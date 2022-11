Consecuencias de reducir las inversiones de los bancos centrales

Como respuesta a dos impactos globales traumáticos en lo que va corrido de este siglo: (i) la Gran Crisis Financiera (GCF) iniciada en el 2008 y (ii) la crisis de la pandemia del covid-19, los bancos centrales de los países de la OECD se vieron obligados a innovar en el diseño e implementación de la política monetaria y de paso apoyar las medidas fiscales de los gobiernos.



En el primer caso, la proximidad de las tasas de interés a cero impone un límite a lo que la política monetaria hacía tradicionalmente para estimular las economías: reducir las tasas de interés. Al llegar estas a cero, algunos bancos centrales, particularmente en Japón y la Unión Europea, empezaron a cobrarle a los bancos por los depósitos de sus excesos de liquidez, es decir implementaron políticas de tasas de interés negativas. Sin embargo esto no fue suficiente y se vieron abocados a expandir la oferta monetaria con lo que se conoce como expansiones cuantitativas (QE por las siglas en Inglés de “quantitative easing”). Esto último consiste en que los bancos centrales compran directamente papeles financieros en los mercados de capitales, tanto acciones como hipotecas y bonos del Tesoro (en el mercado secundario para no parecer que estaban financiando en forma directa a los gobiernos), buscan, entre otros, reducir las tasas de interés de más largo plazo.

Como resultado de esas políticas expansionistas, el balance de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos llegó a alrededor de USD$ 9 trillones. Centrándonos en solo las inversiones (lado activo del balance), las compras de papeles pasaron de alrededor de USD$ 1 trillón a mediados del 2008 a más de USD$ 4.5 trillones diez años más tarde en 2018. La mayor parte de estos activos están representados por acciones y títulos hipotecarios. Estas compras se “financiaron” con los depósitos que creó el FED a los bancos en su balance, una forma elegante de pura emisión monetaria. El FED pagó intereses sobre esos depósitos buscando que los bancos no los usen en un 100 % para otorgar créditos bancarios. Con estas transacciones el balance de inversiones del FED se expandió casi 5 veces el nivel de mediados del 2008.

El grueso de esta expansión (mediados del 2008 a finales del 2013) ocurrió durante la presidencia de Bernanke en el FED, pero se mantuvo durante la gestión de Janet Yellen. Para luego volver a crecer aceleradamente con Jerome Powell, actual presidente del FED, como respuesta a la pandemia a partir del 2019, incrementando el balance del FED de alrededor de USD$ 4 trillones en el 2019 a USD$ 9 trillones a comienzos del 2022 y luego reducirse ligeramente.

El Banco Central Europeo ha seguido aproximadamente la misma trayectoria del FED y su balance bordeaba los USD$ 10 trillones a finales del 2021, para decrecer en forma pronunciada este año. Los 4 principales bancos centrales (Estados Unidos, Unión Europea, Banco del Japón y Banco Central de China) acumularon la descomunal suma de alrededor de USD$ 31 trillones de activos. Como “desmontarse del tigre” siempre es muy riesgoso, los bancos centrales están tratando de reducir sus balances, pero las implicaciones de esto para los mercados de capitales no parecen haber recibido suficiente atención. Las medidas de “normalización de la política monetaria” implican transitar un terreno bastante complejo sin provocar una recesión o una crisis financiera (sobre todo en el mercado hipotecario).

Ahora que el péndulo se ha movido a tratar de controlar la inflación, se están implementando políticas de restricción cuantitativa (QT por las siglas en inglés de Quantitative Tightening) y de alza en las tasas de interés. Si bien estas medidas son necesarias, no están exentas del peligro de llevar la economía a una recesión, pero además presentan un desafío para los mercados financieros, ya que hay que encontrar compradores para los papeles que vende el FED, sin que ello conlleve a un colapso de precios que deprima el mercado de capitales aún más y genere enormes pérdidas para el FED (al verse abocado a vender activos por debajo de su precio de compra).

La forma como se “desinflen” los balances de los bancos centrales y la velocidad con que se haga tiene implicaciones importantes. Una manera es no reinvertir los fondos de los títulos que vencen (maduran), si bien no deja de contraer la oferta monetaria ampliada. También podrían vender anticipadamente a su vencimiento los títulos en su poder. Qué venden primero y a qué precio, tiene implicaciones significativas. Además, el dejar de comprar o redimir Títulos del Tesoro tiene implicaciones fiscales no triviales, ya que saldría del lado de la demanda el principal comprador de papeles del gobierno.

Esta historia está lejos de acabar y sus consecuencias se habrán de sentir por mucho tiempo.

FERNANDO MONTES NEGRET

