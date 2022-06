Lo serio, lo cómico y lo ridículo

Los resultados del pasado 29 de mayo han dado pie a toda suerte de conclusiones, que van desde las más serias, pasando por las cómicas, las cínicas, hasta aquellas que bordean el mundo de lo ridículo.



El campo de lo serio está determinado por las ideas políticas y la propuesta programática que cada candidato hizo a los ciudadanos. A excepción de Petro y Fajardo, quienes a lo largo del debate electoral expusieron sus propuestas, los demás aspirantes no expresaron un planteamiento claro.



Fico Gutiérrez, quien desde el comienzo se caracterizó por tener un pensamiento plano y elemental, se dedicó a criticar a Petro. Jamás se le escuchó una propuesta coherente que diera salida a los múltiples problemas que aquejan al país.



Como era el ungido de los uribistas, se confió y salió quemado. Al no votar por el candidato del Gobierno, el pueblo le infligió un voto de castigo.



Por su parte, Rodolfo Hernández demostró que tiene un profundo desconocimiento del país. En sus alocuciones por TikTok, su programa se redujo a luchar contra la corrupción, a sabiendas de que él se encuentra implicado en un caso de celebración indebida de contratos.



Detrás de aquella figura bonachona y patriarcal, el ingeniero fue sacando a relucir su cuestionada ideología política, que va desde la admiración a Adolfo Hitler –aunque después dijo que se refería a Einstein–, pasando por su misoginia (las mujeres deben estar en la cocina), y su violencia verbal.



Hernández ha dicho en reiteradas ocasiones que en sus filas no aceptará a las gavillas corruptas que hoy quieren subirse a su barco. Si llega a la Casa de Nariño, ojalá el candidato anticorrupción cumpla. Aunque, como dice el refrán popular, ‘la mona, aunque se vista de seda, mona se queda’. Esta es la parte cómica del debate.



La medalla al cinismo se la llevan los uribistas, que al día siguiente de la derrota de Fico pasaron a apoyar, sin ningún reparo, al populista de Rodolfo Hernández.



Llegó la hora de que los colombianos pongan en la balanza las propuestas programáticas de Petro y Rodolfo. El 19 de junio lo que está en juego es el futuro del país.



Llegó el momento de que el pueblo colombiano se libere de los caciques y maquinarias políticas, y vote a conciencia. Los votos son inalienables y pertenecen a cada sufragante.



El próximo 19 de junio debemos salir a votar, sin odio y con esperanza, por la propuesta más viable y coherente para el país.



La suerte está echada. Votamos por el cambio social o por la anarquía autoritaria.

FABIO MARTÍNEZ

hector.f.martinez@correounivalle.edu.co

