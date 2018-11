Las miradas bizcas de Ramón Illán Bacca

El egocentrismo y la vanidad son las dos enfermedades terminales de los escritores. Felizmente, estas dos patologías no le han hecho mella al narrador Ramón Illán Bacca, que a lo largo de su vida ha tenido la secreta sabiduría de burlarse de sí mismo.

En una ocasión me lo encontré en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, y mientras consumíamos un suero y una panocha –pan tradicional del Caribe– me habló durante horas de sus ‘sobras’ literarias para referirse a sus obras, que abarcan unos quince libros, entre cuentos, novelas, ensayos y miles de columnas y artículos periodísticos publicadas en El Heraldo.



Ramoncito –como le dicen sus amigos– es uno de los últimos juglares literarios del Caribe colombiano.



Barranquilla, la ciudad donde ha vivido los últimos cincuenta años, no solo es la ciudad alegre y rumbera que conocemos. Es, así mismo, la ciudad literaria donde se han forjado importantes poetas y narradores con un reconocimiento nacional e internacional.

La obra de Illán Bacca va desde su libro de cuentos Marihuana para Goering, hasta sus novelas La mujer barbuda, Maracas en la ópera, Deborah Kruel y Disfrázate como quieras. FACEBOOK

Allí nació el Grupo de Barranquilla del sabio catalán, con los jóvenes Gabriel García Márquez, José Félix Fuenmayor, Alejandro Obregón, Orlando Rivera, ‘Figurita’; Germán Vargas Cantillo y Álvaro Cepeda Samudio, entre otros, que se reunían en La Cueva, un sitio emblemático de la ciudad, hoy rescatado por el periodista y escritor Heriberto Fiorillo.



En La Cueva se organiza cada año el Festival Internacional de las Artes, que precede el Carnaval de Barranquilla, en el mes de febrero, y se lanza el Concurso de Cuento.



En la Arenosa se encuentra la Biblioteca Departamental Meira del Mar, que fue dirigida durante años por la poeta colombolibanesa Olga Isabel Chams Eljach. La biblioteca, que dirige en la actualidad Beatriz Eugenia Aguilar, conserva el archivo de la poeta del mar y realiza un importante trabajo cultural en el centro de la ciudad.



Allí está la Biblioteca Piloto, situada en la vía Cuarenta, donde el escritor y ejecutor del bombardino Miguel Iriarte realiza desde hace años el Festival PoemaRío, al lado de los escritores Álvaro Suescún y Julio Olaciregui.



De Barranquilla son Marvel Moreno, la autora de El tiempo de las amazonas’, una novela inédita que los lectores esperan ver salir a la luz; Alberto Salcedo, el cronista, experto en músicos, parranderos y boxeadores; y Fanny Buitrago, la escritora olvidada de Colombia.



Y surgen nuevos escritores como Paul Brito, Adriana Rosas, Ivethe Noriega, Dina Luz Pardo y Fadir Delgado. Aparte del trabajo silencioso de investigación literaria que hacen Ariel Castillo, Guillermo Tedio, Adriana Rosas y Gabriel Ferrer desde la academia.



Cuando anuncian el vuelo, el escritor me observa con su mirada estrábica, que se esconde detrás de unos lentes gruesos, y antes de despedirse me advierte: “Niño, si vas a escribir algo sobre mí, di que yo nací con las miradas bizcas para poder ver la realidad de otra manera”.



Ramón Illán Bacca fue galardonado con el Premio a la Vida y Obra 2018, que otorga la Secretaría de Cultura del Distrito de Barranquilla.



* Escritor

www.fabiomartinezescritor.com