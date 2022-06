Guerra, calentamiento global y crisis alimentaria

En una entrevista de hace algunas semanas, la editora en jefe de la revista ‘The Economist’ señalaba que el mundo está entrando en la peor crisis alimentaria desde la Primera Guerra Mundial. Realmente alarmante apreciación.



Múltiples factores están detrás de esta nueva tragedia. Las proyecciones alimentarias se veían mal desde antes del 24 de febrero de 2022, cuando Putin inició la desastrosa invasión de Ucrania. Las principales razones obedecían a las sequías en países claves en el comercio mundial de alimentos, particularmente de cereales (trigo, maíz, arroz y aceites vegetales), como India, Brasil, Australia, Canadá y Estados Unidos, y, aparentemente, también Francia y China (el principal productor pero no exportador de trigo). A ello se suman las olas de calor impresionantes en India, Pakistán, partes de África (del este) y el oeste de los Estados Unidos. No es teórico el calentamiento global, sino muy real y eventualmente hará imposible el trabajo agrícola e inhabitables algunas partes del mundo.



Esta situación, de por sí grave, se empeoró cuando la guerra y el bloqueo de los puertos del mar Negro sacaron del mercado tanto al principal como al tercer país exportador de trigo (Rusia y Ucrania, respectivamente), además de suspender o encarecer enormemente la oferta de abonos químicos al pararse o restringirse las exportaciones de Bielorrusia y Rusia, entre otros, y la mayor presión de costos por el rápido aumento del precio de los combustibles, en especial el diésel.



Países como India decidieron privilegiar a sus consumidores internos al prohibir las exportaciones de trigo, empeorando la situación de abastecimiento y encareciendo aún más los precios en el mercado internacional. Esta situación demuestra el impacto global de ‘shocks’ locales en una economía mundial interdependiente.



La guerra en Europa afectará a todo el mundo, especialmente a los países importadores de alimentos, y en ellos, a los estratos más pobres, incrementando la pobreza y el hambre en países del Medio Oriente, como Egipto, Túnez, Turquía y Líbano, y múltiples países africanos.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica mensualmente sus proyecciones de oferta y demanda de los principales productos agrícolas, incluyendo el trigo, el maíz y el arroz, entre otros (ver, ‘Usda, The World Agricultural Supply and Demand Estimates, Wasde, mayo de 2022). La previsión para el periodo 2022-23 es para una menor oferta, menores exportaciones, mayor uso de inventarios para consumo doméstico y mayores precios para el trigo. Proyectan para los Estados Unidos una reducción de la oferta total del 3 por ciento, dependiendo de que no se repita la severa sequía del 2021, y una caída importante del 8 por ciento de la cosecha de trigo de invierno, con un ligero aumento de productividad, que compensa la menor área sembrada. Lo más grave para el mercado internacional es que proyectan una caída de las exportaciones al nivel más bajo desde 1971-72, con inventarios muy reducidos al final del periodo —los más bajos de los últimos 9 años—. Se estiman precios récord con precios promedio en finca (SAFP) de US$ 10,75 por ‘bushel’ (un ‘bushel’ equivale a 60 libras o 27,21 kilogramos), más de US$ 3 por encima del precio del año pasado.



A nivel mundial, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyecta una reducción importante de la producción de trigo (4,5 millones de toneladas menos frente a una producción total de 775 millones), en particular por la salida parcial de Ucrania del mercado y una caída de su producción de casi 12 millones de toneladas frente a la situación del 2021-22, compensada en buena medida por una mayor producción en Canadá (con un aumento de 33 millones de toneladas de trigo frente al año anterior) y Rusia (aunque esto está por verse si logra exportar 39 millones de toneladas de trigo). La demanda la estiman en 787,5 millones de toneladas, quedando un faltante de 12,5 millones de toneladas. Gracias a un menor consumo de India, China, Australia y la Unión Europea, la brecha no es aún mayor.



Una propuesta de alivio a la caída de la oferta de trigo, quizá con poca probabilidad de éxito, es la de permitir exportar el grano de los silos del puerto de Odesa. Sin embargo, dudo que la marina rusa lo permita, y de todas formas parece que Ucrania ha minado las aproximaciones al puerto para impedir un desembarco anfibio de tropas rusas. Ninguna compañía de seguros les daría cobertura a los barcos de carga en esta riesgosa empresa.



Las proyecciones para otros granos (maíz y sorgo) son, en general, de menores rendimientos, mayores precios y menores inventarios, por factores climáticos, además de factores geopolíticos, resultando en menores exportaciones de algunos países (Estados Unidos, Ucrania, etc.), parcialmente compensadas por otros (Argentina y Brasil para el maíz). La situación para el arroz y la soya es diferente con una expectativa de producción mundial récord. Todo ello indica la importancia de los ‘shocks’ del lado de la oferta y su impacto amplificado en una economía mundial interconectada. Las vulnerabilidades se acentúan y los problemas locales se vuelven mundiales, con mayor inflación de costos y problemas de abastecimiento que afectan a los países importadores y a los estratos más pobres de consumidores.



Escenarios catastróficos de hambruna no son difíciles de construir, comenzando con bajos inventarios, caídas sincronizadas en la producción mundial de alimentos y cierre de las exportaciones. Temas para reflexionar y prepararse.

FERNANDO MONTES

