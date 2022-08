A Giovanni Boccaccio se le conoce en el mundo de la literatura por El Decamerón, aquel libro de relatos eróticos que escribiera el autor italiano en las afueras de Florencia para huir de la peste.



Como una joya literaria muy bien guardada en las bibliotecas europeas, aún se conserva el ejemplar De claris mulieribus, un libro que el autor italiano escribió trece años después de El Decamerón, dedicado a 106 mujeres históricas y míticas de la antigüedad y la Edad media.



Mulieribus, que significa en latín ‘acerca de las mujeres ilustres’, fue el primer libro en Occidente dedicado a las mujeres.



Como un rastreador de libros incunables, el poeta colombiano Juan Manuel Roca acaba de publicar un libro de poemas, titulado Mulieribus, editado por Lucía Donadío (Sílaba).



Como el autor florentino, Roca, quien ha tenido un corazón sensible puesto a toda prueba, nos trae aquí el perfil de una serie de mujeres históricas y míticas que han hecho parte de su educación sentimental.



Su libro Mulierubis nació en 1973, hace cerca de cincuenta años, cuando el joven escritor fue visitado por la epifanía. Roca registró este acontecimiento en el poema “De la mujer que lava el agua”, que hace parte del libro Memoria del agua.

“En la puerta de la casa/que hace esquina con el viento/lejos de los hoteles opulentos/lejos de las granjas de los ricos/en los trenes nocturnos/donde la piedra se hace cárcel/he indagada por la mujer que lava el agua”.



Las mujeres de Roca no son las sumisas; no son aquellas que el patriarca las quiere ver en la cocina; no se parecen a Penélope, esperando paciente a que regrese Ulises.



Las mujeres del libro de J. M. Roca son anarquistas, libres, románticas y soñadoras.



Por el libro desfila Louise Michel, la activista de la Comuna de París, en un posible encuentro con Arthur Rimbaud, el autor del poema “El barco ebrio”. Hellen Keller, la escritora sordomuda estadounidense, que alguna vez posó para una foto con Charlie Chaplin, el comediante de la risa que se burló de la condición humana. Bettina Brentano, la escritora alemana y defensora de los derechos de la mujer, en una visita mítica a Karl Marx, que según el poeta antioqueño es el “cambia-agujas de la estación de trenes de la historia”.



En el poemario de Roca se pavonea Sherezada, la narradora de Las mil y una noches; Ofelia, el personaje de Shakespeare, que murió en las aguas profundas del océano; Sor Francisca Josefa del Castillo, la religiosa y escritora colombiana de la Colonia; La joven del arete de perla de Johannes Vermeer; Nuestra señora de Comala, la dama de los fantasmas; Emma Goldman, la escritora lituana deportada; Marosa Di Giorgio, la poeta uruguaya que una vez encontró el poeta en el Hotel Nutibara de Medellín; María Mercedes Carranza, la poeta suicida que siguió los pasos de José Asunción Silva, y las brujas eternas de Goya, que sobreviven ante el embate furioso de los tecnócratas virtuales.



Mulieribus es un poemario bello y profundo, que representa la síntesis de uno de los poetas vivos más importantes del mundo literario hispanoamericano.

FABIO MARTÍNEZ

