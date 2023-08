2023, un año de sorpresas

El 2023 presenta una constelación de desafíos poco usuales para los ejecutores de la política económica, comenzando con unas expectativas equivocadas para lo que se esperaba ocurriera este año en la economía. Las complejidades que presenta este año tienen que ver con el cambio drástico en la política monetaria contraccionista para combatir la inflación (con 11 aumentos en la tasa de interés del Fed), los altos niveles de endeudamiento pospandemia, los elevados precios de algunos activos fijos (vivienda), y los riesgos que conlleva el cambio de régimen al pasar de uno de políticas expansivas a uno contraccionista. Esto último presenta un elevado riesgo de tasas de interés para los tenedores de títulos de largo plazo, que, dicho sea de paso, explica la quiebra de Silicon Valley Bank.

Me explico: en octubre del año pasado, el diario Wall Street Journal publicó una encuesta de más de 60 economistas dedicados a hacer proyecciones –desde las universidades, los bancos, el gobierno y otras empresas– casi todas de las cuales proyectaban que la economía de los Estados Unidos entraría en una recesión en los próximos 12 meses, con una contracción moderada del 0,2 % del producto interno bruto (PIB) real en el primer trimestre, y otra contracción modesta en el segundo trimestre (para configurar la definición de recesión como una de crecimiento negativo durante dos trimestres consecutivos). Proyectaban también un aumento en la tasa de desempleo del 3,5 % actual a un 4,3 % (ver J. Cassidy, ‘Why did economic forecasters get their recession call wrong?’, The New Yorker, 28 de julio de 2023).

Sin embargo, lejos de contraerse, la economía de los Estados Unidos experimentó un crecimiento del 2,0 % y del 2,4 %, respectivamente, en los primeros dos trimestres de este año, sin un aumento del desempleo. Los participantes en la encuesta le daban un 63 % de probabilidad a que el país entrara en una recesión en el 2023 mientras hoy, el banco de inversión Goldman Sachs le da una probabilidad de solo un 20 % a una recesión. El Fed también cambió en su reunión de julio su proyección para este año de contracción a una de “crecimiento moderado”. Todo apunta a que quizá se logre lo que era un escenario improbable de un “aterrizaje suave” (soft landing) de la economía americana (FT, 31 de julio de 2023).

Entre las principales razones para el “descache” de las proyecciones para el 2023 en los Estados Unidos estuvo en subestimar el crecimiento del consumo, que crece al 1,6 % (y representa dos terceras partes del PIB) y del auge de la inversión privada (que crece al 5,7 %). El primer factor refleja: (i) el crecimiento de los salarios reales con una inflación que cae del 9,1 % en junio del 2022 al 3 % en junio de este año, así como (ii) el haber tomado créditos a tasas fijas bajas, antes de las alzas de tasas de interés posteriores, y (iii) el efecto rezagado de las enormes transferencias fiscales del Plan de Rescate del covid en el 2021. El auge de la inversión privada en los Estados Unidos refleja los aspectos positivos de las leyes de reducción de la inflación y la de los chips, ambas otorgan incentivos a muchas de las “tecnologías verdes”. Quizá es hora de darle más crédito al presidente Biden por los buenos resultados para la economía de los Estados Unidos.

A nivel global (IMF, WEO, julio de 2023), las proyecciones para el 2023 son algo mejores en julio comparadas con las de abril de este año, pero aun así el FMI proyecta una marcada desaceleración del crecimiento mundial en los próximos dos años, pasando del 3,5 % en 2022 al 3 % en el 2023 y 2024, bajos crecimientos frente al récord histórico. Sus proyecciones de crecimiento para los Estados Unidos son relativamente pesimistas con una desaceleración del 2,1 % el año pasado al 1,8 % y 1,0 % en el 2023 y 2024, respectivamente.

Las proyecciones del FMI sobre inflación son bastante favorables, con una reducción global del 8,7 % en el 2022 a un 6,8 % este año y un 5,2 % en el 2024 FACEBOOK

Las tasas de crecimiento proyectadas para las economías avanzadas y emergentes presentan trayectorias divergentes, proyectando crecimientos de tan solo el 1,5 % y 1,4 % para el primer grupo este año y el próximo (frente a un crecimiento del 2 7 % en el 2022). Para las economías emergentes el FMI proyecta un crecimiento sostenido del PIB de alrededor del 4 % para todo el periodo 2022-2024, pero con una marcada desaceleración del crecimiento para Latinoamérica y el Caribe, el cual pasaría del 3,9 % en el 2022 a solo 1,9 % y 2,2 % en el 2023 y 2024, respectivamente.

Los principales riesgos que enfrentan estas proyecciones son: la persistencia de la inflación por encima de lo proyectado, los riesgos para el sistema financiero de las mayores tasas de interés sobre la calidad de su cartera de préstamos hipotecarios al sector comercial y las pérdidas implícitas sobre los activos financieros de más largo plazo con tasas fijas, la continuación del bajo crecimiento de la China, un mayor número de países entrando en suspensión de pagos sobre sus deudas externas (defaults) y una profundización de las tensiones geopolíticas (China-USA y la guerra en Ucrania), conducentes a mayor fragmentación de la economía mundial.

Es conocido que hacer proyecciones económicas es complejo, ya que entran en juego numerosas variables que están sujetas a rezagos y shocks impredecibles. Algunos cínicos dicen que las proyecciones que los economistas hacemos hacen lucir respetables las de los astrólogos.

FERNANDO MONTES NEGRET

