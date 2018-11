El concejal de Bogotá Hollman Morris, precandidato a la alcaldía para el cuatrienio 2020-2023, en entrevista concedida a ‘Publimetro’ (20/11/2018), declara que es imperioso para Bogotá “detener el modelo Peñalosa”. ¿Qué modelo es ese? Sobraría describirlo. Es un modelo desechable, insostenible, que los bogotanos sufrimos a diario.

Es, llamémoslo así, el modelo TransMilenio, que considera a Bogotá una ciudad ni siquiera del tercero, sino del cuarto mundo. Una capital, según el accionar del alcalde Peñalosa, tan insignificante que no merece un sistema de transporte público multimodal (como lo tienen las grandes capitales), sino de un bus único de buses articulados marca Volvo y movidos por combustible fósil diésel, el más aconsejable para llevar al organismo de los habitantes aire contaminado y provocar un deterioro general, ya evidente, en la salud de la población. Un modelo de ciudad regida por un alcalde autoritario (pero sin autoridad), sordo que no escucha reclamos, ni sugerencias, ni examina las críticas ni le importa la opinión de los ciudadanos, convencido de que las disposiciones de su administración son el colmo de la sabiduría.



Un modelo de ciudad en que las “mil y pico de obras en ejecución” andan a un ritmo vertiginosamente lento, lo cual no sería criticable si finalmente las concluyeran y quedaran bien hechas. No es así. Si por casualidad las finalizan, al año están desbaratadas, listas para un nuevo contrato. El ejemplo más evidente del modelo desechable de ciudad de Peñalosa es la 7.a peatonal. Hace dos años y medio, el alcalde maravilla anunció con despliegue publicitario ruidoso la iniciación de los trabajos del tramo entre la calle 15 y la calle 24. “Ese sí va a quedar bien hecho y sin demoras, será un orgullo para la ciudad”, afirmó el alcalde Peñalosa mientras tocaba un piano para simbolizar la magnificencia de la obra. Hoy pueden ir a ver, los que no la conozcan, cómo quedó la 7.a peatonal surrealista de Peñalosa. Tal vez no encuentren el piano ni el orgullo de la ciudad.



Si quisiera enumerar los defectos de la administración Peñalosa que la hacen un modelo desechable, no me alcanzarían tres columnas. Solo agregaré que en lo económico el deterioro es tan grave como en lo urbanístico. Así lo anota Hollman Morris en la entrevista mencionada al principio. Del 4,5 por ciento en que estaba el PIB de la ciudad en el 2015, ha caído hoy a menos del 2,8 por ciento. La depreciación de la finca raíz se profundiza día por día y miles de personas están abandonando la capital, o piensan abandonarla pronto. Ya no encuentran en Bogotá una ciudad agradable para vivir.



Estoy de acuerdo con el concejal Morris en que para salvar a Bogotá es preciso detener el modelo Peñalosa. Un modelo ciento por ciento desechable. Morris llena los requisitos para ser un buen alcalde. Sin desconocer que también otros precandidatos poseen las cualidades para gobernar la capital, pienso que Hollman lleva ventajas apreciables. Lo he visto trabajar como periodista, como gerente de Canal Capital y como concejal. En los tres oficios ha dado muestras de una consagración y eficacia ejemplares, nada comunes. Conoce en profundidad el terreno en que pisa, y sabe lo que está haciendo. Los tres años que lleva en el Concejo, visitando constantemente los barrios más necesitados, enterándose de los problemas que aquejan a la ciudad en sus veinticuatro localidades, buscando soluciones, luchando solo en el Concejo contra una bancada de incondicionales del alcalde Peñalosa, le han suministrado el bagaje de conocimiento suficiente para entender a Bogotá, para detectar los problemas reales de la ciudad y buscarles soluciones definitivas.



El plan de gobierno de Hollman Morris se resume en la entrevista: hacer de Bogotá una ciudad del primer mundo, con un PIB del 7 por ciento. La base del proyecto es la gran revolución de movilidad afincada en los trenes, el tranvía y los modos eléctricos, que tendrán como eje el metro subterráneo. Se sacará adelante el plan maestro de movilidad proyectado desde el 2006. La 7.a se dotará de tranvía y será transformada en el bulevar cultural más atractivo de Suramérica, con espacios públicos amplios, zonas verdes y arborización a lo largo y ancho de la vía, liberada por lo menos en un 80 por ciento de la actual contaminación vehicular. La arborización se extenderá a los sitios que hoy carecen de ella.



Se adoptarán y aplicarán los estándares internacionales de lucha contra el cambio climático. Se pondrá fin al despilfarro escandaloso de los dineros del erario, con lo que habrá recursos sin necesidad de crear nuevos impuestos ni recurrir a valorizaciones intermitentes. La reserva Van der Hammen será el parque ecológico más grande de Suramérica y el gran pulmón de Bogotá y de la Sabana. Se pondrá empeño especial en los programas de vivienda y empleo de calidad.



En una entrevista para ‘Página /12’, con motivo del seminario que se efectuó el pasado mes de octubre en Santiago de Chile, sobre ‘Nuevas desigualdades urbanas en América Latina’, la antropóloga y urbanista argentina María Belén Garaibotti dice: “Pensar en ciudades del futuro es pensar en ciudades sustentables”. De eso trata precisamente el plan de gobierno que propone Hollman Morris: pensar en Bogotá como un modelo de ciudad sustentable (o sostenible) para el siglo XXI. Entre todos los bogotanos tenemos la obligación de ayudar a materializar ese pensamiento.