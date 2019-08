¡Feliz cumpleaños, Colombia!

El próximo 7 de agosto se cumplen doscientos años de la liberación definitiva del país del yugo español y la fundación de la República de Colombia.

Desde aquella época hasta hoy, el país ha tenido diez constituciones y cinco nombres diferentes. Primero se llamó la Gran Colombia porque de ella hacían parte la Nueva Granada, la capitanía de Venezuela y, más tarde, las gobernaciones de Quito y Guayaquil.



En los años sesenta del siglo XIX, el país se denominó los Estados Unidos de Colombia para así expresar el sentimiento regional del país. Finalmente, en 1886 adoptó el nombre definitivo de República de Colombia.



Son doscientos años de historia republicana, que vistos en perspectiva mundial son, en realidad, muy pocos. En comparación con los países europeos, Colombia y la mayoría de países latinoamericanos que se liberaron de españoles y portugueses por esas mismas fechas son países aún muy jóvenes.

Al día siguiente del Congreso de Angostura comenzaron las pugnas entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que desembocaron en el atentado contra el primero, en el cual, según los historiadores, estuvo implicado Santander. A partir de allí, la construcción de la nación colombiana ha sido compleja y llena de contradicciones antagónicas.



Desde sus orígenes, el país ha vivido la polarización política que, en la mayoría de casos, ha desembocado en guerra.



Primero fueron las pugnas entre Bolívar y Santander; luego, entre centralistas y federalistas; después, entre liberales y conservadores; hoy, entre los que luchan por el Estado de derecho y aquellos que impulsan el Estado de opinión.



Desde hace doscientos años, los colombianos no nos hemos puesto de acuerdo en el modelo de país que queremos construir, y lo peor es que todo conflicto social y político lo resolvemos por la vía de la violencia.



Con un agravante. Que en el proceso de construcción de nación no pudimos resolver tres aspectos fundamentales: el problema de la tierra, el derecho a la vida y el respeto a la diferencia.



La tierra siempre ha sido la causa de la guerra. Si un país no reglamenta la tierra que constituye su territorio, estará sujeta a la confrontación y a la guerra permanente.



Según la revista ‘Portafolio’, en el país, el 52 por ciento de la tierra pertenece al 1,5 de la población. Esto quiere decir que la mayor parte de la tierra está en manos de unos pocos. Con el agravante de que hoy muchas tierras legales e ilegales están sembradas de coca, un factor generador de violencia.



Esta inequidad profunda de la tierra, donde una vaca posee más terreno que un campesino pobre, ha generado una nueva clase emergente que, apoyada por amplios sectores del Congreso, quiere acabar con el Estado de derecho.



Desde Bolívar, el derecho a la vida ha sido vulnerado en el país. Primero fueron los muertos que arrojó la lucha contra el Imperio español; luego fueron los muertos que vomitaron las guerras civiles del siglo XIX; más tarde, los muertos que arrojó la violencia con V mayúscula; después fueron los muertos de la Unión Patriótica y los ‘falsos positivos’. Hoy asistimos a las muertes de los líderes sociales.



Doscientos años significan que aún somos un país joven. Por la vitalidad y energía de su gente podemos soñar con un país mejor donde reine la paz y se acorten las odiosas inequidades sociales. Nunca es tarde. ¡Feliz cumpleaños, Colombia!



