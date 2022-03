Soplan nuevos vientos en la política

Como todas las prácticas del ser humano la política, que es el arte de servir a la ‘polis’, es decir, a la ciudad, no es ajena a los cambios y dinámicas que impone cada sociedad en su momento.



Colombia no podía ser ajena a estos cambios que renuevan la política del país, dándole un nuevo aire.



La jornada electoral del domingo 13 de marzo es una muestra de la necesidad de cambio y renovación que pide la gente. Qué mejor que este sentimiento de transformación se exprese en las urnas a través del voto.



En toda contienda electoral es claro que existen ganadores y perdedores. Así funciona la democracia que, de todas maneras, tendrá que respetar el voto diferente y minoritario.



En el campo de las coaliciones hubo tres ganadores con una serie de matices interesantes: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.



Con la diferencia que el candidato del Pacto Histórico, con 4’400.000 votos, obtuvo la más alta votación, y hoy se perfila como un seguro aspirante a ocupar la Casa de Nariño.



Federico Gutiérrez, el candidato de la coalición Equipo por Colombia, obtuvo 2’100.000 votos, prácticamente la mitad de los que alcanzó Iván Duque en la consulta de 2018.



Quizás, por esta razón, el expresidente Uribe Vélez, que se encuentra entre los perdedores, llamó con urgencia a su pupilo Óscar Iván Zuluaga y le pidió que renuncie a su candidatura y apoye el nombre de ‘Fico’.



Sergio Fajardo, del Centro Esperanza, es otro de los candidatos que estarán en el partidor, el próximo 29 de mayo. Con una situación delicada: como centro tendrá que definirse entre la extrema derecha comandada por Federico Gutiérrez o el centroizquierda, que lidera Gustavo Petro.



La otra gran ganadora de la contienda electoral es la líder negra y ambientalista Francia Márquez, que superó en votaciones al mismo Fajardo, y a los ‘cacaos’ de la política como Alejandro Char, David Barguil y Enrique Peñalosa.



Como dijo el analista político León Valencia, Petro tiene entre sus filas un tesoro, que debe saber valorar para que arrastre a las minorías insatisfechas del país.



¿Por qué Uribe Vélez perdió en la jornada del 13 de marzo? En 2018 el Centro Democrático obtuvo 19 senadores. El pasado domingo, alcanzó 14 senadores. En la Cámara había obtenido 32 representantes. Hoy, solo logró 16.



Otro de los grandes perdedores fue el Nuevo Liberalismo, que no obtuvo los votos mínimos para llegar al Congreso.



Entre los ganadores al Senado y la Cámara están el Partido Liberal, el Pacto Histórico y el Partido Conservador.



Al mirar las cifras del domingo 13, no creo que ningún candidato, incluyendo al aspirante de la franja amarilla Rodolfo Hernández, e Íngrid Betancur, les alcance para ganar en la primera vuelta.



Se necesitan sabias y acertadas alianzas para que el país cambie y tengamos, por fin, una segunda oportunidad sobre la tierra.

FABIO MARTÍNEZ

hector.f.martinez@correounivalle.edu.co

