¿Nazis en Colombia?

En la semana pasada, en las instalaciones de la Escuela de Policía de Tuluá, se vivió un acto bochornoso, por decir lo menos, que enseguida le dio la vuelta al mundo.



(También le puede interesar: Los ríos de la vida)

En un evento 'cultural' dedicado a Alemania, los uniformados al mando del coronel José Ferney Bayona se vistieron como Hitler y utilizaron emblemas y símbolos propios de esta ideología política, que hizo tanto daño en el mundo.



Enseguida las reacciones de las embajadas de Alemania e Israel en Bogotá, el embajador de Estados Unidos en Colombia, la colonia judía en el país y la brigadier general Yackeline Navarro, que tuvo que viajar de urgencia a la ciudad de Tuluá, no se hicieron esperar.



"Eventos como este son indignantes y ofenden de manera directa no solo a los judíos sino también a las víctimas del régimen nazi y sus aliados criminales", afirmaron las embajadas antes mencionadas.



Este performance grotesco quiso ser minimizado por algunas voces argumentando que fue un evento de carácter pedagógico.



No sé qué se entienda aquí por 'pedagógico', pero se supone que una institución como es la Policía debe ajustarse a la Constitución, que determina que Colombia es, ante todo, una República regida por principios democráticos.



Aquí no solo hubo una extralimitación de funciones sino que la institución policial violó la neutralidad que debe mantener en relación con la ley, al hacer una apología a una ideología totalitaria que dejó 6 millones de judíos y cerca de un millón quinientos mil gitanos muertos en los campos de concentración.

Sería bueno que aprendiéramos esta lección amarga que nos ha dejado en ridículo ante el mundo, y lucháramos por crear un país más democrático e incluyente. FACEBOOK

TWITTER

En el libro Colombia nazi, los periodistas Alberto Donadío y Silvia Galvis afirman que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis, que querían adueñarse del mundo, aliados con algunos políticos que hacían parte del nazismo criollo, crearon en el país organizaciones clandestinas como la Organización Nacional, la Acción Militar Católica y la Legión Cóndor para conspirar contra los gobiernos de Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo.



Desde que Colombia se fundó, el 7 de agosto de 1819, se constituyó como una república libre y democrática.



Por esto causa extrañeza y, al mismo tiempo, hilaridad que un puñado de policías se vistan a la usanza de los nazis y hagan apología a este tipo de ideologías.



Pero el país es así. Vivimos de tumbo en tumbo y de escándalo en escándalo. Primero fue el despropósito del ministro de Defensa, Diego Molano, al declararse 'enemigo' de Irán, sin saber que desde 1975 el país tiene relaciones diplomáticas con este país asiático. Ahora viene el exabrupto de un cuerpo de la Policía que está bajo su mando.



En un país donde nuestras instituciones republicanas son frágiles y nuestra democracia es constantemente cuestionada por tirios y troyanos, sería bueno que aprendiéramos esta lección amarga que nos ha dejado en ridículo ante el mundo, y lucháramos por crear un país más democrático e incluyente.



En una época preelectoral tan agitada como la que estamos viviendo, los ciudadanos de a pie deberíamos diferenciar a los políticos que verdaderamente están por el fortalecimiento de nuestra democracia y a aquellos que, desde la oscuridad, promueven ideas fascistas.

FABIO MARTÍNEZ

hector.f.martinez@correounivalle.edu.co

(Lea todas las columnas de Fabio Martínez en EL TIEMPO, aquí)