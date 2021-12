El regreso de la inflación

El despertar del 'coma inducido' de las economías avanzadas, enseguida de las peores fases de la pandemia, no ha sido fácil. Creíamos que volveríamos a la situación anterior de bajo desempleo, rápido crecimiento económico, bajas tasas de interés nominales y tasas reales negativas, mercados de capitales en auge indefinido y estabilidad de precios. Solo parte de esa agenda se está dando, siendo la principal disonancia una inesperada y rápida aceleración de la inflación de precios, la cual llega este mes en los Estados Unidos a una elevada tasa del 6,8 por ciento anual.



La respuesta inicial de los bancos centrales fue de que se trataba de un fenómeno temporal causado principalmente por la lenta respuesta de la oferta en algunos sectores estratégicos (transporte y puertos) y escasez de productos claves (metales, petróleo, gas y alimentos), que habrían de autocorregirse, y no había por qué alarmarse. Desgraciadamente esta explicación ya no es sostenible como fenómeno general, pues dichos elementos temporales también están presentes en el alza de precios.



Empecemos por los factores temporales. El Banco Internacional de Pagos (BIS) ha hecho un examen detallado de estos (H. S. Shin, ‘Bottlenecks, labour markets and inflation in the wake of the pandemic’, BIS, 9 de diciembre de 2021), mostrando cómo los principales cuellos de botella, que, se supone, debían ser temporales, se vieron agravados por los excesos de demanda que hacen las empresas como precaución a una posible escasez (bullwhip effects). Esto último lleva a que la demanda por insumos exceda el crecimiento de las ventas, inflando temporalmente los inventarios. Por ejemplo, la producción actual de semiconductores excede, por mucho, a la producción anterior a la pandemia. Igualmente, los precios de la madera, hierro y carbón han caído muy por debajo de los niveles de hace unos meses. Lo mismo ha ocurrido con los fletes marítimos. En general, los inventarios de bienes primarios e insumos intermedios se han recuperado. Si bien los problemas de oferta han traído volatilidad y han impactado la inflación, los aumentos de precios de los bienes durables se explican, en parte, por la concentración de la demanda en ellos y la caída de la demanda por servicios. Dependiendo de la evolución futura de la pandemia, estas distorsiones tenderían a corregirse.



Tradicionalmente, los economistas hemos creído que las expectativas de la inflación futura son un determinante clave de la inflación actual y por ello los bancos centrales se preocupan por mantener ‘anclada esta tasa. Algunos creen que esta es más bien una creencia basada en la evidencia empírica (ver J. Rudd, ‘Why Do We Think that Inflation Expectations Matter for Inflation?’, Federal Reserve Board, 23 de septiembre de 2021). Las justificaciones teóricas se basan en la existencia o no de ‘ilusión monetaria’, según la cual es difícil para los agentes económicos, particularmente los trabajadores, diferenciar entre valores nominales y reales (salarios). Así, si existe ilusión monetaria a niveles bajos de inflación, ello permitiría lograr reducciones, por lo menos temporales, en la tasas de desempleo, a costa de menores salarios reales (i. e.: desplazar la llamada curva de Phillips, que relaciona niveles de empleo e inflación).

Economistas como Friedman y Phelps creían que los valores "reales" (deflactados) no se pueden modificar por shocks nominales ("sorpresas"), ya que existen "expectativas racionales" en todo momento, que impiden engañar a los agentes económicos. Una complicación de este enfoque está en la diferencia entre las expectativas de corto y largo plazo, en donde la inflación actual está influenciada por las expectativas de inflación de ayer o de hoy, pero solo por un periodo hacia adelante, cuando en la realidad importan más las expectativas de inflación de largo plazo.



Lo que parece más relevante es la ausencia de una espiral de salarios-precios que se autoalimente, quizá porque una aceleración moderada de la inflación se veía como temporal y los trabajadores carecían de poder de mercado para recuperar las pérdidas en su poder adquisitivo –al haberse desmantelado en los Estados Unidos los sindicatos, solo un 6 por ciento de los trabajadores se encuentran sindicalizados–. No habría un proceso de negociación de salarios como tal, sino algo de competencia por parte de los empleadores que los obliga a incorporar el costo de vida en los ajustes salariales para no perder trabajadores, particularmente cuando hay bajo desempleo. Esto es muy diferente a buscar anticipar futuras pérdidas de poder adquisitivo con aumentos salariales hoy. Si esto último no es cierto, no habría mayor lugar a explicaciones de la inflación actual basadas en expectativas. O más bien, la causalidad no va de las expectativas a la inflación, sino lo opuesto.



El aspecto más crítico es si las preocupaciones de los trabajadores con la inflación actual comienzan a afectar la determinación de sus salarios, así como el número de trabajadores que dejan sus puestos de trabajo debido a la pérdida de su poder adquisitivo cuando hay numerosas vacantes. Rudd concluye que “es más útil garantizar que la inflación no aparezca en los radares de los trabajadores que tratar de anclar de nuevo la inflación esperada en un nivel que los ejecutores de la política económica consideren consistente con la meta anunciada de inflación”. Los beneficios de una política de estabilización que resulte en una inflación de largo plazo estable son enormes.



El aspecto clave es evitar una espiral en la cual se retroalimenta la inflación con aumentos de salarios –ya sea por ajustes anticipados, por expectativas o rezagados para restaurar el poder de compra de los salarios–, ya que desmontar esa espiral perversa es muy complejo y generalmente pasa por recesiones pronunciadas y alto desempleo. Por ello la credibilidad de los bancos centrales es clave: al lograr baja inflación, afectan las expectativas de los agentes económicos (ver The Economist, ‘Grated expectations’, 9 de octubre de 2021). En conclusión, la clave sobre la evolución futura de la inflación está en el mercado laboral y cómo reacciona a la relación de empleos versus vacantes y a la espiral salarios-precios.

