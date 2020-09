El piano prodigioso de Teresita Gómez

Teresita Gómez es una mujer negra, menuda, con unas manos inmensas que le permiten abarcar dos escalas y media en el piano de cola con el que acostumbra a dar sus conciertos.

Su historia no ha sido fácil, pero su vida ha estado colmada de muchas gratificaciones que le ha brindado la música.



Hija de María Cristina González y padre desconocido, la niña fue adoptada por doña Teresa Arteaga y don Valerio Gómez, los conserjes de la Escuela de Bellas Artes de Medellín.



Allí escuchaba las clases de piano que los maestros dictaban durante el día. En la noche se sentaba frente a un piano y repetía los ejercicios y composiciones que los profesores les habían enseñado a sus alumnos.



Una noche los docentes escucharon las notas musicales que salían de un salón de clase y descubrieron que Teresita era quien estaba al frente de las negras y las blancas, interpretando una melodía de Juan Sebastián Bach.



Luego la hicieron tocar ante la profesora María Agudelo de Maya, y la niña, que aún no alcanzaba a tocar con sus pies los pedales del piano, interpretó un repertorio de música de Chopin.



Así comenzó la carrera musical de una de las mejores pianistas del país y de América.



Después de la Escuela de Bellas Artes, continuó sus estudios de música en la Universidad de Antioquia, y se graduó como concertista y maestra de piano ‘summa cum laude’, bajo la dirección del maestro Harold Martina.



Allí inició una carrera profesional por el mundo que no ha parado y en la que ha alternado con músicos como Paul Tortelier, Ruggiero Ricci y Jean Pierre Rampal.



Ha sido la pianista de la Ópera de Colombia y del Conjunto Colombiano de Música Contemporánea, donde ha difundido la música de los compositores colombianos Antonio María Valencia, Luis Viecco y Adolfo Mejía.



Teresita es una mujer afro de origen chocoano que se formó en el mundo de la cultura musical clásica.



En no pocas ocasiones esta relación intercultural le ha traído problemas, pues algunos mestizos que se creen blancos se aterran que una negra toque música clásica. Otros afrodescendientes piensan que una mujer afro solo debe tocar música negra.



Felizmente para la pianista antioqueña, en el mundo no existen barreras musicales ni culturales. Ella se considera una ciudadana del mundo que ha bebido de todas las culturas.



En México, cuando la conocí hace veinte años, le pregunté qué significaba el piano para ella.



Teresita Gómez respondió: “Para mí el piano es un sarcófago mágico donde yo convoco a mis fantasmas”.



Por su dedicación y méritos musicales, el Ministerio de Cultura le acaba de otorgar el Premio a su Vida y Obra.



Fabio Martínez

www.fabiomartinezescritor.com