La mirada del indio

El próximo 12 de octubre se cumplen quinientos veintiocho años de la conquista de América por parte de los españoles y portugueses. Conquista que los historiadores han llamado erróneamente como ‘descubrimiento’.

Como si las culturas indígenas asentadas del río Grande hasta la Patagonia hubieran estado cubiertas. Lo más seguro es que fueron culturas desconocidas para los europeos que hasta el siglo XV pensaban en la tesis errónea de Aristóteles, quien afirmaba que el mundo terminaba en el estrecho de Gibraltar.



Desde 14.000 años a. C., el continente comenzó a poblarse de migrantes que venían de Asia pasando por el estrecho de Bering y se establecieron a lo largo del territorio.



Hubo una primera etapa nómada donde la cacería y la pesca eran su ‘modus vivendi’. Luego, a partir del surgimiento de la agricultura, el aborigen pasó del nomadismo al sedentarismo, creando los primeros clanes o tribus.



Cuando Cristóbal Colón llegó a Santo Domingo, los indios taínos ya estaban descubiertos, luciendo sus penachos de papagayos, sus flechas y sus taparrabos. Y existían en el Nuevo Mundo tres culturas que habían alcanzado un alto grado de desarrollo a nivel de la ingeniería, la agricultura, el agua, la medicina natural y la cosmogonía. Me refiero a los aztecas, mayas e incas.



¿Qué sucedió con el mundo rico de nuestros aborígenes? Aunque aún existen algunas prácticas sociales indígenas que se resisten a morir, este universo sucumbió con la conquista; luego fue arrollado por el proceso de colonización y, finalmente, fue sepultado por nuestra vida republicana, que con su espíritu de ‘blanqueamiento’ segregó aún más al indio y al negro.



De ahí provienen los problemas sociales que hoy mantienen muchas poblaciones indígenas, las cuales, desde Chiapas (México) hasta el Cauca (Colombia), continúan en resistencia.



La independencia y, posteriormente, las jóvenes repúblicas latinoamericanas que de ahí surgieron fueron incapaces de integrar al indio y al negro a un proyecto republicano y democrático.



“Yo soy más blanco que tú” es la impronta con que se han levantado las diferentes constituciones americanas, desde el siglo XIX hasta nuestros días.

En esta época en la que asistimos a la decadencia de Occidente —recordemos a Spengler—, los indios del Cauca se atrevieron a tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar de Popayán como una manera de decirle al mundo que el relato que surgió a partir de la llegada de Colón y que se ha reproducido durante quinientos años en el imaginario colombiano debe reescribirse.



¿Qué tal contar la historia de América desde la mirada del indio?



Por supuesto, tumbar estatuas no remediará un pasado que fue oscuro y violento. Pero obligará a que las élites ‘blanqueadas’ del continente tengan en cuenta al indio y lo incluyan en sus planes económicos, sociales y educativos.



¿Qué tal que los gobiernos del continente se apoyaran en la sabiduría ancestral de los indios para defender la Amazonia y el paisaje americano, que hoy están siendo amenazados por los colonos predadores del siglo XXI?



Sobre todo esto se hablará en el congreso ‘Ni descubiertos ni vencidos’, el cual se realizará del 12 al 16 de octubre y fue organizado por las universidades Central y Distrital de Colombia, la Universidad de Pensilvania y Ursinus College de Estados Unidos. El evento académico está coordinado por el historiador Ricardo Sánchez Ángel. La participación es gratuita. Copio el enlace para los interesados: http://forms.gle/3xVUeBZcHeGvSyqW6

FABIO MARTÍNEZ