El ‘reggaeton’ contra la corrupción

Después de la lucha contra el narcotráfico, la corrupción es quizás la mayor pandemia que tiene el Estado colombiano.

El contralor saliente, Edgardo Maya, informaba que el costo que paga el Gobierno por la corrupción es de 50 billones al año y anunciaba que si el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales no le ponían coto a este cáncer que está carcomiendo el presupuesto nacional, se ponía en riesgo la viabilidad del Estado colombiano.



Maya concluía que aquí no ha habido corrupción sino una robadera continua de los altos funcionarios del Estado, congresistas y empresarios privados.



Aquí muchos roban. Es una cultura que se internalizó desde hace años en el imaginario de los colombianos. Apenas son elegidos para ocupar un cargo de dirección, los altos funcionarios aprovechan la menor oportunidad para saquear las arcas de las instituciones hasta el punto de dejarlas desmanteladas.

Muchos congresistas, no satisfechos con sus altos salarios, han utilizado los llamados ‘cupos indicativos’. A través de los contratos que realizan con sus regiones, parten dividendos con algunos contratistas que, como buitres, viven haciendo ‘lobby’ en el Congreso, en las gobernaciones y las alcaldías.



Muchas empresas privadas han hecho su fortuna gracias a los grandes negociados permitidos por sus ‘amigos’ del alto Gobierno y de los gobiernos regionales.



El problema es tan grave que si el gobierno del presidente Iván Duque no hace un plan de choque integral para golpear la corrupción estatal y privada, se pone en riesgo la democracia.



En su alocución de Mocoa, el Presidente anunció que este domingo votará por la consulta anticorrupción porque sabe que el tema de la ‘mermelada’ es un problema endémico que viene desde que el expresidente Turbay Ayala hiciera un llamado para “reducir la corrupción a sus justas proporciones”.



Por esta razón, los partidos de oposición, con Claudia López y Antonio Navarro a la cabeza, han realizado con el periodista Daniel Samper Ospina un divertido video musical llamando a todos los colombianos para que el próximo domingo voten contra los corruptos.



El problema de la corrupción no es un asunto que solo le compete al Presidente o a un determinado partido político. Es un problema del país. Es un problema de todos los colombianos.



Ahora que los trabajadores asalariados vamos a pagar más impuestos mientras que a los ricos se les reducen sus cargas, los colombianos tenemos que saber cuáles son las estrategias del Gobierno para que las empresas no sigan sacando al exterior sus capitales para evadir impuestos; cómo va a vigilar a los congresistas que tienen negocios turbios con el narcotráfico y el paramilitarismo; cuál va a ser la vigilancia con aquellas compañías extranjeras que viven violando la ley y cómo va a cobrarles a los evasores de impuestos.



Cuando abrí el video musical pensé que se trataba de los ‘Rolling Stones’ recargados. Pero apenas escuché el ‘reggaeton’, se me soltó el estómago.



Siempre tuve la idea de que Navarro Wolf era salsero y Jorge Robledo bailaba con el Libro rojo, de Mao, debajo del brazo. En la vida es preferible ‘mamarse’ un pobre ‘reggaeton’ que el cáncer de la corrupción que ya hizo metástasis.



El domingo vamos todos a votar por la consulta anticorrupción.



FABIO MARTÍNEZ

- www.fabiomartinezescritor.com