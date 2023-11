Mujeres en la literatura

Una tarde, en la plaza de la Aduana de Barranquilla, conocí a Fadir Delgado Acosta, la poeta que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura.



Fadir estaba colgando poemas en los árboles junto a las escritoras Ivethe Noguera y Dina Luz Pardo. Las tres eran jóvenes, bellas, y no pasaban de los treinta.

Álvaro Suescún, el caribeño de origen vasco, y director de la revista La Lira, se acercó, y me dijo al oído: “Aquí está el futuro de la poesía barranquillera”.

Tenía razón. Después del ritual poético, caminamos hasta Barrio Abajo, donde había nacido Fadir, en una vivienda que se llama la Casa del Hierro. Su nombre se debe al hecho de que ahí funciona, al mismo tiempo, un taller donde reparan hélices de barco.

La joven Fadir compartió la infancia con su madre, Fabiola Acosta, quien es escritora, y fue quien la inició en el arte poético. En 2003 Casa del Hierro se convirtió en una fundación de carácter cultural, con el apoyo de su madre y su hermana Faleimy.

Luego, los cinco, nos sentamos en una tienda esquinera llamada Bocas de ceniza, donde venden la cerveza más fría de mundo, y nos pusimos a recordar la poesía de la maestra Meira del Mar.

Como Fadir Delgado, hoy en día hay muchas escritoras que se vienen abriendo camino en el intrincado mundo de la literatura.

Ya pasó el tiempo del boom literario latinoamericano, donde no hubo una sola mujer entre sus filas (habiendo muchas en aquellos años). Verbigracia, Elena Poniatovska, Alba Lucía Ángel, Marvel Moreno, Fanny Buitrago, María Luisa Bombal, Victoria y Silvina Ocampo, y Cristina Peri Rossi.

La academia, tan avara en relación con la literatura escrita por mujeres y las literaturas de minorías, está poco a poco rompiendo el hielo del canon, y se comienzan a estudiar narradoras y poetas del país y del mundo.

A mí, particularmente, no me gusta hablar de ‘literatura femenina’ sino de ‘literatura escrita por mujeres’. Si existe una literatura femenina, también podríamos caer en el exabrupto de hablar de una ‘química femenina’ y una ‘química masculina’. Las disciplinas científicas y humanísticas no tienen género. Son los hombres, las mujeres, los animales y las plantas quienes tienen género.

En el país contamos con una larga tradición literaria escrita por mujeres. Lo que sucede es que han sido invisibilizadas por las instituciones culturales, por el canon y por los mismos escritores.

Mencionemos a Francisca Josefa del Castillo, Soledad Acosta de Samper, Ubaldina Dávila, Maruja Vieira (quien nos acaba de dejar), Matilde Espinosa, Carmelina Soto, Olga Helena Mattei y María Mercedes Carranza.

Fadir Delgado es Premio Nacional de Poesía 2023 con su libro La temperatura exacta del miedo. Así mismo, María Antonia León obtuvo el Primer Premio Nacional del cuento inédito escrito por mujeres, con su relato Las ballenas son más sutiles.

A nivel internacional, María Ospina Pizano ganó el Premio internacional ‘Sor Juana Inés de la Cruz’ de México, con su novela Solo un poco aquí. Y Mónica Chamorro obtuvo el Premio Tristana de novela fantástica, Santander (España), con su novela Asunción.

