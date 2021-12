Divas de la salsa

En el mundo de la música salsera son muchos los nombres masculinos que figuran en el panorama, desconociendo el aporte esencial que han hecho las mujeres en el género. A excepción de Celia Cruz o Yolanda Rivera los especialistas, a la hora de los reconocimientos y los aplausos, olvidan que la mujer ha sido protagonista en el arte de la música afrocaribeña, que pone a bailar a la gente.

Desde la famosa orquesta Anacaona de Cuba, creada por mujeres en La Habana, hace noventa años; pasando por Las Chicas del Can de la República Dominicana, especialistas en el ritmo del merengue; hasta Son Divas de Puerto Rico, la orquesta Burundanga de Alemania, donde se destaca la cantante y poeta Sonia Solarte, y Las Karamba de Barcelona, las mujeres han incursionado en la música afrocaribeña, que se escucha con mayor fervor en las fiestas decembrinas.



En Cali, ciudad rumbera por excelencia, la historia de las orquestas de salsa conformada por mujeres se inicia con el grupo musical Las Gaviotas, dirigido por Olga Lucía Rivas, donde se destacaron Diana Vargas, María Fernanda Múnera y Francia Elena Barrera.



En los años ochenta, Las Gaviotas tocaban en el Zaguán del Viejo Conde, propiedad del actor de televisión Gerardo de Francisco.



En aquellos años, Diana Vargas cantó ‘Como amantes’, y Francia Elena, ‘El hombre que yo amo’, dos éxitos que hicieron parte de la banda sonora de los caleños de la época.



Luego, Las Gaviotas pasaron a conformar la orquesta Son de Azúcar y graban con Sony Music. De esa época, la melodía ‘Yo no soy un juego’ de Hansel Camacho, interpretada por Diana Vargas, pegó entre la gente.



Como no hay orquesta de música que no se divida, María Fernanda Múnera creó la orquesta Canela, y Francia Elena fundó la agrupación musical D’ Caché. Hoy en día, estas dos bandas musicales son reconocidas en el mundo salsero de Estados Unidos, México y Perú.



Por esos mismos años, María del Carmen Alvarado, que venía de tocar música latinoamericana, se une a la conguera bogotana Bertha Quintero. Después de muchos vaivenes entre Cali y la capital, junto con Connie y Jeannette Riveros, dos músicas bugueñas, crean el grupo Caña Brava, que amenizaba las rumbas nocturnas en Quiebra Canto, Café Libro y el Goce Pagano.



María del Carmen, quien murió prematuramente, puso a bailar a la gente con el disco ‘La caderona’, un ritmo que venía impregnado del aroma del Pacífico.



De los años ochenta hay que destacar la exquisita voz de Coco Lozano, que cantó con el Grupo Niche de Jairo Varela.



Desde Italia nos llega el eco de su voz y de su encanto, de Benicia Cárdenas, una bella mulata que nació al pie del cañaduzal sobre el río Cauca.



Hoy, en la capital salsera, dos orquestas se perfilan en el panorama de la música afrocaribeña: Son Mujeres y Las Guaracheras.



La primera, que dirige Mónica Castro, es una orquesta compuesta por jóvenes que han estudiado música en la Universidad del Valle, el Conservatorio Antonio María Valencia y el Instituto Popular de Cultura.



Son Mujeres es una orquesta especializada en salsa dura, con una factura musical extraordinaria que puede competir a nivel mundial.



Las Guaracheras, dirigida por Mayra Alexandra Franco, es una novedosa propuesta musical en la que los ritmos afrocaribeños se interpretan bajo el sonido cadencioso del tumbao que producen el vibráfono, el bajo y la percusión.



Esta última agrupación conserva la tradición del ritmo alegre de la guaracha, que hace sesenta años inmortalizara Daniel Santos, el inquieto anacobero.



