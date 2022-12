Adiós al ‘laissez faire’ en los Estados Unidos

Con la avalancha de información a la que nos enfrentamos todos los días, a veces se nos pierden de vista los cambios estructurales más importantes en las políticas económicas de los países. Un ejemplo es el giro fundamental que le ha dado el presidente Biden al papel del Estado frente al sector privado en los Estados Unidos.



(También le puede interesar: Respuesta de los fondos de inversión a la crisis climática)

La tradición de los gobiernos republicanos (cuando tenían propuestas), algo matizada por los demócratas, era la de “hacerse a un lado” y no interferir con las decisiones de inversión del sector privado. Todos condenaban el intervencionismo y las políticas industriales. Esa actitud de dejarle todo el devenir económico al mercado se deriva de las teorías económicas del ‘laissez faire’ o dejar hacer (en mala traducción del francés al español), sobre todo promulgadas en la posguerra por la Escuela de Chicago y el premio Nobel de Economía Milton Friedman.

Sin embargo, frente a la imposibilidad de competir con los subsidios directos e indirectos (mantener una tasa de cambio subvaluada del Renminbi) otorgados por el Gobierno chino a su industria y la dirección inequívoca de su política económica de dominar ciertos mercados claves —sobre todo aquellos de tecnologías de punta—, los países de Occidente tuvieron que repensar sus posturas de política económica. Varios economistas, entre ellos Mariana Mazzucato (ver mis columnas del 14 y el 21 de noviembre del 2018 en Portafolio: ‘En busca de una nueva teoría del valor’ o en mi página webFMNeconomia.com.co), coinciden en que Biden ha dado un viraje relanzando una nueva “estrategia industrial”.

Dos ejemplos notables de este viraje de los Estados Unidos están plasmados en legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el verano pasado, la Ley de Semiconductores y Ciencia (US$ 280 billones), y más recientemente la Ley Antiinflacionaria (US$ 390 billones). En la primera se busca estimular la inversión privada doméstica e internacional en la fabricación de semiconductores (chips) avanzados en el país, por razones estratégicas (en caso de un bloqueo o ataque China a Taiwán), además de reducir la vulnerabilidad de las cadenas productivas.

Después de décadas de escepticismo acerca de la política industrial, ahora la discusión es sobre cómo evitar los errores del pasado y hacer que este nuevo modelo funcione eficientemente. FACEBOOK

TWITTER

El director del Consejo Económico Nacional americano, Sr. Deese, indicó que ello “marca un cambio de la filosofía económica que ha gobernado durante la mayoría de los últimos 40 años” (ver ‘TSMC triples spend on Arizona plant to US$ 40 billions as US pursues chip security’, FT, 7 de diciembre de 2022). Para esta estrategia industrial se asignan subsidios por US$ 52 billones para la promoción de inversiones en chips. Sin embargo, la mayor diferencia consiste en atraer inversión privada por varios múltiplos de lo que el Gobierno aporta (estrategia de ‘crowding in’). Ahora se está celebrando el inicio de la construcción de una enorme y sofisticada fábrica por parte de la compañía más importante del mundo en la fabricación de semiconductores avanzados (TSMC de Taiwán) que invertirá en varias plantas en Arizona US$ 40 billones.

La revista ‘The Economist’ comenta este viraje en la política de los Estados Unidos diciendo que “Joe Biden está tratando de adoptar la mayor renovación de la economía americana en una generación”. Se busca hacer una reingeniería del proceso de crecimiento de la economía más grande del mundo, en la cual el Estado jugará un papel crucial en “guiar la inversión doméstica y manejar el comercio internacional”. Después de décadas de escepticismo acerca de la política industrial, ahora la discusión es sobre cómo evitar los errores del pasado y hacer que este nuevo modelo funcione eficientemente.

Si bien es una nueva estrategia llena de peligros, su lanzamiento ha cambiado, de forma radical, el debate económico en el país y eventualmente el modelo económico quizá en forma definitiva, buscando que el Estado lidere procesos de innovación en múltiples áreas críticas para el futuro de la economía y el medioambiente, siguiendo el modelo exitoso de Darpa (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Pentágono), que llevó al desarrollo del internet y el GPS (‘Briefing: Bidenomics, Adieu, Laissez-Faire’, 20 de octubre de 2022).

Bienvenidos a una nueva época de intervencionismo estatal, con algunos rasgos de proteccionismo, que no se puede calificar de política industrial tradicional, ya que más bien ofrece incentivos para que firmas privadas inviertan en ciertas áreas estratégicas, en vez de señalar a dedo campeones nacionales para que reciban subsidios directos del Gobierno.

La continuidad de este nuevo enfoque es vulnerable a partir de enero del 2023, con los republicanos en control de la Cámara de Diputados, ya que harán todo lo posible por sabotear estas iniciativas, no obstante que en el área del comercio internacional Trump inició, a la ‘topa tolondra’, políticas que ha continuado la administración Biden. Esto último podría abrir la puerta a un apoyo bipartidista a ciertos elementos del nuevo enfoque, sobre todo los que buscan una menor dependencia de fabricantes externos de productos críticos o estratégicos, como los chips —especialmente provenientes de China y Taiwán— junto con apoyo a las inversiones en infraestructura, y la defensa contra los abusos comerciales y robo de propiedad intelectual por parte de China. En conclusión, los que subestimaron a Biden se han llevado la gran sorpresa de haber hecho una de las mejores presidencias de las últimas décadas, con importantes logros en tan solo dos años.

FERNANDO MONTES NEGRET

(Lea todas las columnas de Fernando Montes Negret en EL TIEMPO, aquí)