2023: ¿recesión coordinada?

En respuesta a la inflación generalizada que experimentan casi todos los países del mundo, los bancos centrales han elevado, en forma pronunciada, las tasas de interés. El debate entre los economistas es sobre cuál puede ser el nivel “óptimo” de esas tasas que no resulte en pronunciadas desaceleraciones del Producto Interno Bruto de los países que los lleve a recesiones profundas y a un aumento excesivo del desempleo.



Si bien las mayores tasas de interés buscan reducir los excesos de demanda e, idealmente, cerrar la brecha entre oferta y demanda agregadas, por supuesto no todos los aumentos de precios obedecen a excesos de demanda sino, en parte, a cuellos de botella y problemas en las cadenas productivas o el transporte y, por ello, la acción de los bancos centrales se enfrenta a estas limitaciones sin éxito.

De otra parte, los bancos centrales que no responden a las alzas de las tasas internacionales, se ven abocados a un debilitamiento de sus monedas frente al dólar de los Estados Unidos, lo que les encarece en moneda local sus importaciones y, entre otros efectos, agrava el problema inflacionario doméstico.

El resultado que se está examinando esta semana en las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una desaceleración pronunciada en el crecimiento de las tres principales economías del mundo (Estados Unidos, China y la Unión Europea). El caso de la desaceleración de la economía China obedece a las políticas de “tolerancia cero” al covid y la parálisis que ello lleva al aparato productivo, así como la crisis en el mercado de la vivienda (que contribuye en más del 25 por ciento al PIB).

El FMI proyecta una desaceleración del crecimiento mundial del 6 por ciento en el año 2021 al 3.2 por ciento este año y a un 2.7 por ciento en el 2023 (cuando antes se proyectaba un crecimiento del 3.6 por ciento), con una relativa alta probabilidad (25 por ciento) de que dicho crecimiento caiga por debajo del 2 por ciento el año entrante y un 15 por ciento de probabilidad de que caiga a tan solo un uno por ciento. Para las economías emergentes dicha desaceleración simultánea crea enormes problemas, complicando aún más las crisis de la deuda externa, energéticas y alimenticias que enfrentan.

A pesar del negro panorama que se avecina, el FMI considera imperativo seguir combatiendo la alta inflación con mayores tasas de interés, a pesar de los efectos secundarios indeseables, como la continua apreciación del dólar y lo que ello conlleva. Los aumentos de las tasas de interés seguirán, ya que a pesar de alzas elevadas en las tasas nominales, las tasas de interés reales (ajustadas por inflación) son aún negativas. La inflación global se espera aumente del 4.7 por ciento el año pasado al 6.8 por ciento en el 2022 para luego decrecer al 6.5 por ciento y al 4.1 por ciento, respectivamente, en el 2023 y 2024.

Igualmente, ha habido muchas críticas a la política seguida por el Reino Unido de incrementar el déficit fiscal con reducciones, sin financiación, en los impuestos de los más ricos y otorgar elevados subsidios para los hogares, en un esfuerzo por mitigar los aumentos exorbitantes en los precios del gas y la energía. Estas políticas sólo agravarán el problema inflacionario existente. Los errores de Inglaterra ponen de presente los errores de política (information failures) en los cuales la política fiscal y la política monetaria operan con objetivos encontrados, creando además una enorme inestabilidad en los mercados financieros que han obligado al Banco de Inglaterra a intervenir con enormes líneas de liquidez para comprar bonos del Tesoro en poder de los fondos de pensiones. Como dijo el Economista Jefe del FMI, no es deseable manejar un automóvil con dos conductores simultáneamente girando en direcciones opuestas (FT, “Recession Concerns - IMF Warns of “darkest hour” for global economy, Octubre 12, 2922).

Los riesgos para las economías continuarán y no hay que descartar más malas noticias en los próximos meses sobre todo si cae el PIB por dos trimestres contiguos colocando al mundo en una recesión, sin que se logre mitigar la inflación si se agrava la crisis energética y alimentaria, con el agravante de un empeoramiento de la injustificada guerra de Putin contra Ucrania que aún no es posible saber cómo habrá de terminar. Para las economías emergentes una nueva crisis de la deuda está ad portas y puede agravar enormemente sus problemas. Concluye el FMI que “solo las reformas estructurales que conduzcan a mejoras en la productividad y la capacidad económica aliviaran las restricciones por el lado de la oferta y así apoyaran a la política monetaria en combatir la inflación (FMI, World Economic Outlook, Octubre, 2022).

FERNANDO MONTES NEGRET

