del sector privado para servir y obtener nuevos préstamos internacionales.

Las implicaciones domésticas se amplifican por venir de tasas de interés de prácticamente cero, a tasas del 5 por ciento en los títulos del Tesoro americano, y por todos los agentes económicos registrar niveles de endeudamiento muy elevados. Mayores tasas impactan los costos del endeudamiento de los bancos, del gobierno, de las empresas no financieras y de los individuos. Miremos cada caso.

Bancos: los bancos experimentan pérdidas implícitas en los títulos que tengan en sus portafolios de inversiones y, en general, en todos los activos que tengan una tasa fija de largo plazo. Ello porque un aumento de las tasas de interés sobre nuevos títulos del Tesoro americano reduce el valor de los títulos emitidos con anterioridad que se encuentran en los balances de los bancos, generando pérdidas implícitas importantes (estimadas en 600 billones de dólares para los grandes bancos americanos). Las mayores tasas deterioran también la calidad del crédito bancario. Por otro lado, los bancos reciben o contabilizan mayores ganancias, al menos inicialmente, por el aumento de la brecha entre las tasas activas y pasivas. En la medida que los depositantes demandan un mayor rendimiento en sus ahorros esa diferencia se achica o los depósitos se pierden hacia entidades que estén dispuestas a pagar un mayor rendimiento.

Gobierno: el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años en octubre del 2021 estaba por debajo del 1 por ciento, mientras que ahora está alrededor del 5 por ciento, las tasas más altas desde el 2007 (‘Briefing: Interest rates and the world economy’, The Economist, 4 de noviembre de 2023), aunado a este aumento del servicio de la deuda, existen enormes presiones presupuestales para aumentar el gasto.

Según cifras del FMI (Gita Gopinath, ‘The temptation to finance all spending through debt must be resisted’, FT, 28 de octubre de 2023), los apoyos fiscales durante la pandemia tuvieron un costo exorbitante del 23 por ciento del PIB en los países avanzados y del 10 por ciento en las economías emergentes, lo cual vino a sumarse a elevados niveles de endeudamiento. El servicio de la deuda pública con tasas de interés altas subirá en los Estados Unidos el servicio de su deuda de un 8 por ciento del PIB en el 2019 a un 12 por ciento en el 2028, aunado a elevados déficits fiscales proyectados de un 8 por ciento del PIB este año, seguido de más déficits del orden del 7 por ciento en el periodo 2024-26.

Reducir el gasto público cuando las demandas por parte de una población más vieja van en aumento, por más gastos en salud y pensiones, mayor inversión pública básica, gastos de la transición energética, más gastos en defensa, y elevados subsidios de la nueva política industrial, en un sistema político disfuncional que impide elevar los impuestos de las empresas y de los individuos más ricos, que poco pagan, es una fórmula para una catástrofe fiscal que está llevando ya a las calificadoras de riesgo a encender las alarmas y bajar la calificación de los Estados Unidos. El aumento de impuestos no busca castigar el éxito, como sugieren los populistas republicanos, sino lograr una mayor equidad en las contribuciones de los ciudadanos y las grandes empresas.

Empresas no financieras: durante la década anterior, las empresas no financieras incrementaron muchísimo sus niveles de endeudamiento para beneficiarse de las bajísimas tasas de interés. En la nueva coyuntura de tasas altas, han comenzado a aumentar los no pagos, generalizados o selectivos, de esas deudas, obligando a los acreedores a reestructurar esas deudas (extendiendo plazos y/o reduciendo su servicio) para evitar poner en bancarrota a esas empresas. Aun así, este año las quiebras de empresas en los Estados Unidos se han duplicado frente al 2022 (‘Worrying cracks are starting to appear in credit markets’, FT, 28 de octubre de 2023). Al encarecerse o imposibilitarse las renovaciones de los créditos (‘rollovers’) algunas empresas con liquidez están recomprando sus propias deudas con descuento, pasándoles pérdidas a sus acreedores. La consecuencia es dejar operar empresas zombis que perpetúan una mala asignación del crédito. La “destrucción creativa” de Schumpeter ayuda a “purgar” la economía de los zombis e incrementar la productividad promedio.

Individuos: el consumo y la inversión de los hogares se verán también afectados en forma importante, sobre todo el costo y servicio de las deudas por compras de automóviles y viviendas. Las tasas de interés sobre las hipotecas han llegado a niveles del 8 por ciento, sacando del mercado a muchos compradores de viviendas, deprimiendo los precios y la movilidad de los propietarios que gozan de tasas de interés bajas a largo plazo.

En conclusión, el retorno a tasas de interés más altas era inevitable y aun deseable, ya que representa una corrección necesaria sobre un estado anómalo de tasas de interés de cero o aún negativas, ya que ellas son un indicador importante para guiar las inversiones hacia actividades o empresas más productivas y para estimular el ahorro.

De otra parte, el control de la inflación no debe recaer exclusivamente sobre la política monetaria, ya que se necesita de la política fiscal para reducir los déficits y contener el aumento de los niveles de endeudamiento del sector público. Por ello, la importancia de defender la autonomía de las reglas y los consejos fiscales independientes para contener la avalancha del endeudamiento público.

