Dos interpretaciones sobre la inflación

Tradicionalmente, la mayoría de los economistas interpretamos los episodios inflacionarios como si tuvieran exclusivamente un origen macroeconómico, aun cuando dentro de la explicación macro hay dos escuelas antagónicas. Están las interpretaciones keynesianas, que consideran que la inflación se origina por desequilibrios entre la oferta y la demanda agregadas, siendo esta última excesiva. Por otro lado, la interpretación clásica monetarista piensa que la inflación se origina por un exceso de oferta monetaria, con cantidades excesivas de dinero persiguiendo escasos bienes y servicios. Como lo decía Milton Friedman: “siempre y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario”.



En estas teorías no hay lugar para el impacto que pudiera tener el aumento de los márgenes de utilidad o el poder de mercado de las firmas en determinar los precios, y la presión de costos se limita al alza de los salarios. En general, ambas interpretaciones macro ignoran la estructura de los diferentes mercados.

En contraste, recientes investigaciones (Isabella M. Weber y Evan Wasner, ‘‘Sellers’ Inflation, Profits and Conflict: Why Can Large Firms Hike Prices in an Emergency?”, Economics Department, University of Massachusetts Amherst, 2023), encuentran que la actual inflación después de la epidemia del covid-19 obedece principalmente a una “inflación causada por los vendedores” (sellers inflation), originada en factores microeconómicos, explicada por el poder de mercado de algunas empresas capaces de subir los precios, elevando sus márgenes de utilidades, y por problemas en las cadenas productivas. Estas alzas de precios por parte de las empresas líderes en algunos mercados concentrados, monopólicos u oligopólicos, cuentan con que sus competidores se unirán a esas alzas para proteger sus márgenes de utilidad, sin una coordinación explícita, ya que ello es ilegal según las leyes antimonopolísticas.

En mercados concentrados, en sectores de materias primas o en aquellos donde hay cuellos de botella, se generan ganancias extraordinarias que le dan un impulso adicional para elevar los precios en otras industrias. No es solo un esfuerzo por proteger los márgenes de utilidad ante los aumentos de costos, sino un abuso del poder de mercado, incrementando los márgenes de utilidades en mercados donde hay poca competencia. Dentro de este enfoque, la explicación de la inflación se amplía para identificar factores de propagación, particularmente aumentos de salarios, cuando los trabajadores buscan recuperar pérdidas de su valor real. La inflación originada por los vendedores busca explicar un aumento general de precios, que bien puede ser transitorio.

Al examinar las teorías que explican la inflación actual es importante distinguir entre un aumento generalizado y sostenido del índice de precios, y de cambios en los precios relativos. Estos últimos solo reflejan cambios de precios de un producto o servicio frente a otros, de tal manera que los cambios en precios relativos son consistentes con la ausencia de inflación. Esta distinción no siempre se hace, creando confusión.

En las explicaciones microeconómicas, apenas arrancó una nueva ola inflacionaria a mediados del año 2021, “los márgenes de utilidad (después de impuestos) de las empresas no financieras estadounidenses rompieron un nuevo récord y treparon al 13,5 por ciento, superando los picos previos de esta serie durante las inflaciones de la posguerra desde 1947”. Ello indica una relación (que no implica causalidad), entre la explosión de las utilidades y una mayor tasa de inflación. Esta interpretación debe explicar por qué, de repente, el poder de mercado de las empresas se traduce en un alza repentina de los márgenes de utilidad (markups). ¿Cuándo había existido estabilidad en las décadas anteriores? Este enfoque se enmarca en la literatura de la competencia imperfecta, precios administrados y economía institucional, y concluye que el poder de mercado no es constante sino que varía en función de las condiciones de la oferta que permiten que aparezcan monopolios temporales y presiones sostenidas de costos. Se generan reacciones en cadena donde un shock de costos se transmite y amplifica a través de toda la cadena productiva. En resumen hay tres fases, que pueden ocurrir simultáneamente : (i) una de “impulso”, donde se presentan aumentos de precios en sectores sistémicos importantes; (ii) una fase de “propagación y amplificación” del shock de costos inicial; y (iii) fase de “conflicto”, donde los trabajadores buscan recuperar el poder de compra del salario real.

De las explicaciones microeconómicas de la inflación se concluye que los instrumentos tradicionales para controlarla, aumento de tasas de interés y/o austeridad fiscal, serían insuficientes. Las grandes empresas oligopolistas no le temen a la recesión que se induce para reducir la inflación, ya que pueden subir precios y defender sus márgenes de utilidades. Ese no es el caso de empresas medianas y pequeñas.

En conclusión, shocks de costos en empresas claves “río arriba” (upstream) pueden iniciar una reacción en cadena que impulsa la inflación. Se necesitan otras políticas, como combatir los oligopolios y nuevos instrumentos, como crear stocks de productos básicos (buffer stocks) que puedan estabilizar o reducir la volatilidad de los precios en la fase de “impulso”, como se hace en Estados Unidos con la Reserva Estratégica de Petróleo del gobierno. Otras medidas incluyen mayores impuestos sobre utilidades extraordinarias (windfall profits) de las grandes empresas en sectores claves o límites a las alzas autorizadas de precios en emergencias.

Las explicaciones macroeconómicas de la inflación se enriquecen con la evidencia microeconómica sobre el funcionamiento de los mercados y la determinación de precios por las empresas.

