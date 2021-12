La salsa y la ‘nieve’

A excepción de la nieve perpetua de la cordillera de los Andes, en Colombia y América Latina no cae nieve, como en los duros inviernos de Estados Unidos, Canadá y Europa.



Sin embargo, esta curiosa expresión se comenzó a utilizar en los años setenta, en el negocio ilegal de cocaína, a raíz del color del alcaloide, que permeó a la industria musical salsera.



¿Qué hizo que el narcotráfico penetrara en la industria discográfica y del espectáculo de la música salsa?



Esta es la pregunta central que se hace el antropólogo Alejandro Ulloa Sanmiguel, en su reciente libro La salsa en tiempos de nieve, que acaba de obtener el Premio Alejandro Ángel Escobar en ciencias sociales y humanas.



Para Ulloa Sanmiguel es necesario hacer una diferencia conceptual entre la música como expresión de la cultura popular y la música como mercancía; es decir, como industria del entretenimiento.

Los hermanos Rodríguez Orejuela ven en esta joven y pujante industria musical la posibilidad de utilizar a algunos productores, agentes, músicos y periodistas para enviar cocaína a Nueva York.

Cuando en 1964 la salsa irrumpió en el mercado internacional, a través del proyecto de la Fania, impulsado por Jonny Pacheco y Jerry Masucci, los hermanos Rodríguez Orejuela, que son de origen tolimense, ven en esta joven y pujante industria musical la posibilidad de utilizar a algunos productores, agentes, músicos y periodistas para enviar cocaína a Nueva York y, a su vez, traer dólares al país y al continente.



En un estudio concienzudo y apoyado por el antropólogo Clifford Geertz, el sociólogo Hubert Knoblauch, y los etnomusicólogos Lise Waxer y Chris Washburne, Ulloa Sanmiguel, quien en la actualidad es académico de Univalle, sitúa tres periodos de la llamada conexión latina para abordar un tema complejo y espinoso: la salsa como industria musical; la industria de la cocaína producida en Cali y Medellín, y cuyo epicentro de distribución y consumo en Estados Unidos era Nueva York, y la migración masiva de caleños y vallecaucanos a la Gran Manzana para articularse al negocio maravilloso que se veía venir.



El periodista J. G. Pérez, citado por el autor, afirma que "las estadísticas indican que el cartel (de Cali) obtuvo once mil millones de dólares anuales, de los cuales introducía dos mil millones a Colombia. El resto se quedaba en cuentas bancarias del exterior, o se gastaba en el pago de la infraestructura para el mercado".



El narcotráfico es un negocio ilícito que no solo se introdujo en la industria musical salsera, sino, también, en muchas empresas del continente, desde México hasta Argentina; desde España hasta Rusia.



Hasta ahora, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso total. Si en verdad no se piensa en una política integral donde se incentive la sustitución de cultivos de coca por otros productos agrícolas, se proteja al campesino, se legalice la marihuana y la hoja de coca –que no es cocaína– para fines medicinales; se ponga en cintura a los gobiernos y los bancos que colaboran con el lavado de dólares, y se persiga a los importadores de armas e insumos químicos, será muy difícil desterrar este mal, que como un cáncer con metástasis ha infiltrado al mundo globalizado.



El estudio del antropólogo Alejandro Ulloa es serio y valiente. Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestros países, de México hasta Argentina, en relación con el delito organizado, se vive una doble moral, que no permite develar la verdad. Y ¡sin verdad, no habrá paz en Colombia ni en América Latina!



“¿Qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que me tienes. Aunque tú cambies de color, yo siempre sé por dónde vienes”, canta Rubén Blades en su canción titulada Camaleón.



Nota bene: a mis queridos lectores les deseo ¡una feliz Navidad y un venturoso año 2022!

FABIO MARTÍNEZ

hector.f.martinez@correounivalle.edu.co

