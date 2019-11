Volver a Popayán

Cada vez que tengo la oportunidad de viajar a Popayán, acepto con entusiasmo. Hay ciudades que merecen ser visitadas una y otra vez, porque contienen en ella un encanto y una magia especiales.

Cuando el poeta Felipe García me escribió para invitarme a la Feria del libro de Popayán, no lo dudé dos veces. Sabía que en este viaje voy a volver a encontrarme con sus casas, sus iglesias y sus monumentos blancos, sus faroles amarillos, que iluminan sus antiguas calles coloniales, y su tiempo, que parece se hubiera detenido en una antigua calle adoquinada.



Desde la época de la Colonia, Popayán ha sido una ciudad que se ha preciado de ser culta. Allí nació el poeta modernista Guillermo Valencia, el pintor Efraín Martínez y los artistas Édgar Negret y Óscar Muñoz. Los escritores Alfredo Vanin y Mary Grueso representan al Pacífico caucano. Allí vive desde hace varios años el poeta de San Onofre Giovanni Quessep.



Por esta razón, la Universidad del Cauca conjuntamente con otras instituciones académicas de la ciudad, y apoyados por el Ministerio de Cultura, la Alcaldía, la Gobernación, la Cámara de Comercio y el Banco de la República, han decidido realizar la segunda edición Feria del libro para reivindicar el carácter cultural de una ciudad que, en otro tiempo, fue importante para la historia del país.



El escritor Víctor Paz Otero es el autor de la biografía El demente exquisito, que trata sobre la vida de Tomás Cipriano Mosquera, un personaje controvertido del Cauca, quien en su momento fue Presidente de la República durante cuatro períodos, y defensor de un país federalizado.



Popayán, Ciudad Libro, como se llama este importante evento cultural, le hará un homenaje especial al poeta caucano Horacio Benavides.



Los organizadores de la Feria del libro de Popayán son conscientes de que el evento literario se hace en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del departamento.



Al parafrasear al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, podemos afirmar que el norte del Cauca, con los asesinatos de líderes indígenas nasas y afros, se ha convertido en una ‘zona de sacrificios’.



Felipe García sabe que con un poema no se va a detener el accionar sangriento de los asesinos. Pero servirá para que la gente buena del Cauca, que son la mayoría, se acerquen a la cultura y la integren a la defensa del territorio, la paz y el desarrollo social y sostenido de sus comunidades.



Volver a Popayán es reencontrarse con el mundo íntimo y cerrado de los Andes, con el tiempo de nuestros ancestros y, por supuesto, con nuestros escritores Juan Esteban Constaín, Juan Cárdenas, Andrés Mauricio Muñoz, Jairo Grijalba, Elvira Alejandra Quintero, Marco Antonio Valencia y los amigos del periódico Proclama del Cauca.



Nota bene: La Feria del libro de Popayán, que se extenderá a Santander de Quilichao, se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda. Empezó el 15 de noviembre y va hasta el 24 del mismo mes.



