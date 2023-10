Basilea III y las crisis bancarias del 2023

Una vez que los supervisores bancarios nacionales llegaron a un acuerdo a nivel internacional y completaron las tareas necesarias para establecer un marco regulatorio del sistema bancario (Basilea III) bajo la supervisión del Comité de Basilea, se creía que, una vez implementados estos acuerdos, tendríamos sistemas bancarios sólidos y a prueba de crisis financieras. En caso de que estas crisis ocurrieran, se anticipaba que habría capital privado suficiente en los bancos para evitar la transferencia de pérdidas al sector público (más exactamente a los presupuestos nacionales).



Las crisis bancarias de marzo de este año de varios bancos regionales medianos en los Estados Unidos —Silicon Valley Bank (SVB), First Republic Bank, en California, y Signature Bank, en Nueva York— y de un enorme banco sistémico Suizo —Credit Suisse (CS)— fueron una gran sorpresa, seguida del “rasgado de vestiduras” acerca de cuáles fueron las fallas, cuáles las lecciones y cuáles las medidas correctivas (ver Agustin Carstens, ‘Some lessons for crisis management from recent bank failures’, BIS, octubre 19, 2023).

La información genérica que se ha dado en los medios de comunicación señala dos tipos de fallas: deficiencias en los tres bancos afectados en el manejo de sus riesgos y falta de una supervisión bancaria proactiva. En los Estados Unidos, el FED hizo una evaluación detallada de los factores que llevaron a los tres bancos a ser intervenidos, liquidados o vendidos a un tercero (ver ‘Board of Governors of the Federal Reserve System’, ‘Review of the Federal Reserve’s Supervision and Regulation of SVB’ y el ‘Financial Stability Report’, abril 28 y mayo, 2023, respectivamente), distinguiendo entre “shocks” al sistema, que son muy difíciles de predecir, y “vulnerabilidades”, que pueden amplificar el estrés en los bancos, pero que se pueden identificar, monitorear y corregir. Estas últimas resultan, entre otros, por el cambio drástico en la política monetaria, con tasas de interés en rápido aumento y mayores tasas de inflación, que afectaron el valor de los activos en los balances de los bancos.

Dicha evaluación de que falló en el andamiaje de Basilea III se debe centrar en evaluar seis temas principales: 1) cómo funcionó el esquema de resolución bancaria, en particular la capacidad de los bancos afectados para absorber, en su totalidad, las eventuales pérdidas con cargo a los aportes de los accionistas (con capital y otros proxies, como AT1 (Additional Tier 1); 2) los apoyos de liquidez de emergencia, tomando en cuenta que con los sistemas actuales las grandes corridas de depósitos pueden ocurrir en unas pocas horas y en qué medida las enormes y urgentes necesidades de liquidez condicionaron a que la resolución del CS fuera con una, mal llamada, “transacción comercial”, pero que fue, en realidad, la toma por o fusión del banco CS con su competidor Union Bank of Switzerland (UBS); 3) cómo funcionó o mejor no funcionó el seguro de depósitos (si bien no es parte de Basilea III) y obligó a las autoridades de los Estados Unidos a invocar una “excepción por riesgo sistémico”; 4) aplicación de los mecanismos de resolución en un contexto transfronterizo (cross border); 5) el eventual costo fiscal de las opciones de resolución adoptadas, y 6) las deficiencias en la gobernanza y los controles internos de estos bancos (punto débil en Basilea III).

Hay que reconocer algunos factores excepcionales en los bancos californianos afectados, en particular su alta dependencia de grandes depósitos no asegurados y el pánico generado en los medios sociales, lo que contribuyó a una rápida fuga de depósitos. SVB presentaba algunas características sui generis: un modelo de negocios altamente concentrado por sector y clientela, muy elevado riesgo de interés y excesiva dependencia de grandes depósitos no asegurados. En el caso suizo, las autoridades fueron muy permisivas con las continuas deficiencias en el manejo de los riesgos de crédito e inversión del CS y su pobre desempeño económico.

¿En qué falló la supervisión prudencial en esta crisis? El BIS no dice nada sobre esto, pero la evaluación del FED es bastante crítica con relación a las debilidades del gobierno corporativo del SVB, a una débil supervisión prudencial que subestimó los riesgos y no exigió la adición urgente de medidas correctivas críticas, y el tratamiento diferencial más laxo de las regulaciones sobre bancos no sistémicos.

Conclusiones: Definitivamente, Basilea III representa un avance importante en lograr una mayor estabilidad del sistema financiero, con exigencias de capital mayores y mecanismos de resolución, en teoría, más eficientes. Pero este montaje mostró deficiencias en varias áreas que deben subsanarse, con ajustes que además reflejen las cambiantes circunstancias de los mercados financieros en un contexto de cambio drástico de la política monetaria.

Como lo indica el BIS, los resultados para manejar los problemas bancarios de marzo de este año con las reglas de Basilea III son mixtos, con deficiencias importantes en los seis puntos señalados anteriormente, ya que en ambos continentes las autoridades prudenciales tuvieron que adoptar medidas extraordinarias para enfrentar y contener las crisis bancarias, evitar el contagio y un problema sistémico en la banca.

Pasar de un sistema de expansión cuantitativa —que hizo explotar los balances de los bancos centrales— con tasas de interés de cero a uno de políticas cuantitativas contraccionistas, inflación elevada y tasas de interés en rápida alza habría de crear una turbulencia notable en los mercados financieros. Bancos comerciales con sistemas deficientes de manejo de su liquidez y control de riesgos, casi seguro, habrían de tener problemas. Este panorama se complicó con una supervisión prudencial reactiva y no proactiva, incapaz de exigir a los órganos de control de los bancos anticipar los problemas y tomar medidas correctivas oportunas.

FERNANDO MONTES NEGRET

