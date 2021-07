Colombia debe construirse desde el diálogo

Si algo ha aprendido el sector empresarial en Colombia, pero sobre todo las compañías que buscan hacer una minería sostenible, sustentable y moderna, es que es necesario escuchar y mantener un diálogo permanente con las comunidades y con todas aquellas voces que puedan tener visiones distintas sobre el futuro de un territorio. Solo por medio del diálogo ha sido posible llegar a acuerdos y entendernos como sociedad.

Hoy, la tensa situación que vive el país requiere que nos sentemos a oír y a tratar de entender al otro, a comprender las diferencias que tenemos para encontrar aquellos puntos que nos pueden unir.



Así lo hemos hecho desde AngloGold Ashanti, en donde entendimos como una necesidad el llamado a actuar frente a las expectativas, las observaciones y los temores legítimos de los habitantes de la región. No es un asunto de retórica. Se trató de un ejercicio metódico en el que escuchamos y atendimos las preocupaciones y propuestas de las miles de voces distintas que escuchamos, para convertirlas en soluciones concretas, incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental que hoy analiza la Anla. No solo fue un grupo de altísimo nivel de técnicos mineros, geólogos, ingenieros ambientales, especialistas sociales, entre otros, quienes construyeron el EIA, sino que fue una creación comunitaria.



Así, por ejemplo, las observaciones sobre el posible impacto del proyecto en el apreciado paisaje de Jericó nos llevaron a formular, junto al arquitecto Juan Manuel Peláez y al paisajista Nicolás Hermelín, la propuesta de un Parque Biodinámico alrededor de la mina; la preocupación de algunos por la disposición de los relaves hizo que tomáramos la decisión de avanzar en caminos de investigación y desarrollo para el aprovechamiento de este material en vías terciarias.



Las advertencias sobre la descomposición del ecosistema del bosque seco tropical y de alta montaña, producto de la intervención por otras actividades humanas, nos condujeron a estructurar un ambicioso plan de compensación ambiental que incluye la regeneración de más de 2.500 hectáreas.



La discusión sobre cómo garantizar el buen uso de las regalías e impuestos derivó en nuestro irrestricto apoyo a la propuesta de Nueva centralidad formulada por el alcalde de Jericó, que beneficiaría con servicios de educación y salud de alta calidad al suroeste antioqueño.



El proyecto Quebradona se ha estructurado a partir de rigurosos criterios técnicos, pero también ha sido fruto del diálogo permanente con la comunidad y con voces con las que no siempre estamos de acuerdo, pero que han dedicado tiempo para escucharnos y para hacernos conocer sus opiniones. Entendemos que para poder convertir la riqueza mineral del territorio en progreso social, económico y ambiental, necesitamos del disenso y el diálogo constructivo.



Esperamos que, en una pronta audiencia pública, de cara al otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Anla, podamos seguir compartiendo, dialogando y aprendiendo de la comunidad. La invitación sigue abierta para todos quienes quieran conocer a profundidad el proyecto y compartirnos sus diferentes puntos de vista. Es necesario que como sociedad aprovechemos nuestra diversidad y capacidad de sostener posturas divergentes, pero constructivas, para crear caminos que nos permitan superar los grandes retos que tenemos como país y generar nuevas oportunidades para todos.



Felipe Márquez Robledo

Presidente de AngloGold Ashanti, Región Colombia & Argentina