La lira de Barranquilla

Cada vez que me encuentro con Julio Olaciregui, comenzamos hablando de literatura y terminamos conversando sobre música. El autor de ‘Días de tambor’ me dice que hay ciudades musicales que conservan una banda sonora que viene desde el siglo XVI, y que las mantiene vivas y dinámicas.



A aquellas urbes sonoras que cada año los músicos les dedican sus canciones pertenecen Cali y Barranquilla, las dos ciudades hermanas.



Desde el siglo antepasado, la Arenosa, como le llaman desde siempre, ha sido cuna de grandes músicos y compositores como Nelson Pinedo, Esthercita Forero, Pacho Galán, Alci Acosta, Chelito de Castro y, por supuesto, aquellos músicos como Joe Arroyo, que un día desembarcaron en la ciudad y se quedaron a vivir para siempre.



Desde los tiempos de los indios camash hasta el desembarco de los hombres y mujeres esclavizados que dieron pie al famoso Carnaval, ‘Curramba’, que quiere decir Barranquilla al revés, fue un encuentro de culturas musicales que venían del gran Caribe y de la costa interior de la región.



Barranquilla es una metrópoli privilegiada porque ahí se juntan el mar y el río. De ahí su riqueza musical y su rica producción literaria, donde la diosa de las musas palpita ente tamboras, pianos, maracas y guacharacas.



Es gracias a este contexto musical que hace dieciocho años nació en la Arenosa la revista ‘La lira’, una bella publicación musical cuyo nombre invita al goce de la lectura y reflexión sobre nuestra rica y variada música popular.

Sus fundadores, Diógenes Royet (q. e. p. d.), Álvaro Suescún y Miguel Iriarte, han logrado mantener esta publicación donde la crónica, el reportaje y la entrevista giran alrededor de los protagonistas de la música.



Por la revista han pasado las plumas de Paquito de Rivera, Ramón Illán Bacca, Alberto Salcedo, Heriberto Fiorillo, Juan Manuel Roca, Ariel Castillo, Eduardo Márceles Daconte, Adlai Stevenson, Marcos Fabián Herrera y Lucy Lorena Libreros.



Se ha destacado el trabajo de maestros e intérpretes de la música como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Francisco Zumaqué, Joe Madrid, Totó la Momposina, Pablo Flórez, Jairo Varela, Adriana Lucía y Hugo Candelario González.



Con la muerte de Diógenes, su director, a Álvaro Suescún, el barranquillero que camina arrebatado, ahora le toca bailar con la más bella y buscar los recursos necesarios para seguir sosteniendo esta publicación, que se ha convertido en la memoria musical del Caribe.



Suescún, alma y nervio de la revista, sabe que la música no solo hay que escucharla y bailarla, sino también leerla y escribirla.



Sería bueno que las autoridades culturales de la ciudad y el departamento apoyaran esta bella iniciativa editorial. Las universidades del Atlántico y del Norte podrían realizar conjuntamente con ‘La lira’ talleres de escritura de reportajes musicales, enfocados hacia sus estudiantes, para que el son no muera.



Al periodista Álvaro Suescún, como dice Zarabanda, no hay quien le tumbe el plante.

