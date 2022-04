Viaje a Egipto

Una tarde de octubre del año pasado, después de un viaje agotador por las exigencias impuestas por el covid-19, llegué con Ivonne de Greiff a la ciudad de El Cairo, invitado por la académica egipcia Nagwa Mehrez, para participar en un congreso de hispanistas.



Mi curiosidad por este legendario país, así como por el mundo árabe, se inició cuando en mi juventud me enfrenté al libro ‘Álgebra’ del cubano Aurelio Baldor. En la portada del libro estaba la figura del matemático de origen persa, llamado Abu Abdallah Ibn Musa Al-Jwarizmi, cuyo nombre latinizado dio pie al vocablo algoritmo, hoy utilizado por las ciencias de la computación y la informática.



Luego, en la universidad, anclé en la novela ‘El callejón de los milagros’ del egipcio Naguib Mahfuz, premio Nobel de la literatura, que me permitió conocer esta misteriosa ciudad.



Egipto para mí había sido un enigma y creo que lo sigue siendo para los latinoamericanos, que hemos ignorado, que en nuestro ADN contamos con un ‘sancocho cultural’ de sangres europea, indígena, africana, y árabe.



El Cairo es una ciudad bulliciosa, de color marrón, con unos veinte millones de habitantes, que se alza entre el desierto y el majestuoso río Nilo, atravesando el país de sur a norte.



Su población, en su mayoría, es musulmana. En cada esquina de la ciudad se levanta una mezquita con sus bellos minaretes que se erigen hacia el cielo.



Es una metrópoli profundamente religiosa. Al caminar por la ciudad, el paseante puede escuchar los cantos sublimes que vienen de las mezquitas, dejando una atmósfera misteriosa en el ambiente. Las mujeres llevan cubierto el rostro con su burka y van vestidas de negro, se pintan los ojos a la vieja usanza de la diosa Nefertiti. Los gatos, que están protegidos por la diosa Bastet, son venerados, y cuentan con una profunda admiración y respeto.



Al llegar al congreso, la doctora Nagwa, quien es la presidenta de la Asociación de Hispanistas de Egipto, me presentó a importantes traductores árabes que se dedican al estudio del español. Ahí coincidimos con el editor Basilio Rodríguez, quien iba acompañado por un grupo de escritores hispanoamericanos como Gloria Nistal, Socorro Mármol, Pilar Cavero, Carlos Vásquez, Pilar Pedraza, Roberto Gil, Laura Hernández, y Nery Santos.



La herencia cultural que los árabes heredaron del último califato asentado en las tierras de Córdoba y Granada, continúa vivo como una llama encendida.



Por Egipto han pasado toda suerte de ejércitos invasores, saqueadores de tumbas, piratas, aventureros, y bandidos.



De las múltiples lenguas que han pasado por ahí, el español es la segunda lengua que hoy quieren hablar los jóvenes cairotas.



En el año 1500 los árabes llegaron a América huyendo de la persecución de la corona española que luchaba por la pureza de la sangre. Más tarde, a finales del siglo XIX, entraron por Barranquilla miles de desplazados sirios, libaneses y palestinos, que venían huyendo del imperio otomano.



En aquella diáspora que ingresó por el Caribe colombiano, viajaron los ancestros de Shakira, Yamid Amat, Juan Gossaín, Meira del Mar, Luis Fayad, y Fernando Cruz Kronfly.



El mundo árabe, tan rico en la ciencia como en el arte, infortunadamente ha sido invisibilizado por Occidente a lo largo de la historia.



Es hora de que los latinoamericanos, quienes siempre hemos tenido la mirada puesta en Occidente, dirijamos nuestra mirada hacia el Oriente, para así volver a reencontrarnos con el mundo árabe, y de esta manera, reconstruir nuestras relaciones culturales, hoy rotas por la prepotencia de los imperios.

