El poeta y el jazmín

Frente a la casa del poeta se levanta un bello jazmín. Cuando el creador escribe un poema, el jazmín amanece florecido. Así han transcurrido cuarenta años hasta lograr escribir once libros de poesía de una rica y variada factura literaria.



Me refiero a Ómar Ortiz Forero, quien irrumpió en el mundo de la literatura, en los años ochenta, con el libro Las muchachas del circo. A partir de ese momento, el poeta se ha destacado por sostener una rica producción literaria, que a pesar de los avatares de la poesía hispanoamericana no ha decaído en ningún momento.

Ortiz Forero es un poeta que ha vivido y bebido de varias fuentes literarias. En su juventud leyó a Edgar Lee Masters, Federico García Lorca, Gonzalo Rojas y Fernando Charry Lara.

De ahí que su poesía sea heterogénea y contenga una multiplicidad de temas que van desde el rescate de la mítica metáfora del circo, pasando por la historia de los espejos y sus dobles, el amor por Milena, la historia de las cosas, el diario de los seres anónimos, y la pequeña historia de la patria.

En su poema titulado David Cortés Cabán afirma: “Mi vida es auténtica al lugar que habito / finge ser un paraíso pero sus naturales / padecen las más atroces pesadillas”.

Como los escritores estadounidenses Ralph Emerson y Henry Thoreau, Ortiz Forero es un poeta de la naturaleza que les ha cantado a los frutos del paraíso, con sus olores y sabores, y a los ríos, cequias y quebradas que atraviesan el Valle del río Cauca.

“Cuando la ceiba muda sus hojas, / las piedras repican una risa escondida. Es verano, / la mañana se abre con la jocunda luz de las veraneras...”. (Poema “Cequiagrande”).

Como Julio Cortázar, Ernest Hemingway y Carlos Monsiváis, el poeta es un escritor amante de los gatos que siempre escribe bajo la vigilancia tutelar de su gato Merlín.

“Como el diablo niega su existencia, / así Merlín pretende embaucar / a quienes visitan mis aposentos/ aparentando ser un inofensivo y consentido gato”. Dice su poema Las travesías de un mago.

Afincado en Tuluá, el poeta Ortiz, que nació en Bogotá, pertenece a la generación de los años cincuenta donde se destacan Orietta Lozano, Santiago Mutis y Antonio Correa.

A propósito del poeta, Juan Manuel Roca afirmó en una ocasión: “La poesía de Omar Ortiz me deja el buen sabor de alguien que no se traiciona, y que no es traicionado tampoco por las palabras que, como las adormideras, se abren o se cierran al tacto de un buen creador".

Por su parte, Víctor López Rache dijo: "La poesía de Omar Ortiz ayuda a preservar el milagro”.

Por todas estas razones, la editorial Nueva York Poetry, que dirigen Marisa Russo y Francisco Trejo, acaban de publicar en la Gran Manzana su antología personal, titulada El árbol es un pueblo con alas. La selección recoge un centenar de poemas escritos a lo largo de cuarenta años.

FABIO MARTÍNEZ

