El camino es el diálogo

En Colombia llevamos más de cuarenta días de paro nacional. Sin embargo, a corto plazo, no se vislumbra una negociación que permitiría bajar la escala de violencia en la que está sumido el país, y comenzar a escuchar a los jóvenes que se encuentran en la primera línea, defendiendo el derecho a la educación gratuita y a un trabajo digno.

Parece que hubiéramos perdido el principio de sensatez y estuviéramos en un túnel sin salida donde priman la dilación y la desconfianza.



Al escribir esta columna, nos llega la infausta noticia que el Comité nacional de paro acaba de levantarse de la mesa de negociación con el Gobierno.



¿A quién le sirve la dilación del estallido social? ¿Acaso el gobierno del presidente Duque maneja una segunda agenda? ¿Será que los señores del comité de paro, que no tienen un control político sobre los jóvenes, mantienen una agenda secreta?



¿Será que el interés de las partes es llevarnos a un estado de inestabilidad social hasta las próximas elecciones presidenciales?



Dentro de las filas del Centro Democrático ya se escuchan algunas voces como la del exministro Fernando Londoño que está pidiendo la renuncia del presidente Duque. Por su parte, el expresidente Uribe Vélez, frente a la protesta social, pide “más autoridad” y mano dura.



En medio del fuego están los jóvenes, que son los que han llevado la peor parte.



Según Indepaz y algunos medios de comunicación, hasta el momento hay unos setenta y tres muertos, más de mil heridos y unos ciento veintinueve desaparecidos.



Cifras contundentes que confirman la flagrante violación de los derechos humanos en el país. Justamente, el CIDH ya se encuentra en Colombia, investigando sobre el terreno.



En una ocasión, nuestro premio nobel García Márquez decía que un conflicto, para que no crezca, debe resolverse en veinticuatro horas.



Esto es lo que justamente no han hecho el Gobierno Nacional ni el comité de paro, que ni siquiera llegaron a ponerse de acuerdo en las garantías del paro.



Esto es lo que deben pensar los jóvenes que están en la primera línea, expuestos no solo a las balas de la policía, sino también a las de los civiles armados y las fuerzas oscuras del país.



Ahora más que nunca los colombianos debemos unirnos y exigirles al Gobierno y al comité de paro que regresen a la mesa de negociación y no se levanten hasta que haya luz verde.



La palabra clave en este momento es tener una voluntad de diálogo por parte del Gobierno, el comité de paro y las mesas de negociación regionales.



Llegó el momento de dialogar para que cese la violencia, se desbloqueen las vías que están dejando al país en la ruina económica, y construir un nuevo pacto social.



De lo contrario, Colombia, como un barco a la deriva, se enrutará por una vía peligrosa, de caos y violencia.



Fabio Martínez

hector.f.martinez@correounivalle.edu.co