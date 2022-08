El gobierno del cambio

El próximo siete de agosto se posesiona Gustavo Petro como el nuevo presidente de Colombia, con una votación que superó los once millones de votos y una fórmula vicepresidencial original y novedosa, encarnada en la lideresa afro Francia Márquez, Petro se apresta a dirigir las riendas de un país rico y complejo, que desde hace varias décadas está pidiendo con urgencia una serie de reformas económicas y sociales que le permitan entrar a la modernidad dentro de un mundo globalizado y competitivo.



Desde el gobierno de López Pumarejo y su revolución en marcha, los colombianos no teníamos la oportunidad de contar con un gobierno progresista que se preocupara por llenar las demandas históricas acumuladas durante años.



Después de López Pumarejo surgieron candidaturas de cambio como las de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro Leongómez, quienes no lograron llegar hasta el palacio presidencial debido a que la violencia les arrebató sus vidas.



En Gustavo Petro, Francia y su equipo ministerial se concentra esa luz de esperanza que siempre ha estado viva en el corazón de los colombianos.



Colombia es un país estratégicamente situado en el norte de América del sur, bañado por dos grandes mares, el Caribe y el Pacífico, y atravesado por la cordillera de los Andes; es uno de los países más ricos en biodiversidad.



Esta riqueza natural la hemos venido dilapidando a más no poder, la hemos desaprovechado para beneficio de la gente.



Desde la campaña presidencial, Petro enarboló la bandera de un gobierno de la vida, donde se proteja el agua y la tierra y el país se convierta en una despensa alimenticia que sirva para combatir el hambre que hoy se vive en regiones como La Guajira, el Pacífico, el Cauca, Nariño y la Amazonía.

Del buen gobierno, del diálogo social y de las políticas acertadas dependerá el éxito del nuevo mandatario en el que la gente ha puesto sus esperanzas.

TWITTER

Si el gobierno girará alrededor de la vida es porque es consciente de que uno de los flagelos del país es la violencia. Por esta razón da gusto escuchar al doctor Álvaro Leyva, el nuevo canciller, cuando habla de retomar el camino de la paz, que fue truncado por el gobierno de Duque, y establecer diálogos con las guerrillas y los grupos al margen de la ley.



Un país en guerra es, sencillamente, inviable. Por esto, se hace necesario profundizar los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc en 2016, y extenderlo al Eln y a las nuevas guerrillas que surgieron en los últimos años.



El nuevo presidente Gustavo Petro y su equipo ministerial tienen al frente una serie de retos importantes. Del buen gobierno, del diálogo social y de las políticas acertadas dependerá el éxito del nuevo mandatario en el que la gente ha puesto sus esperanzas.



Las manecillas de la historia han puesto al país en la era del cambio: llegó el tiempo de las reformas económicas y sociales que tanto se necesitan para que superemos esta Edad Media, que se está prolongando demasiado, y entremos por fin a la modernidad.

