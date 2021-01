Juicio político a Donald Trump

La imagen de la turba extremista entrando al Capitolio de los Estados Unidos parecía tomada de una serie televisiva de Netflix. Pero no era ficción. Era la dura realidad de un país polarizado, que ha arrastrado dos flagelos a lo largo de su historia: el racismo y la xenofobia.

El resurgimiento de esta polarización se inició cuando Barack Obama, un líder negro y demócrata, llegó a la presidencia. Esta nueva situación del país no la pudo soportar la extrema derecha del Partido Republicano, a cuya cabeza estaba Donald Trump.



Con una mayoría sorprendente, el ‘tiburón’ de Trump comenzó a impulsar una política agresiva, que se manifestaba, por una parte, en levantar la bandera nacionalista frente al contexto de los países del mundo. En un mundo globalizado, esta política endogámica era prácticamente una afrente para el resto del hemisferio.



Por otra parte, en el interior del país, Trump impulsaba una política contra los inmigrantes latinos amenazando con levantar muros en la frontera con México; una posición racista frente a las minorías negras estadounidenses; y el desmonte del servicio médico para los pobres, que había impulsado Obama.



Trump se levantó ante el mundo como el líder natural de la extrema derecha, que ante los grandes conflictos del mundo se han mostrado torpes y poco inteligentes, a la hora de resolver los problemas.



Por esto, durante el periodo de las elecciones de noviembre que ganó el demócrata Joe Biden, el ‘tiburón’ recibió el beneplácito de presidentes como Juan Manuel López Obrador, que ante la política agresiva contra los inmigrantes mexicanos hizo mutis por el foro en su visita a la Casa Blanca. Y obtuvo el apoyo de Uribe Vélez y sus amigos, que desde la embajada de Colombia en Washington y en el estado de Florida se inclinaron a favor de la campaña electoral de Trump, rompiendo de esta manera con la neutralidad y el principio bipartidista, que se debe tener en cuenta en estos casos.



Con los acontecimientos bochornosos del 6 de enero, la imagen del líder de la extrema derecha se derrumbó. Fue como si Trump se hubiera pegado un tiro en el pie, con el fusil que siempre guarda en su recámara.



Al avivar el fuego de la sedición por parte de la turba fundamentalista, Trump no solo puso contra la pared los principios democráticos que han animado a Estados Unidos desde el siglo XIX, sino que al mismo tiempo atomizó a su propio partido, le suspendieron sus cuentas virtuales y hoy se encuentra cerca de un juicio político por incitar a la insurrección en su propio país.



Quizás a pocos días de la posesión de Joe Biden no haya el tiempo suficiente para que se ejecute un juicio político. Lo que sí es importante es que si no hay luz verde en estos días, de todas maneras Trump sea castigado por sus tropelías, que, sumadas a las demandas pendientes que hoy reposan en las cortes del país, lo sacarían de la arena política.



El juicio político contra Trump no implica que el trumpismo esté muerto. Recordemos que el ‘tiburón’ sacó una votación importante, que aún le permitirá tener un aire en el Congreso.



No sería extraño que a unos pocos días de la posesión del nuevo Presidente de Estados Unidos, las hordas salvajes de la extrema derecha salgan a la Casa Blanca y continúen con su orgía y con sus desmanes.



Este será el primer reto del presidente Joe Biden. ¿Cómo poner en cintura a los terroristas, y gobernar para todos los estadounidenses, llámense demócratas, republicanos y minorías étnicas y sociales?



Fabio Martínez

www.fabiomartinezescritor.com