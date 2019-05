El próximo 20 de junio, el barrio Obrero de Cali cumple cien años de fundado. La barriada se forjó gracias al Ferrocarril del Pacífico, que partía del puerto de Buenaventura, atravesaba el Valle del Cauca y llegaba hasta La Felisa, Caldas.

Alrededor de la línea férrea, los artesanos y obreros comenzaron a construir sus casas rústicas de bahereque, y surgieron los primeros bares y discotecas en donde se escuchaba la música cubana que llegaba desde el puerto de Buenaventura en los barcos Santa.



Allí, junto con el barrio San Nicolás nació la primera zona industrial de la ciudad.



El barrio Obrero fue el epicentro de la clase obrera de la ciudad y de los músicos, melómanos y bailarines que fueron los pioneros del mundo musical salsero, la cual vive hoy la ciudad.

Este fue el contexto en que nació el escritor caleño Umberto Valverde, quien irrumpió en la literatura colombiana con su libro de cuentos ‘Bomba camará’, publicado por Emanuel Carballo en México.



El prologuista de la primera edición del libro de Valverde (México, 1972) fue el escritor Álvaro Mutis, quien escribió: “Esos tibios atardeceres de Cali –poblados por la música ‘afroantillana-argentinomexicana’–, que solo ahí podían pasar; esa irrestricta acogida, esos jóvenes que buscan un poco de brisa y una propuesta, así sea precaria y delirante al arrasador embate del sexo, y de la muerte, del hambre, y de la adolescencia son la materia de ‘Bomba camará’ ”.



En el mundo de la literatura y la música popular, hay tres títulos bibliográficos que se constituyen en la piedra de toque de esta importante vertiente literaria: ‘Son de máquina’ de Óscar Collazos, cuyo título es tomado de una canción de Rolando Laserie, y cuyos relatos transcurren en el barrio La Pilota de Buenaventura. El cuento ‘Historia de cantantes’ del escritor cartagenero Roberto Burgos Cantos y, por supuesto, ‘Bomba camará’ de Valverde.



Allí comienza nuestra literatura escrita en clave musical. Luego vendrá ‘Aire de tango’ (1973) de Manuel Mejía Vallejo, quien hace un homenaje al tango que se escuchaba en el desaparecido barrio Guayaquil de Medellín. ‘Que viva la música’ (1977) de Andrés Caicedo, que es un homenaje literario a los Rolling Stones y Richie y Bobby Cruz, y ‘Conciertos del desconcierto’ (1981) de Magil, donde se narra el primer concierto de rock al aire libre que se hizo en el país, llamado Ancón y que tuvo lugar en La Estrella, Antioquia, cerca de Medellín.



Los cuentos de Valverde están hechos para ser leídos, pero, ante todo, para ser bailados.



La Universidad del Valle ha querido unirse al homenaje literario del escritor del barrio Obrero publicando sus ‘Cuentos completos’, donde, además de ‘Bomba camará’, reúne el libro de relatos ‘En busca de su nombre’ (1976), que fue prologado en su momento por el crítico francés Jacques Gilard.



Los ‘Cuentos completos’ de Valverde están precedidos por un estudio del académico Darío Henao Restrepo y serán presentadosd en el Museo Jairo Varela el próximo viernes 31 de mayo a las 5:30 de la tarde.



Como dice la canción, “aquí donde usted me ve, yo soy el negro más bravo; yo no reconozco guapo, ni me dejo amenazar”.



