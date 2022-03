Estancamiento con inflación

El último informe sobre el desarrollo de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional pronostica una desaceleración en el crecimiento de la economía mundial este año y el siguiente, pasando del 5,9 por ciento de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el 2021 al 4,4 por ciento en el 2022 y al 3,8 en el 2023 (IMF, WDR, enero de 2022), aunado a una rápida aceleración de la inflación. Ello representa una reducción de medio punto porcentual en la tasa de crecimiento para este año frente a las proyecciones de octubre del 2021, con recortes muy significativos en las tasas de crecimiento esperadas para este año en los Estados Unidos y China (con reducciones pronunciadas de 1,2 y 0,8 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB, respectivamente).

Una segunda mala noticia es la de un regreso al pésimo récord de crecimiento de Latinoamérica antes de la pandemia. Después de una contracción profunda del 6,9 por ciento en el 2020 y una recuperación rápida en el 2021 (creciendo al 6,8 por ciento), la región regresaría a tasas de crecimiento anémicas del 2,4 y 2,6 por ciento este año y el 2023, respectivamente. Parte de esta desaceleración regional se le debe al dramático estancamiento de Brasil (que se proyecta crecerá solo al 0,3 por ciento este año) y a la desaceleración del PIB en México (del 5,3 en el 2021 al 2,8 proyectado para el 2022).



La tercera mala noticia es que la inflación seguirá alta en las economías avanzadas y emergentes, con inflaciones proyectadas para estos dos grupos en el 2022 del 3,9 y 5,9 por ciento, respectivamente. Ni hablar de la situación en la Argentina y Venezuela.



La combinación de estas tres malas noticias apunta a otra crisis de la deuda para la región. Como lo señalaba un comentario en el Financial Times, con bajo crecimiento en las economías emergentes, incluida Latinoamérica, lo único que le queda al inversionista extranjero es más riesgo. La inversión financiera externa ha influido en Latinoamérica buscando mayores rendimientos cuando no era posible lograr un crecimiento nominal positivo en los países avanzados. Ello en razón a las mayores tasas de crecimiento y tasas de interés nominales positivas, con monedas relativamente estables (tanto por baja inflación como por baja devaluación). En el nuevo escenario de tasas de interés al alza en los Estados Unidos, a fin de combatir la aceleración de la inflación, es de esperarse salidas muy importantes de capitales en busca de rendimiento y de protección acerca de posibles crisis de la deuda externa en la región. Esto último es resultado del aumento de la relación de la deuda pública sobre el PIB (de la que hablé en una entrega anterior) en respuesta a la pandemia y el espectro de una nueva desastrosa ola de populismo de izquierda en Brasil, Perú, Chile y hasta en Colombia.

La década de la pospandemia puede ser otra década perdida, con la crisis de la pandemia agravando las preexistencias en la salud de la región, con serios déficits sociales (desigualdades extremas y alto desempleo), económicos (elevado endeudamiento y déficits fiscales y pensionales), de la salud pública y la educación (falta de inversión), que han venido a agravar lo que ya era una situación precaria (Goldfajn, I. y Levy Yeyati, E. Latin America: The Post-Pandemic Decade, CEPR, 2021).



Si bien la respuesta de los gobiernos y los bancos centrales a la crisis del covid-19 era necesaria y deseable, ello vino a agravar los desequilibrios fiscales estructurales. Sin el indeseable financiamiento monetario de los déficits fiscales, la atención se centra en cuál debe ser la política fiscal hacia adelante y el imperativo de lograr mayores tasas de crecimiento del PIB. ¿Será posible hacer un mayor esfuerzo fiscal preservando las instituciones democráticas? Así de negra se ven las perspectivas regionales. Si la pandemia finalmente llega a ser temporal, las consecuencias no lo son. A pesar de esto, hay que crear conciencia de que el populismo no es la respuesta, sino la solidaridad, el manejo competente de las economías y los acuerdos sociales para salir adelante sin destruir lo que se ha logrado con grandes dificultades, si bien en forma muy imperfecta.

La mejor definición de populismo, en mi opinión, la hizo un ministro de Economía brasileño en los años sesenta: “Populismo es el arte de distribuir la riqueza que no se ha creado”. Creer en esto último no nos llevará sino a las tragedias económicas y políticas de Venezuela, Cuba y Nicaragua, con pérdida de la democracia y empobrecimiento colectivo.



Para terminar, una reflexión a la vez profunda y divertida que una amiga me envió: “La hormiga, por odiar a la cucaracha, voto por el insecticida. Acabaron todos muertos, incluso el grillo que votó en blanco”, Anónimo.

FERNANDO MONTES NEGRET

