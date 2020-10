Elecciones en EE. UU.

Nunca antes las elecciones presidenciales para llegar a la Casa Blanca se habían desarrollado en un ambiente atípico determinado, por una parte, por un declive creciente de los Estados Unidos en relación con el auge de otras potencias que surgen en el horizonte. De otra parte, en medio de una pandemia, que tomó al mundo por sorpresa, y de la que aún no salimos adelante.

En esta contienda política, marcada por los insultos y las mentiras mediáticas, surge el candidato Donald Trump, un personaje polémico y controvertido que sustentó su campaña anterior en una política nacionalista —América para los americanos—, un sistema de tributación que beneficia a las empresas y a los funcionarios del gobierno, incluyéndose él, unas medidas xenofóbicas frente a los inmigrantes y un desconocimiento absoluto del cambio climático.



El fenómeno de Trump no es solo mediático, es el resultado de un país que después de ganar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría entró paulatinamente en un declive a nivel económico, social y político.



En un mundo globalizado y multilateral, Estados Unidos ya no representa aquella potencia de otros tiempos que se erigía como el gendarme del orden mundial.



Donald Trump es el último baluarte de un país que se resiste a perder ante el auge de otras economías poderosas como la China y la de los países emergentes asiáticos, amenazando con romper tratados internacionales y rechazando los acuerdos que se deben tener en relación con la emisión de gases.



Como lo afirma John Perkins, el escritor más vendido de The New York Times, si Trump gana las elecciones del 3 de noviembre, contribuirá a profundizar el declive que hoy vive la nación norteamericana.



Respecto al manejo de la pandemia, Trump, que a toda costa ha querido desmontar el plan de salud creado por el expresidente Obama —‘Obamacare’—, ha sido criticado como uno de los mandatarios que no han sabido manejar el tema, incluso ha llegado a descalificar en los medios a sus asesores científicos más cercanos.



Según las estadísticas, en Estados Unidos, el covid-19 ha sido más mortífero que la Segunda Guerra Mundial y la de Vietnam juntos. Con siete millones de infectados y más de doscientos mil muertos, el país del norte representa el veinte por ciento del total de las muertes en el mundo.



En relación con el candidato Joe Biden, del Partido Demócrata, Trump lo ha acusado repetidamente en sus airadas alocuciones de ser un “socialista” y de querer introducir el “castrochavismo” en el país.



Nada más lejano a la realidad. De acuerdo con su trayectoria, Biden ha sido un hombre de la política que ha sido fiel a los principios democráticos que vienen de la Constitución de 1789, bajo la presidencia de George Washington.



El programa de Biden defiende al ciudadano de a pie, que hoy sobrevive en los suburbios de las principales metrópolis. Está en contra del racismo, condena los muros de la infamia, reconoce que su país es uno de los grandes contaminadores del planeta, y propende por una política diplomática y de respeto frente a los países del mundo.



El próximo 3 de noviembre será una fecha decisiva para los Estados Unidos y, por supuesto, para el mundo.



Fabio Martínez

